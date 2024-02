Prasówka ze stycznia 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Czarnych? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w styczniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Czarnych najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Doda – Aquaria Tour w Gdańsku. To był ostatni taki koncert w jej karierze”?

Przegląd stycznia 2024 w Czarnych: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości ze stycznia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Doda – Aquaria Tour w Gdańsku. To był ostatni taki koncert w jej karierze Doda zaprezentowała swój dream show w Gdańsku! Koncert odbył się w ERGO ARENIE 27 stycznia 2024 roku. Jak zapowiadała w wywiadach sama artystka, trasa Aquaria najprawdopodobniej jest ostatnią w jej karierze. 📢 Finansowy horoskop na styczeń 2024 r. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby. Co z pracą Finansowy horoskop na styczeń 2024 roku pokaże, czy nowy rok sypnie kasą. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik i Ryby - kto zaliczy finansowy wzlot? A może trzeba będzie zmierzyć się z problemami z gotówką? Kto założy nowy biznes, a komu grozi utrata pracy? Gdzie najlepiej inwestować, a jakiego ryzyka w biznesie unikać?

📢 Sopot kontra obrońcy życia poczętego. Narasta konflikt ratusza z organizatorami comiesięcznej demonstracji. Kolejny pozew Magdalena Czarzyńska-Jachim, pełniąca funkcję prezydenta Sopotu i kandydatka w przyszłych wyborach na to stanowisko, po raz kolejny rozwiązała w niedzielę zgromadzenie na Placu Przyjaciół Sopotu. Organizatorzy prezentowali tam brutalne treści dotyczące aborcji. Straż miejska zapowiada kolejny wniosek do sądu. Organizator comiesięcznych pikiet uważa że to tłumienie wolności wypowiedzi na ważny społecznie temat.

Prasówka luty Czarne: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w styczniu uwagę czytelniczek i czytelników z Czarnych. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Poczta Polska sprzedaje domki nad morzem. Szansa na nieruchomość w atrakcyjnej okolicy Poczta Polska ma na sprzedaż nieruchomości położone w województwach nadmorskich. W ofercie są między innymi domki i działki w w woj. pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Zobaczcie, co jest do kupienia w tych regionach kraju.

📢 Miss Pomorza 2024. Ruszyły castingi! Zobacz Finalistki Polska Miss Nastolatek 2023 w sukniach ślubnych! Ruszyły castingi do wyborów najpiękniejszej mieszkanki Pomorskiego w ramach Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss! Tymczasem w naszej galerii zdjęć możesz zobaczyć finalistki z 2023 roku w niezwykłej kolekcji sukien ślubnych. 📢 Lód wyrzucony na brzeg. Zalew Wiślany po "tsunami" Torosy, czyli nagromadzona kra lodowa spiętrzona przez wiatr i prądy morskie, pojawiły się na Zalewie Wiślanym. - Aż strach pomyśleć co by się wydarzyło gdyby wiatr ten wiał kilkanaście godzin dłużej - napisał Piotr Kowalkowski, prowadzący Info Meteo.pl. 📢 Świadczenie wspierające. Na jakie wsparcie mogą liczyć osoby z niepełnosprawnością? Sprawdź! ZUS informuje: Ważna jest kolejność wniosków Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trafiły pierwsze wnioski o świadczenie wspierające. Niestety, jak informuje Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik ZUS w Gdańsku, wnioski te są niekompletne. Aby otrzymać wsparcie, trzeba w pierwszej kolejności uzyskać decyzję wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, która ustali poziom potrzeby wsparcia. Dopiero kolejny krok to wniosek do ZUS-u o świadczenie wspierające.

📢 Skarb znaleziony na boisku. Dzieci podzieliły go między siebie. Zobaczcie zdjęcia Skarb znaleziony na boisku to kilkaset srebrnych monet. Do jego przypadkowego znalezienia, w czasie gry w piłkę nożną, doszło prawie 60 lat temu w ówczesnym powiecie miasteckim, a konkretnie w Białym Borze. O znalezisku rozpisywały się wszystkie ogólnopolskie gazety. Oto historia skarbu. 📢 Kolędowanie w Czarnem - w kościele pw. św. Józefa zaprezentowali się lokalni artyści w repertuarze świątecznym Trwa sezon na śpiewanie kolęd i piosenek świątecznych. W Czarnem jak co roku w kościele pw. św. Józefa zorganizowany został koncert bożonarodzeniowy, w którym zaprezentowali się lokalni artyści, a wśród nich zarówno dzieci, jak i młodzież i dorośli.

📢 Prasówka 7.01.2024 z całego tygodnia w Czarnych. Bądź na bieżąco z wydarzeniami Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Czarnych, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 31.12 a 6.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gmina Pruszcz Gdański ma nowego wójta. Jest nim wieloletni sołtys Radunicy”?

📢 Matura próbna z matematyki 2024 z Nową Erą. Gdzie szukać odpowiedzi? Kiedy będą wyniki? Co było w arkuszu? Matura próbna z matematyki 2024 z wydawnictwem Nowa Era została zaplanowana na 5 stycznia 2024 r. W tym roku licealiści mogli zmierzyć się już maturą próbną Operonu - w listopadzie oraz maturą próbną CKE - na początku grudnia. To kolejna okazja do sprawdzenia się i próby rozwiązania zadań maturalnych w takiej postaci, jak będzie to miało miejsce w maju. Czy arkusze matury próbnej są dostępne w internecie? Kiedy uczniowie mogą spodziewać się wyników? Oto najważniejsze informacje 📢 Były wiceprezydent Gdańska oskarżony o przestępstwo seksualne wobec małoletniego 30 stycznia 2024 r. ma rozpocząć się przed gdańskim Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ proces byłego wiceprezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych Piotra K. Prokuratura oskarża go o seksualne wykorzystanie zależności wobec małoletniego.

📢 Mirra, kadzidło i złoto to nie tylko cenne dary od Trzech Króli. To także skuteczne leki i kosmetyki. Poznaj ich zdrowotne właściwości Święto Trzech Króli, inaczej święto Objawienia Pańskiego, obchodzone jest 6 stycznia. Trzej Królowie oddali pokłon małemu Jezusowi i złożyli cenne dary - złoto, mirrę i kadzidło. W czasach Chrystusa były to bardzo drogie i luksusowe towary, ale nie tylko z tego względu zostały podarowane Synowi Bożemu, który zszedł na ziemię w ludzkiej postaci. Mają one bowiem także wiele właściwości zdrowotnych, które możemy wykorzystać również dzisiaj. Mało znana mirra i kadzidło łagodzą stres, a złoto stosuje się w kosmetykach przeciwzmarszczkowych. Wypróbuj ich leczniczą moc.

📢 ”Protest Wolnych Polaków” przed Pomorskim Urzędem Wojewódzkim. Poseł Kacper Płażyński: "Chcemy wielkiej, silnej, suwerennej Polski" Pod hasłem „Protest Wolnych Polaków” odbyła się we wtorek wieczorem przed budynkiem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku manifestacja, podczas której uczestnicy protestowali przeciwko łamaniu konstytucji przez rząd premiera Donalda Tuska, przeciwko nielegalnemu przejęciu mediów publicznych oraz przeciwko pakietowi imigracyjnemu, który narzuca relokację imigrantów w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

