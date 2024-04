Kwiecień w Czarnych: Przegląd prasy z marca 2024 w Czarnych, najważniejsze informacje miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w marcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Czarnych najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Szlak Drewnianych Arbuzów: leśna ścieżka dla najmłodszych odkrywców Gór Sowich”?

Przegląd marca 2024 w Czarnych: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z marca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Szlak Drewnianych Arbuzów: leśna ścieżka dla najmłodszych odkrywców Gór Sowich Góry Sowie słyną z malowniczych krajobrazów i niezwykłych atrakcji, a Szlak Drewnianych Arbuzów to jedna z nich. Ta nietypowa trasa w górach to doskonała propozycja dla rodzin z dziećmi, która zapewni niezapomniane wrażenia i mnóstwo zabawy. Szlak Drewnianych Arbuzów to niezwykła przygoda dla całej rodziny. Ta krótka, ale pełna niespodzianek trasa zachwyci zarówno dzieci, jak i dorosłych. 📢 Przedwojenne wielkanocne zwyczaje i obyczaje. Siuda Baba, degowanie Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie. Poprzedzone jest Wielkim Tygodniem, w którym mówi się o ważnych dla chrześcijan wydarzeniach. Triduum Paschalne (ostatnie trzy dni Wielkiego Tygodnia - czwartek, piątek, sobota) to opis ostatnich chwil życia Jezusa Chrystusa na ziemi i jego męki. Niedziela to zmartwychwstanie.

📢 Jak udekorować dom na Wielkanoc? Zobaczcie te wyjątkowe wianki! Wielkanoc to niezwykle radosne święto, dlatego też warto odrobinę tej cudownej atmosfery wprowadzić do swoich domów za pomocą dekoracji. Wianki, palmy, zające - doskonale sprawdzą się jako ozdoby stołów, drzwi, czy ogrodów. Zajrzyjcie do naszej galerii zdjęć i zobaczcie zachwycające dekoracje na Wielkanoc.

Prasówka kwiecień Czarne: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w marcu uwagę czytelniczek i czytelników z Czarnych. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wybory 2024. Kandydaci do rady miasta i kandydaci na burmistrza w gm. Czarne Niedługo odbędą się wybory 2024. Znane są nam listy kandydatów na burmistrza i kandydatów do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. W lokalach wyborczych w całym kraju będziemy głosować na swoich faworytów. Kto będzie walczył o mandaty w Twoim okręgu? Pełna lista kandydatów znajduje się poniżej.

📢 Nastolatki walczą o koronę najpiękniejszej Pomorza roku 2024! Zobacz zdjęcia kandydatek Konkursy piękności są niesamowicie popularne, a kandydatki, które biorą w nich udział, muszą wyróżniać się charakterem, ale także wyglądem. Muszą być odważne, pewne siebie i uśmiechnięte, by na scenie przed jurorami oraz publicznością wypaść jak najlepiej. W naszej galerii zdjęć znajdziesz najpiękniejsze nastolatki z woj. pomorskiego, które wezmą udział w finale i powalczą o koronę najpiękniejszej nastolatki Pomorza roku 2024! 📢 W Gdańsku uczczono symboliczne urodziny Kaszub. 19 marca 1238 roku nazwa regionu pierwszy raz została zapisana w dokumencie 786 lat temu po raz pierwszy pojawiła się nazwa Kaszuby. Gdański odział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego uczcił rocznicę przy pomniku Świętopełka II. Największa impreza związana z datą, Dzień Jedności Kaszubów, w tym roku gościła w Kolbudach.

📢 Protest Rolników 20 marca 2024. Gdzie będą blokowane drogi? Mapa protestów 20 marca 2024 roku odbędzie się kolejny ogólnopolski protest rolników. Dla kierowców w całym kraju oznacza to wiele utrudnień. Zablokowane mają być nie tylko większe miasta, ale również mniejsze miejscowości. Blokowane mają być m.in. autostrady i granice. 📢 Zobacz finalistki Miss Województwa Pomorskiego 2024! Która otrzyma koronę najpiękniejszej mieszkanki Pomorza? Za nami pierwsze wydarzenie związane z tegoroczną edycją Miss Województwa Pomorskiego. W Hotelu SPA Faltom odbył się tegoroczny półfinał konkursu. Wyłoniono finalistki do tytułów Miss Woj. Pomorskiego oraz Miss Nastolatek Woj. Pomorskiego. Konkurs jest obecnie największym, jedynym i najbardziej prestiżowym konkursem piękności w woj. pomorskim. Prawie 90 uczestniczek walczyło o awans do finału konkursu. 📢 Nostalgiczny powrót do krainy z przeszłości. Czy warto zagrać w Włóczykij: Melodia Doliny Muminków? Recenzja gry i wrażenia Muminki towarzyszyły wielu pokoleniom Polaków. Książki Tove Jansson oraz ich animowana adaptacja wyryły się w umysłach milionów odbiorców jako przyjemne, bajeczne opowieści, w których występował szereg bardzo ciekawych postaci. Powstała gra, w której wcielamy się w postać Włóczykija, który musi ocalić Dolinę Muminków przed zniszczeniem. Czy warto w nią zagrać? Przeczytaj naszą recenzję gry Włóczykij: Melodia Doliny Muminków.

📢 Te kobiety walczą o tytuł Polska Miss 30+! Poznajcie wyjątkowe uczestniczki konkursu piękności Ponad sto kobiet z całej Polski startuje w konkursie Polska Miss 30+. Wszystkie uczestniczki są wyjątkowe. Poznajcie kandydatki do korony Najpiękniejszej Polki. Zobaczcie ich zdjęcia! 📢 Przełom w segmencie! Zostań mistrzem portretów z nowym smartfonem realme 12 Pro+ 5G! W świecie, w którym smartfon stał się nie tylko przedłużeniem naszej ręki, ale i oknem na świat, realme postanowiło zrewolucjonizować to jak postrzegamy mobilną fotografię i elegancję telefonów. Wprowadzając na rynek model 12 Pro+ 5G oraz jego eleganckiego brata, realme 12 Pro 5G, marka zadaje pytanie: czy jesteś gotowy, by na nowo odkryć swoją pasję do fotografii i zachwycić się designie inspirowanym światem zegarków luksusowych?

📢 Najpiękniejsze fontanny w Europie. Polska atrakcja lepsza od obiektów w Monako, Hiszpanii, a nawet we Włoszech Fontanny można znaleźć praktycznie w każdym większym mieście Europy – nie wszystkie jednak mogą pochwalić się pozycją w rankingu tych najpiękniejszych. Taki zaszczyt spotkał jedną z rodzimych atrakcji. W zestawieniu European Best Destinations pokonaliśmy m.in. Włochy czy Hiszpanię! Zobaczcie, gdzie w Polsce znaleźć jedną z najlepszych fontann Europy.

📢 Widoczne piersi, suknia z rogiem, kreacja niczym kołdra... Najdziwniejsze stylizacje Oscarów 2024 Te gwiazdy powinny zastanowić się dwa razy, zanim zdecydowały się właśnie na takie stylizacje! Kim Kardashian założyła suknię z rogiem, Ariana Grande wyglądała, jakby zarzuciła na siebie puchową kołdrę, nie zabrakło też epatowania intymnymi częściami ciała. Oscary 2024 obfitowały w emocje, sukcesy filmowe, występy artystyczne, ale także oczywiście – jak co roku – oryginalne stroje. 📢 Bajkowa trasa koncertowa sanah! Artystka wystąpi w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej i w Ergo Arenie! Trójmiasto pełne muzycznych emocji! 4 marca wystartowała bajkowa trasa koncertowa sanah, a 19 i 20 marca artystka wystąpi w Trójmieście, a dokładnie w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej i Ergo Arenie. Będzie to bez wątpienia wyjątkowa podróż przez liryczną i taneczną stronę twórczości artystki.

📢 Nasz siłacz zdobył srebro na Arnold Strongman Classic 2024 w USA. Lubuski strongman Mateusz Kieliszkowski z kolejnym sukcesem Polski siłacz, jeden z najbardziej utytułowanych aktywnych strongmanów, zdobył srebro na Arnold Strongman Classic 2024. Mowa o Mateuszu Kieliszkowskim pochodzącym z małego Chlebowa (gmina Maszewo) w województwie lubuskim. Kieliszkowski po raz ósmy wystartował w zawodach pod szyldem Arnolda Schwarzeneggera.

