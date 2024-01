Tygodniowy przegląd prasy 28.01.2024: Czarne, 21.01-27.01.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Czarnych

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Czarnych, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.01 a 27.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich ”?

Przegląd tygodnia: Czarne, 28.01.2024. 21.01 - 27.01.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich Do 31 marca 2024 r. trwa nabór do Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. To już czwarta jego edycja. 📢 Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Iluminacje świetlne w Gdańsku Rak szyjki macicy to czwarty co do liczby zachorowań nowotwór spośród wszystkich typów tej choroby. Co roku, tylko w Polsce, ponad 2000 kobiet słyszy diagnozę „rak szyjki macicy”. Wśród nich 20% stanowią panie, które nie ukończyły jeszcze 45. roku życia. Aby zwiększyć świadomość o chorobie, powstał Pink Lips Project, do którego dołącza Miasto Gdańsk. 📢 Średniowieczna choroba wróciła do Europy! Krwawy kaszel zagraża Brytyjczykom. Coraz więcej chorych Tylko w ciągu roku w Wielkiej Brytanii liczba osób zapadających na średniowieczną chorobę wzrosła o 11 proc. Największy wzrost zaobserwowano na północnym wschodzie. Eksperci twierdzą, że chorych na gruźlicę jest teraz więcej niż przed pandemią COVID-19. Każdego roku choroba zabija 10 milionów ludzi na całym świecie. Jakie są objawy gruźlicy?

Tygodniowa prasówka 28.01.2024: 21.01-27.01.2024 Czarne: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Czarnych. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zbliżają się ferie zimowe. Policjanci przypominają o zasadach bezpieczeństwa Piątek 26 stycznia 2024 roku jest ostatnim dniem, w którym uczniowie w województwie pomorskim idą do szkoły. Ferie zimowe zaczynają się już w najbliższy poniedziałek i potrwają do 11 lutego. Dla dzieci i młodzieży jest to czas odpoczynku i relaksu, ale na policjantów drogówki czeka trudne zadanie - by zapewnić pełne bezpieczeństwo podczas zimowych podróży.

📢 Masowo umieramy z tego powodu. Odkrycie Polki może to zmienić. Skuteczne leczenie najczęstszej przyczyny zgonów coraz bliżej W 2023 roku nadal główną przyczyną zgonów w Polsce, w tym wielu przedwczesnych, były choroby układu sercowo-naczyniowego. Naukowcy poszukują nowych form terapii lekowych, które mogą zapobiec śmierci wielu osób. Prowadzone badania mają pomóc zrozumieć proces powstawania chorób serca. Wyniki pracy badawczej dr inż. Marty Paci, mogą znacząco poszerzyć naszą wiedzę na temat stanów zapalnych naczyń krwionośnych i przyczyn chorób układu sercowo-naczyniowego. Dzięki temu będzie możliwe opracowanie skutecznego leczenia. 📢 Protest rolników w Olecku [WIDEO, ZDJĘCIA] W całym kraju odbywają się dzisiaj protesty rolników. Rolnicy wyjechali oflagowani na drogi swoimi traktorami i z transparentami także w powiecie oleckim. O godzinie 12:00 rozpoczął się protest, który potrwał do godziny 14:00.

📢 Sopot kontra obrońcy życia poczętego. Narasta konflikt ratusza z organizatorami comiesięcznej demonstracji. Kolejny pozew Magdalena Czarzyńska-Jachim, pełniąca funkcję prezydenta Sopotu i kandydatka w przyszłych wyborach na to stanowisko, po raz kolejny rozwiązała w niedzielę zgromadzenie na Placu Przyjaciół Sopotu. Organizatorzy prezentowali tam brutalne treści dotyczące aborcji. Straż miejska zapowiada kolejny wniosek do sądu. Organizator comiesięcznych pikiet uważa że to tłumienie wolności wypowiedzi na ważny społecznie temat. 📢 Prawie pół miliona złotych kar dla firm, które zajmują się demontażem aut Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z Gdańska w ubiegłym roku nałożyli kary na ponad 460 tys. złotych na firmy z woj. pomorskiego zajmujące się demontażem samochodów. Inspektorzy w trakcie kontroli stwierdzili naruszenie przepisów ochrony środowiska. 📢 Protesty rolników 24 stycznia. Dziś w ponad 170 miejscach w Polsce przejeżdżają kolumny ciągników. Mapa strajków na drogach i postulaty Na mapie środowego protestu rolników zaznaczono ponad 170 miejsc w całej Polsce, gdzie planowane są akcje protestacyjne. Rolnicy wyjadą ciągnikami na ulice z dwoma głównymi postulatami. Jeden dotyczy napływu towarów z Ukrainy, drugi ograniczeń w produkcji rolnej, które wynikają ze strategii unijnego Zielonego Ładu. Sprawdź na mapie, gdzie będzie można spotkać rolników 24 stycznia.

