Prasówka tygodniowa z 3.03.2024 w Czarnych. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Marka Mio ogłosiła właśnie wprowadzenie do swojego portfolio nowej tylnej kamery samochodowej - Mio MiVue E60. Kamera nagrywa w jakości HDR 2,5K oraz pozwala ostrzegać o ryzyku kolizji wstecznej.

Jak informują Siły Powietrzne NATO, nad Morzem Bałtyckim doszło do dwóch incydentów z udziałem rosyjskich samolotów wojskowych. Interweniować musiały francuskie Mirage 2000-5, które przechwyciły rosyjskie myśliwce oraz jeden samolot transportowy.

Brytyjska grupa Depeche Mode zagrała we wtorek 27 lutego pierwszy ze swoich dwóch koncertów zaplanowanych w łódzkiej Atlas Arenie. Fani byli zachwyceni.

Przyprawa dostępna w sieci sklepów może zawierać toksyczne związki o działaniu rakotwórczym i mutagennym. Nadmierne spożycie grozi zaburzeniami trawiennymi i może prowadzić do uszkodzenia wątroby i płuc. Auchan wycofuje ze sprzedaży partię produktu. Jeśli masz go w domu – nie używaj! Wyrzuć albo zwróć do sklepu, a otrzymasz zwrot pieniędzy.

Bariery i środki odstraszające dzikie zwierzęta to jedne z najważniejszych zabezpieczeń tras ekspresowych i autostrad. Są coraz skuteczniejsze....