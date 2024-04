Przegląd prasy z tygodnia 7.04.2024. Co działo się w Czarnych. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Czarnych, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 31.03 a 6.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Stenografia uczuć, czyli po prostu muzyka . "Północ" Natalii Szroeder wzbudza zachwyt, a utwór zapowiada nowy album i przenosi w inny świat”?

Przegląd tygodnia: Czarne, 7.04.2024. 31.03 - 6.04.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Stenografia uczuć, czyli po prostu muzyka . "Północ" Natalii Szroeder wzbudza zachwyt, a utwór zapowiada nowy album i przenosi w inny świat Intymny i kameralny, tak Natalia Szroeder przedstawiła swój nowy utwór "Północ", który zadebiutował w dniu 5 kwietnia 2024 roku i zapowiada nowy album. - Żyćko jest żyćkiem i tyle - mówi artystka, która jak sama przyznała dopiero teraz zdała sobie sprawę, ile czasu minęło od jej ostatniej solowej premiery. 📢 Pyszna sałatka z awokado na zdrową kolację. Poznaj przepis z chrupiącym koprem włoskim. Sposób na zdrową zachciankę Obłędnie smaczna sałatka z awokado z dodatkiem kopru włoskiego, pomarańczy i grejpfruta to znakomite przekąska na zdrową kolację lub niecodzienny podwieczorek. Danie nabiera wyjątkowego smaku dzięki użyciu octu jabłkowego i świeżego imbiru. Wypróbuj sałatkę z awokado, która wesprze odchudzanie.

📢 Poznań Motor Show 2024. Zobacz premiery samochodów na targach w Poznaniu Poznań Motor Show to coroczna impreza skupiająca fanów motoryzacji. Oprócz doskonale znanych producentów samochodów, odwiedzający mogą zapoznać się m.in. z ofertą chińskich marek aut, które przebojem wkraczają na polski rynek.

Tygodniowa prasówka 7.04.2024: 31.03-6.04.2024 Czarne: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Czarnych. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 PKP Intercity z kolejną ofertą atrakcyjnych biletów Promo PKP Intercity wystartowało z atrakcyjną kwietniową ofertą na bilety Promo. W ramach kolejnej odsłony kampanii "Dbamy o dobre relacje", narodowy przewoźnik każdego dnia promocji będzie wprowadzał do sprzedaży nową pulę biletów. Ceny biletów będą zaczynać się już od 19 zł na pociągi kategorii TLK i IC oraz od 49 zł na połączenia obsługiwane składami Pendolino.

📢 „Politico”: chińska firma zarządza kluczową częścią portu w Gdyni. Już raz nie udało się rozładować amerykańskiego ładunku. Co dalej? Chińska firma Hutchison Port Holdings od lat kontroluje Gdyński Terminal Kontenerowy, skąd niedaleko do bazy polskich sił specjalnych i stoczni marynarki wojennej. Portal „Politico” zauważa także, że niedaleko odbywa się rozładunek pomocy wojskowej dla Ukrainy. Wszystko to może budzić obawy o bezpieczeństwo – sugeruje serwis. Co na to polskie władze? 📢 Promocyjne ceny biletów PKP Intercity w kwietniu! PKP Intercity zaprasza podróżnych do skorzystania z atrakcyjnej kwietniowej oferty na bilety Promo. W ramach kolejnej odsłony kampanii "Dbamy o dobre relacje", narodowy przewoźnik każdego dnia promocji będzie wprowadzał do sprzedaży nową pulę biletów. Ceny biletów będą zaczynać się już od 19 zł na pociągi kategorii TLK i IC oraz od 49 zł na połączenia obsługiwane składami Pendolino

📢 Najpopularniejsze odcinki tras rowerowych w województwie pomorskim. Policzono rowerzystów Na rowerze można jeździć cały rok, ale przyjmuje się, że początek rowerowego sezonu turystycznego przypada na marzec i kwiecień. W województwie pomorskim w kilkunastu punktach zamontowane są urządzenia, które liczą turystów-rowerzystów korzystających z głównych tras. Zobaczcie w naszej fotogalerii najczęściej wybierane trasy rowerowe. 📢 Wyśmienita marchewka na gęsto, duszona na maśle. Wypróbuj przepis mojej babci z Kresów. To najlepsza marchewka gotowana do obiadu Marchewka na gęsto to pomysł na prosty, ale przepyszny dodatek do mięs i ziemniaków. Jest delikatna, nie za słodka i wspaniale smakuje. Sprawdź nasz przepis i przygotuj doskonałą marchewkę duszoną na maśle. To prawdopodobnie jeden z najlepszych dodatków do obiadu, jakie wymyślono.

📢 Grabaż w szpitalu. „Ledwie mnie wyratowali”. Na co choruje gwiazda rocka? Lider popularnego zespołu rockowego Krzysztof „Grabaż” Grabowski trafił do szpitala. Rutynowe badanie mogło zakończyć się tragicznie. Lekarze wciąż nie wiedzą, co jest przyczyną stanu zdrowia wokalisty Pidżamy Porno i Strachów na Lachy. Na co choruje Grabaż?

📢 Jak długo powinien trwać stosunek? Krócej, niż mogłoby się wydawać! Ekspertka podpowiada i zdejmuje presję z par Długość stosunku seksualnego jest kwestią indywidualną i zarazem zależną od wielu różnych czynników. To zagadnienie rozpala emocje, ale też nakłada na mężczyzn sporą presję. W temacie zbliżeń panują różne nieprawdziwe, aczkolwiek powszechne przekonania. Wydawać by się mogło, że im dłuższy stosunek, tym lepiej. Nie jest to prawdą. Jak długo więc trwa przeciętny seks i jaki czas mieści się w normie? 📢 Pomorska policja w Wielkanoc. Od piątku doszło do 198 kolizji i 11 wypadków drogowych, w których zginęły dwie osoby Od piątku do poniedziałku na pomorskich drogach zginęły dwie osoby, 12 osób zostało rannych. Przez ten czas doszło do 198 kolizji i 11 wypadków drogowych. Zatrzymano 63 nietrzeźwych kierowców - podała pomorska policja.

📢 Kwiecień w Czarnych: Przegląd prasy z marca 2024 w Czarnych, najważniejsze informacje miesiąca Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w marcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Czarnych najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Szlak Drewnianych Arbuzów: leśna ścieżka dla najmłodszych odkrywców Gór Sowich"?

