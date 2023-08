Sierpień w Czarnych: Przegląd prasy z lipca 2023 w Czarnych, najważniejsze informacje miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lipcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Czarnych najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Kalendarz dożynek wojewódzkich 2023. Kiedy świętuje Lubelskie, Pomorskie albo Wielkopolskie? Sprawdź terminy imprez”?

Przegląd lipca 2023 w Czarnych: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lipca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kalendarz dożynek wojewódzkich 2023. Kiedy świętuje Lubelskie, Pomorskie albo Wielkopolskie? Sprawdź terminy imprez Od sołeckich, parafialnych, przez gminne, powiatowe aż do wojewódzkich i ogólnopolskich co roku rolnicy obchodzą dożynki. To tradycyjne podziękowanie za zebrane plony. Zbieramy daty dożynek wojewódzkich w 2023 roku i podpowiadamy, dokąd wybrać się, by zobaczyć najpiękniejsze wieńce, występy zespołów ludowych i koncert zaproszonej gwiazdy. W programie tradycyjnie są też wręczenia medali i statuetek dla zasłużonych rolników. 📢 Święto Lipusza przyciągnęło miłośników sportu i dobrej zabawy. Najpierw biegi, a potem na scenie Piękni i Młodzi Dawid Narożny ZDJĘCIA Święto Lipusza przyciągnęło miłośników dobrej zabawy, sportowych emocji i muzyki. Mieszkańcy i goście najpierw mieli okazję spróbować swoich sił w biegach na 5 i 10 km podczas Ogólnopolskiej Imprezy Biegowej Kaszuby Biegają, by potem zrelaksować się przy dźwiękach muzyki.

📢 MŚ kobiet 2023. Najgorętsze zawodniczki piłkarskich mistrzostw świata. Zachwycają urodą i wysportowanymi ciałami Mistrzostwa świata w piłce nożnej kobiet 2023 rozgrywane są w dniach 20 lipca - 20 sierpnia na boiskach w Australii i Nowej Zelandii. W żeńskim mundialu biorą udział 32 reprezentacje, łącznie ponad 700 zawodniczek. Wybraliśmy 40 najgorętszych piłkarek, które można oglądać podczas MŚ. Na Instagramie prezentują swoją wysportowane ciała. Zobacz wyjątkowe fotki, poniżej link do galerii ze zdjęciami

Prasówka sierpień Czarne: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lipcu uwagę czytelniczek i czytelników z Czarnych. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zawiązki pomidorów, ogórków lub papryki opadają? Sprawdź, dlaczego tak się dzieje i co robić. Jak zadbać o udane plony warzyw? Zdarza się, że zawiązki pomidorów, ogórków i papryki, zamiast rozwijać się w dorodne owoce, opadają. Czasem również zawiązki w ogóle nie powstają i opadają kwiaty. Przyczyn tego zjawiska jest kilka. Wyjaśniamy, dlaczego tak się dzieje i o co zadbać, by cieszyć się udanymi zbiorami warzyw.

📢 Te polskie gwiazdy zmagały się z problemem alkoholowym. Kotulanka, Trojanowska, Olszówka i inni. Zobacz, kto jeszcze Mnóstwo gwiazd polskiego show-biznesu zmagało i zmaga się z częstym piciem alkoholu, a nawet z alkoholizmem. Wielu z tego wyszło, jednak byli wśród nich i tacy, którzy przegrali tę walkę. Ucierpiały ich związki, relacje rodzinne, kariery... Problem z alkoholem miały między innymi Izabela Trojanowska, Agnieszka Kotulanka czy Edyta Olszówka. Sprawdź, kto jeszcze! 📢 HOROSKOP DZIENNY na sobotę 15 lipca 2023 r. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby Horoskop dzienny na sobotę 15 lipca 2023 r. Wróżka Samanta sprawdza, co jest Ci dzisiaj pisane. Kto zasłużył na miłość i pieniądze? Kogo spotka coś dobrego? Kto musi dziś na siebie uważać? Sprawdź horoskop dzienny na dziś dla każdego znaku zodiaku. Los Ci sprzyja, czy musisz się z nim zmierzyć? Dziś, 15.07.2023 r. życzę Ci wspaniałego dnia, pełnego harmonii, sukcesów i miłości!

📢 36-latek spadł ze słupa energetycznego. Został przewieziony do szpitala Mężczyzna, który wspiął się na sam szczyt słupa energetycznego na Pogórzu w Gdyni, spadł z wysokości kilkunastu metrów. Nie wiadomo, czy miał zamiar z niego skoczyć, nie podał powodów wejścia na słup policji. Po upadku przytomny został przewieziony do szpitala. Groziło mu ogromne niebezpieczeństwo - szczególnie, że do Trójmiasta szybko zbliżała się burza. To ulewny deszcz i poślizgnięcie się ostatecznie mogło być powodem upadku. 📢 Koło Gospodyń Wiejskich w Sokolu wśród laureatów prestiżowego konkursu pod patronatem Pierwszej Damy RP Koło Gospodyń Wiejskich w Sokolu w gminie Czarne to niewielka, ale bardzo prężnie działająca grupa osób. Panie i panowie aktywnie działają na rzecz lokalnej społeczności, ale także dbają o swój rozwój i chętnie pokazują światu swoje dokonania. Ostatnio na swoim koncie odnotowały olbrzymi sukces – są wśród laureatów Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.

📢 Co zrobić z jagodami? Najlepsze przepisy z jagodami. Zobacz co proponuje Okrasa, Gessler, Starmach Sezon na jagody to jeden z ulubionych momentów w roku wszystkich łasuchów. To czas, kiedy w piekarniach królują słodkie jagodzianki, a na stołach w polskich domach pierogi z jagodami, naleśniki i inne pyszności z udziałem tych owoców. Sprawdźcie najlepsze przepisy na dania z jagodami. 📢 Nadmiar kortyzolu w organizmie. Jakie są objawy, symptomy i następstwa Kortyzol to tzw. "hormon stresu". Jeżeli jego poziom jest podwyższony, może nas czekać sporo zdrowotnych konsekwencji. Sprawdźcie, jakie są objawy, które mogą wskazywać na to, że wasz poziom kortyzolu jest podwyższony i jak go skutecznie obniżyć. 📢 Czwarty dzień Open'era. Mocne otwarcie ostatniego dnia festiwalu. Liryczna Kaśka Sochacka i Bedoes z gośćmi [ZDJĘCIA] Pierwszy dzień nowego miesiąca i ostatni dzień Open'era. Czwarty dzień otworzyła Kaśka Sochacka na Tent Stage, a na Scenie Głównej jako pierwszy stanął Bedoes. Największą gwiazdą, na którą czekają festiwalowicze jest dziś Kendrick Lamar, który wystąpi o północy.

