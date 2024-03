Prasówka 24.03.2024 z całego tygodnia w Czarnych. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

21 marca to nie tylko pierwszy dzień wiosny, to także Światowy Dzień Zespołu Downa, zwany także Dniem Kolorowej Skarpetki. Ta data nie jest przypadkowa. Sprawdź, dlaczego w tym dniu warto założyć na stopy dwie różne skarpetki.

Ciasto bez jajek to pomysł na łatwy do przygotowania deser, doskonały na różne okazje. W naszym zestawieniu znajdziesz m.in. pomysły na szybkie ciasta bez pieczenia, takie jak np. tiramisu bez jajek oraz wyśmienite ciasta na herbatnikach. Nie zabraknie sernika oreo czy pysznego ciasta kinder bueno. Wypróbuj nasze najlepsze przepisy na łatwe ciasta bez jajek.

786 lat temu po raz pierwszy pojawiła się nazwa Kaszuby. Gdański odział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego uczcił rocznicę przy pomniku Świętopełka II. Największa impreza związana z datą, Dzień Jedności Kaszubów, w tym roku gościła w Kolbudach.

Za nami pierwsze wydarzenie związane z tegoroczną edycją Miss Województwa Pomorskiego. W Hotelu SPA Faltom odbył się tegoroczny półfinał konkursu. Wyłoniono finalistki do tytułów Miss Woj. Pomorskiego oraz Miss Nastolatek Woj. Pomorskiego. Konkurs jest obecnie największym, jedynym i najbardziej prestiżowym konkursem piękności w woj. pomorskim. Prawie 90 uczestniczek walczyło o awans do finału konkursu.

Zajączek wielkanocny do zjedzenia? Czemu nie! Zwłaszcza, że najpierw możesz go włożyć do święconki. Pyszne, maślane bułeczki w kształcie zajączków wielkanocnych nie są trudne do zrobienia. Taki wypiek wymaga nieco pracy, ale z tym przepisem z pewnością się uda i będziesz mieć sporo frajdy.