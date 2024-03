Prasówka z całego tygodnia 17.03.2024 w Czarnych. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Czarnych, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.03 a 16.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Szkoły będą otwarte w soboty i niedziele! Zmiany już od nadchodzącego weekendu. Na czym polega program „Otwarta szkoła”?”?

Przegląd tygodnia: Czarne, 17.03.2024. 10.03 - 16.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Szkoły będą otwarte w soboty i niedziele! Zmiany już od nadchodzącego weekendu. Na czym polega program „Otwarta szkoła”? To nie koniec zmian w edukacji. Podczas czwartkowej wizyty w Bydgoszczy minister sportu i turystyki Sławomir Nitras zapowiedział, że w piątek, 15 marca, ruszy wielki program sportu masowego „Otwarta szkoła”, który zakłada możliwość skorzystania z infrastruktury szkolnej po lekcjach. Na jego realizację z budżetu państwa przeznaczono 335 mln zł. 📢 Ponad 11 tys. drużyn zgłoszonych do XXIV edycji Pucharu Tymbarku! 11 200 drużyn z 99% powiatów w Polsce – takim wynikiem zakończyły się zapisy do XXIV edycji Pucharu Tymbarku. Najwięcej drużyn zapisało się w województwie małopolskim, mazowieckim, wielkopolskim oraz lubelskim.

📢 Choruje co 6. Polak. Większość o tym nie wie. Choroby nerek zabijają, tak samo jak rak. Proste badania mogą uratować życie wielu osób 1 na 6 osób dorosłych w naszym kraju ma chore nerki. To prawie 5 mln Polaków, z których co roku umiera aż 80 tys. osób. Tymczasem większość nie jest świadoma tego, że ich nerki szwankują. Chorzy zwykle dowiadują się o tym, że nerki przestały działać, gdy potrzebne są już dializy lub przeszczep. Jak możemy przeciwdziałać temu problemowi?

Tygodniowa prasówka 17.03.2024: 10.03-16.03.2024 Czarne: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Czarnych. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Uważaj na te oferty! Bony lekowe lub karty podarunkowe do apteki to oszustwo Na policjanta, na wnuczka, na pracownika banku i żołnierza - pomysły oszustów, niestety, zdają się nie mieć końca. Tym razem kuszą bonami lekowymi lub kartami podarunkowymi do apteki. Nie dajcie się nabrać!

📢 Wybory samorządowe 2024. Trwa akcja "Pytaj. Wybieraj. Głosuj" 7 i 21 kwietnia odbędą się wybory samorządowe 2024 – wybierzemy władze gmin, powiatów i województw. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, jaki program mają kandydatki i kandydaci do samorządów, co chcą zmienić, co sądzą o pomysłach mieszkańców na zmiany, jakie widzą problemy do załatwienia i jak chcą po wyborach współpracować z mieszkańcami. Najlepiej ich o to wprost zapytać. 📢 Powstają od urazów w jamie ustnej. Afty trzeba leczyć, zwłaszcza gdy nawracają. W niektórych przypadkach to może być opryszczka! Gdy w jamie ustnej powstaje nadżerka lub owrzodzenie, nie można jej lekceważyć. Choć afty to często niegroźne ranki po urazach, mogą też tworzyć się z innych przyczyn. Gdy zmiany są bolesne zmian, mogą być związane z opryszczką, a wirus ten może roznieść się po organizmie. Zobacz, jakie leki na afty stosować i jakie są skuteczne sposoby domowe.

📢 Te kobiety walczą o tytuł Polska Miss 30+! Poznajcie wyjątkowe uczestniczki konkursu piękności Ponad sto kobiet z całej Polski startuje w konkursie Polska Miss 30+. Wszystkie uczestniczki są wyjątkowe. Poznajcie kandydatki do korony Najpiękniejszej Polki. Zobaczcie ich zdjęcia! 📢 Najsmaczniejsza pieczona owsianka z bananem i czekoladą. Raz spróbujesz i będziesz ją powtarzać. Poznaj prosty przepis na słodkie śniadanie Pieczona owsianka z bananem smakuje wyśmienicie. To pożywne i sycące śniadanie, po którym nie odczujesz potrzeby podjadania. Proponuję dodać do niej gorzką czekoladę i szczyptę cynamonu. Całość zrobisz bez trudu – wystarczy 15 minut pracy, resztę wykona za ciebie piekarnik. Przekonaj się i wypróbuj sprawdzony przepis na owsiankę.

📢 Jak wjechać do USA? Praktyczny przewodnik po procedurach i wymaganych dokumentach Planujesz urlop w Stanach Zjednoczonych? Zanim ruszysz w podróż, sprawdź, czy masz wszystkie niezbędne dokumenty i przestrzegasz wymogów wjazdowych. Zapoznaj się z naszym przewodnikiem, który pomoże ci przygotować się do podróży do USA.

📢 NFZ ostrzega: uważaj na oszustów! Fałszywe bony lekowe i karty podarunkowe do aptek w obiegu Narodowy Fundusz Zdrowia ostrzega przed oszustami. W internecie pojawiły się fałszywe komunikaty o bonach lekowych i kartach podarunkowych do aptek. Ich celem jest wyłudzenie danych i pieniędzy pacjentów. Nie daj się oszukać! 📢 Małgosia pilnie potrzebuje pomocy! Koszt terapii jest ogromny, a czasu coraz mniej Małgosia to sześcioletnia dziewczynka mieszkająca w Gdańsku, dzielnie walcząca o powstrzymanie śmiertelnej choroby. Jeszcze kilka lat temu nikt by nie powiedział, że rodzinę czeka długa walka o życie swojego dziecka. Diagnoza lekarzy okazała się drastyczna. Małgosia cierpi na rdzeniowy zanik mięśni czyli SMA. Pomóc może tylko kosztowna terapia genowa. Z prośbą o pomoc w zbiórce dla Małgosi zwrócił się do nas czytelnik, pan Sławomir, zaangażowany w pomoc dziewczynce i jej rodzinie.

📢 Przełom w segmencie! Zostań mistrzem portretów z nowym smartfonem realme 12 Pro+ 5G! W świecie, w którym smartfon stał się nie tylko przedłużeniem naszej ręki, ale i oknem na świat, realme postanowiło zrewolucjonizować to jak postrzegamy mobilną fotografię i elegancję telefonów. Wprowadzając na rynek model 12 Pro+ 5G oraz jego eleganckiego brata, realme 12 Pro 5G, marka zadaje pytanie: czy jesteś gotowy, by na nowo odkryć swoją pasję do fotografii i zachwycić się designie inspirowanym światem zegarków luksusowych?

📢 Najpiękniejsze fontanny w Europie. Polska atrakcja lepsza od obiektów w Monako, Hiszpanii, a nawet we Włoszech Fontanny można znaleźć praktycznie w każdym większym mieście Europy – nie wszystkie jednak mogą pochwalić się pozycją w rankingu tych najpiękniejszych. Taki zaszczyt spotkał jedną z rodzimych atrakcji. W zestawieniu European Best Destinations pokonaliśmy m.in. Włochy czy Hiszpanię! Zobaczcie, gdzie w Polsce znaleźć jedną z najlepszych fontann Europy.

📢 Kontrowersje wokół fotografii księżnej Kate. Cztery agencje prasowe wycofały zdjęcie z powodu podejrzeń o manipulację Ostatnio opublikowane zdjęcie księżnej Kate z dziećmi, które miało zakończyć spekulacje na temat jej stanu zdrowia, zostało wycofane przez cztery agencje prasowe. Powodem były podejrzenia, że fotografia przeszła zbyt intensywną obróbkę. 📢 Widoczne piersi, suknia z rogiem, kreacja niczym kołdra... Najdziwniejsze stylizacje Oscarów 2024 Te gwiazdy powinny zastanowić się dwa razy, zanim zdecydowały się właśnie na takie stylizacje! Kim Kardashian założyła suknię z rogiem, Ariana Grande wyglądała, jakby zarzuciła na siebie puchową kołdrę, nie zabrakło też epatowania intymnymi częściami ciała. Oscary 2024 obfitowały w emocje, sukcesy filmowe, występy artystyczne, ale także oczywiście – jak co roku – oryginalne stroje. 📢 Tygodniowy przegląd prasy 10.03.2024: Czarne, 3.03-9.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Czarnych Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Czarnych, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.03 a 9.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Z powodu rekolekcji zajęcia na pływalni odwołane. Lekcji nie mają też uczniowie klas 1-4. Tak wyglądają rekolekcje w Szczecinie”?

