Przegląd tygodnia z 31.03.2024 w Czarnych. Najważniejsze wydarzenia od 24.03 do 30.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Czarne, 31.03.2024. 24.03 - 30.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Szlak Drewnianych Arbuzów: leśna ścieżka dla najmłodszych odkrywców Gór Sowich Góry Sowie słyną z malowniczych krajobrazów i niezwykłych atrakcji, a Szlak Drewnianych Arbuzów to jedna z nich. Ta nietypowa trasa w górach to doskonała propozycja dla rodzin z dziećmi, która zapewni niezapomniane wrażenia i mnóstwo zabawy. Szlak Drewnianych Arbuzów to niezwykła przygoda dla całej rodziny. Ta krótka, ale pełna niespodzianek trasa zachwyci zarówno dzieci, jak i dorosłych. 📢 Najwyższy taras widokowy w Polsce zostanie otwarty już wkrótce. Co wiadomo o nowej atrakcji? Już niebawem na mapie stolicy Polski pojawi się nowa atrakcja, która – sądząc po popularności innych tego typu miejsc – przyciągnie tłumy zwiedzających. Najwyższy taras widokowy w Polsce ma szansę stać się turystycznym hitem. Co już wiadomo? Kiedy nastąpi otwarcie? Wszystkie najważniejsze informacje znajdziesz poniżej.

📢 Przedwojenne wielkanocne zwyczaje i obyczaje. Siuda Baba, degowanie Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie. Poprzedzone jest Wielkim Tygodniem, w którym mówi się o ważnych dla chrześcijan wydarzeniach. Triduum Paschalne (ostatnie trzy dni Wielkiego Tygodnia - czwartek, piątek, sobota) to opis ostatnich chwil życia Jezusa Chrystusa na ziemi i jego męki. Niedziela to zmartwychwstanie.

Tygodniowa prasówka 31.03.2024: 24.03-30.03.2024 Czarne: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Czarnych. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jak udekorować dom na Wielkanoc? Zobaczcie te wyjątkowe wianki! Wielkanoc to niezwykle radosne święto, dlatego też warto odrobinę tej cudownej atmosfery wprowadzić do swoich domów za pomocą dekoracji. Wianki, palmy, zające - doskonale sprawdzą się jako ozdoby stołów, drzwi, czy ogrodów. Zajrzyjcie do naszej galerii zdjęć i zobaczcie zachwycające dekoracje na Wielkanoc.

📢 Lampy drogowe OSRAM LEDriving FX. Skuteczne oświetlenie w każdych warunkach Większy zasięg świateł może odgrywać kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas nocnych podróży i robót w trudnym terenie. Seria świateł drogowych OSRAM LEDriving® FX Gen 2 zapewnia dodatkowe oświetlenie dalekiego zasięgu na nieoświetlonych drogach. W portfolio jest aż 11 różnych modeli, opowiadających na wiele potrzeb kierowców. 📢 Malowniczy zachód słońca na Kaszubach. Zobaczcie niebo w wyjątkowych kolorach! Zachody słońca na Kaszubach potrafią być zachwycające. Dla takich widoków warto wybrać się na wieczorny spacer i zobaczyć niebo mieniące się wyjątkowymi kolorami. Zobaczcie zdjęcia Anny Nideckiej. 📢 Apetyczna babka pomarańczowa na Wielkanoc. Wypróbuj przepis na fenomenalne ciasto. Idealny poczęstunek na rodzinne spotkanie Pyszna babka pomarańczowa z sokiem pomarańczowym to rozkosznie smakuje i elegancko wygląda. Deser polany roztopioną czekoladą będzie ozdobą stołu. Takie ciasto można zrobić niemal w ostatniej chwili. Zmiksujesz je w 20 minut, a potem trzeba uzbroić się w cierpliwość podczas pieczenia. Poznaj przepis na domową babkę pomarańczową na Wielkanoc.

📢 Moja ciocia zawsze częstuje nas tym przysmakiem w Wielkanoc. Pieczona biała kiełbasa zawijana w boczku to proste i aromatyczne połączenie Biała kiełbasa w Wielkanoc to punkt obowiązkowy w niemal każdym polskim domu. Moja ciocia podaje ją nie tylko do żurku, ale też jako pyszny wielkanocny obiad. Pieczona biała kiełbasa zawijana w boczku z cebulą to danie, które zachwyca smakiem i prostotą. Wypróbuj przepis i zaskocz swoją rodzinę. 📢 Prezentacja pociągu z 1,1-mld kontraktu samorządu wojewódzkiego na 31 jednostek elektrycznych. Dwie z nich właśnie trafiły na Pomorze Dwa pierwsze nowoczesne pociągi zakupione dzięki współfinansowaniu ze środków europejskich dla regionów ruszają w trasę. Wśród pasażerów pierwszego kursu do Pruszcza Gd. były m. in. dzieci z gdańskiego przedszkola nr 2, osoby z niepełnosprawnością na wózkach i rowerzyści.

📢 Są pieniądze dla kół gospodyń wiejskich. Do wzięcia nawet 10 tys. złotych Koła gospodyń wiejskich mogą liczyć na pieniądze, ale najpierw muszą złożyć wniosek do ARiMR. Do wzięcia od 8 do 10 tys. zł. Lepiej nie zwlekać, bo pula środków jest ograniczona.

