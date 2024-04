Prasówka tygodniowa z 21.04.2024 w Czarnych. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Czarnych, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 14.04 a 20.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kandydaci na burmistrza Czarnego starli się w debacie przedwyborczej. Mariusz Birosz i Piotr Zabrocki odpowiadali także na pytania z sali”?

Przegląd tygodnia: Czarne, 21.04.2024. 14.04 - 20.04.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kandydaci na burmistrza Czarnego starli się w debacie przedwyborczej. Mariusz Birosz i Piotr Zabrocki odpowiadali także na pytania z sali Piotr Zabrocki i Mariusz Birosz zmierzyli się w przedwyborczej debacie z udziałem publiczności w sali widowiskowej Czarneńskiego Centrum Kultury. Obaj kandydaci na burmistrza odpowiadali zarówno na pytania wzajemne, jak i te płynące z sali. Podczas spotkania zebrani pytali przede wszystkim o sprawy najpilniejsze dla miasta i gminy Czarne - szczególnie często przewijały się takie tematy jak remont oczyszczalni ścieków, sposoby na kryzys demograficzny czy współpraca gminy z wojskiem. Organizatorem debaty był niezależny portal Serwis Samorządowy.eu, a spotkanie poprowadził Dariusz Kępa. 📢 Nowoczesny i przyjazny dla pacjentów. Taki ma być pierwszy szpital dla dzieci na Pomorzu Chcemy przede wszystkim, by nasz szpital był przyjazny dla małych pacjentów i ich rodziców. W związku z tym odwiedziliśmy kilka nowych szpitali dziecięcych w Glasgow, w Edynburgu i holenderskim Utrechcie, by podpatrzyć i skopiować najlepsze rozwiązania - twierdzi Arkadiusz Lendzion, wicedyrektor ds. administracyjno-technicznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.

📢 Jak zbudować trwały związek? Wypróbuj metodę 222. Zobacz, co musisz zrobić, aby podsycać emocje w relacji Związki z wieloletnim stażem, które są naprawdę szczęśliwe to rzadkość. Każdy marzy o miłości i aby być z tą drugą osobą przez całe życie. Jednak po wielu latach może wkraść się rutyna. Jak do tego nie dopuścić? Okazuje się, że jest na to prosty sposób. Wypróbuj metodę 222. Na czym ona polega? Koniecznie przeczytaj, a nie pożałujesz.

Tygodniowa prasówka 21.04.2024: 14.04-20.04.2024 Czarne: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Czarnych. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 101 lat temu urodziła się Alina Janowska. Jej życie składało się z tragicznych i pięknych chwil, a prawdziwą miłość znalazła dość późno 16 kwietnia 1923 roku urodziła się Alina Janowska. Ta ceniona aktorka, zanim poznała mężczyznę swojego życia, wiele przeszła. Jako nastoletnia dziewczyna musiała szybko dorosnąć. Wybuchła II Wojna Światowa, a ona pokazała ogromną siłę i odwagę podczas tego traumatycznego czasu. Miała powodzenie u mężczyzn, ale na wielu z nich się zawiodła. Prawdziwą miłość poznała dosyć późno i to on był u jej boku do końca dni.

📢 Przepis na żeberka w coli i keczupie to hit Internetu. Dodaj dwa składniki, a będą jeszcze lepsze. Wypróbuj nasz przepis na smaczny obiad Chrupiące z zewnątrz i soczyste w środku żeberka w coli to pomysł na łatwy do zrobienia i smaczny obiad. Są tak pyszne, że rodzina będzie je wyjadać prosto z garnka. Wypróbuj nasz przepis na banalnie proste do przygotowania i zaskakująco dobre żeberka w coli. To danie jest hitem Internetu. 📢 Przegląd tygodnia z 14.04.2024 w Czarnych. Najważniejsze wydarzenia od 7.04 do 13.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Czarnych, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.04 a 13.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto wyniki wyborów 2024 do rady miasta i na burmistrza w gm. Czarne”?

ZOBACZ KONIECZNIE Na tych odcinkach autostrad jest najwięcej wypadków

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.