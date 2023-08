Przegląd prasy z tygodnia 20.08.2023. Co działo się w Czarnych. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z tygodnia? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Czarnych czytali w ostatnim tygodniu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Czarnych, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 13.08 a 19.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Polsko-Ukraińska Hulanka w Sokolu - wspólna biesiada przy pysznym jedzeniu od KGW Sokole WIDEO”?

Przegląd tygodnia: Czarne, 20.08.2023. 13.08 - 19.08.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Polsko-Ukraińska Hulanka w Sokolu - wspólna biesiada przy pysznym jedzeniu od KGW Sokole WIDEO Koło Gospodyń Wiejskich w Sokolu od lat organizuje międzynarodowe, polsko-ukraińskie biesiady. W tym roku impreza pod hasłem "Polsko-Ukraińska Hulanka" odbyła się 15 sierpnia. Jak zawsze oprócz tańców i zabaw bardzo ważny był aspekt kulinarny - nikt nie przyrządza takich pierogów jak gospodynie z Sokola! 📢 Darmowy masaż, podróbki, „syryjskie dziecko”: tak oszukują w Turcji. Nie wpadnij w jedną z turystycznych pułapek! Turcja, malowniczy kraj, który przyciąga turystów swoją piękną przyrodą i bogatą kulturą. Niestety, turyści stanowią cel lokalnych oszustów. Naiwność i brak ostrożności mogą prowadzić do przykrych niespodzianek. Sprawdzamy, na jakie oszustwa są najbardziej narażone osoby podczas urlopu w Turcji.

📢 Brasswood Festiwal. Wyjątkowa impreza dla fanów dobrej muzyki i pięknej przyrody. Sprawdź, co się działo! [ZDJĘCIA, WIDEO] Brasswood Fest, czyli festiwal muzyki i oddechu odbył się w najbardziej malowniczych lokalizacjach Trójmiasta. Każde miasto otrzymało swój własny festiwalowy dzień - "Pylenie", "Kwitnienie" oraz "Korzenie". Zobaczcie, jak wyglądał magiczny Brasswood Fest na naszych zdjęciach oraz wideo!

Tygodniowa prasówka 20.08.2023: 13.08-19.08.2023 Czarne: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Czarnych. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nalewka z aronii na wzmocnienie odporności, niestrawność oraz objawy przeziębienia i grypy. Podajemy tradycyjny przepis na aroniówkę Nalewka z aronii to tradycyjny środek wzmacniający odporność, a także łagodzący objawy przeziębienia i grypy, w tym gorączkę, kaszel i katar. Ten leczniczy trunek to znakomite źródło antyoksydantów, które chronią komórki i tkanki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników tlenowych, a także łagodzą stan zapalny w organizmie. Podpowiadamy, w jakich jeszcze dolegliwościach warto ją stosować i podajemy przeciwwskazania do jej spożywania. Sprawdź właściwości zdrowotne aronii i poznaj babciny przepis na nalewkę z jej owoców.

📢 Letnie festiwale w Europie - tam warto być w sierpniu i wrześniu Europejskie festiwale letnie to idealny sposób na spędzenie niezapomnianego czasu w różnych zakątkach kontynentu. Niezależnie od wybranej imprezy, każdy uczestnik z pewnością zanurzy się w niezwykłą atmosferę kultury, muzyki i zabawy. Oto lista kilku wyjątkowych wydarzeń, które zachwycą każdego podróżnika. 📢 Najlepsze przetwory z cukinii na zimę. Te przepisy musisz znać. Cukinia w słoikach: sałatka, sos słodko-kwaśny, dżem i marynata na ostro Lato to idealny czas na przygotowywanie przetworów z cukinii. Właśnie teraz jest najsmaczniejsza, najłatwiej dostępna i można ją kupić w niskiej cenie. Przepisów na przetwory z kabaczka jest mnóstwo, my podajemy kilka prostych i sprawdzonych receptur w wersji na słodko i wytrawnie. Sprawdź, co warto zrobić z cukinii.

📢 Przegląd tygodnia z 13.08.2023 w Czarnych. Najważniejsze wydarzenia od 6.08 do 12.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Czarnych, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 6.08 a 12.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nawałnica nad Bałtykiem. Potęga natury uderza w wejście do portu Darłowo. Zobacz ZDJĘCIA. One robią wrażenie”?

