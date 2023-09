Prasówka 24.09.2023 z całego tygodnia w Czarnych. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Czarnych, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.09 a 23.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „HOROSKOP DZIENNY na sobotę 23 września 2023 r. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby”?

Przegląd tygodnia: Czarne, 24.09.2023. 17.09 - 23.09.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 HOROSKOP DZIENNY na sobotę 23 września 2023 r. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby Horoskop dzienny na sobotę 23 września 2023 r. Wróżka Samanta sprawdza, co jest Ci dzisiaj pisane. Kto zasłużył na miłość i pieniądze? Kogo spotka coś dobrego? Kto musi dziś na siebie uważać? Sprawdź horoskop dzienny na dziś dla każdego znaku zodiaku. Los Ci sprzyja, czy musisz się z nim zmierzyć? Dziś, 23.09.2023 r. życzę Ci wspaniałego dnia, pełnego harmonii, sukcesów i miłości! 📢 Dziś obchodzimy Dzień bez Samochodu. Własne auto to wciąż ulubiony środek transportu Polaków 22 września w całej Europie obchodzimy Dzień bez Samochodu. To proekologiczne święto ma na celu zachęcenie kierowców do rezygnacji z auta choć na jedną dobę i promowanie ekologicznych sposobów przemieszczania się. Okazuje się jednak, że dla Polaków rezygnacja z własnych czterech kółek nie jest prosta – to właśnie samochód jest najczęściej wybieranym przez nich środkiem transportu, i to pomimo że jest to opcja najdroższa.

📢 Wywiad z Kamilą Urzędowską. Filmowa Jagna opowiada o doświadczeniu na planie "Chłopów" To jej wielki debiut w głównej roli filmu pełnometrażowego. O roli Jagny w najnowszych "Chłopach" marzyło wiele aktorek, jednak to właśnie ona, po długich poszukiwaniach, została wybrana przez reżyserów - Kamila Urzędowska. Opowiedziała nam o tym, jak to się stało, że wygrała casting i co sama sądzi o "Chłopach".

Tygodniowa prasówka 24.09.2023: 17.09-23.09.2023 Czarne: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Czarnych. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tam, skąd pochodzą, owoce wytrzymują tęgie mrozy. Nalewka z syberyjskiego złota to środek na odporność i infekcje oddechowe Nalewka z rokitnika to jeden z najbogatszych odżywczo leczniczych trunków. Za sprawą witamin A i C owoce te wzmacniają organizm, poprawiając odporność i wspomagając leczenie przeziębień i innych infekcji wirusowych. Przetwór ten sprawdzi się także w innych problemach zdrowotnych. Wyjaśniamy, jakie właściwości ma nalewka z rokitnika i na co pomaga, a także jak ją dawkować i na co uważać. Wypróbuj babciny przepis na rokitnikówkę, w której zachowasz moc tego superproduktu na zimę.

📢 TRAKO 2023: Na rozwoju szlaków transportowych Trójmorza skorzystają polskie porty i kolej Szczecin – Pireus, Gdańsk – Stambuł, a może podwodny tunel do Helsinek? Koncepcja Trójmorza - strategicznego partnerstwa kolei i transportu morskiego w integracji obszaru gospodarczego Europy Środkowo-Wschodniej rozwija się w śmiałe projekty międzynarodowych szlaków tranzytu towarów na europejskiej osi Północ-Południe. 📢 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakazał zwrócić spółce Orange pieniądze klientom w związku z podejrzanymi praktykami Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po zakończonej właśnie kontroli nakazał spółce Orange Polska zwrócić klientom niesłusznie jego zdaniem pobrane pieniądze za niektóre usługi. Na rekompensaty liczyć mogą osoby, które płaciły m.in. za połączenia z infolinią telekomunikacyjnego giganta. 📢 Super Derby Śląska! Bohaterami Podolski i… pani Wiola 22 tysiące widzów na trybunach. Siedem lat oczekiwania. Jeden arcyważny gol. I… jedna kibicka, która na stadion w Zabrzu przyszła, a wyjedzie z niego nowym Fiatem 500. Wielkie Derby Śląska były czymś więcej niż mecz, bo do boiskowych emocji i podwyższonej temperatury typowej dla starć Górnika Zabrze z Ruchem Chorzów, organizatorzy dołożyli masę atrakcji dla kibiców.

📢 "Chłopi" - pokaz filmu podczas 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Spotkanie z twórcami "Chłopi" to prawdziwe filmowe dzieło sztuki. I to dosłownie! Zostało stworzone metodą animacji malarskiej, a więc każdy kadr filmu może zostać wycięty i oprawiony jako obraz. To po "Twoim Vincencie" drugie takie przedsięwzięcie duetu DK Welchman (Dorota Kobiela) oraz Hugh Welchmana. 📢 Finansowy horoskop na październik 2023 r. Co z pracą? Szykują się zmiany dla Ryb, Barana i Bliźniąt. Wagi i Skorpiony poczują kasę Finansowy horoskop na październik 2023 roku pokaże, czy wiosna sypnie kasą. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik i Ryby - kto zaliczy finansowy wzlot? A może trzeba będzie zmierzyć się z problemami z gotówką? Kto założy nowy biznes, a komu grozi utrata pracy? Gdzie najlepiej inwestować, a jakiego ryzyka w biznesie unikać?

📢 Horoskop miłosny na październik 2023. Te znaki zodiaku zakochają się. Waga i Panna muszą spojrzeć za siebie. Koziorożce poczują zew miłości Horoskop miłosny na październik 2023 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Samanta. Kto będzie miał czas na szukanie miłości, a kto musi zadbać o to, by w związku musiały kwitnąć uczucia? Sprawdź przepowiednie naszej wróżki, dla której gwiazdy nie mają tajemnic. Oto wróżba miłosna dla znaków zodiaku: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby. 📢 HOROSKOP DZIENNY na wtorek 19 września 2023 r. Baran, Byk, Bliźnięta - będzie się działo. Panna musi uważać w pracy, Skorpion na wydatki Horoskop dzienny na wtorek 19 września 2023 r. Wróżka Samanta sprawdza, co jest Ci dzisiaj pisane. Kto zasłużył na miłość i pieniądze? Kogo spotka coś dobrego? Kto musi dziś na siebie uważać? Sprawdź horoskop dzienny na dziś dla każdego znaku zodiaku. Los Ci sprzyja, czy musisz się z nim zmierzyć? Dziś, 19.09.2023 r. życzę Ci wspaniałego dnia, pełnego harmonii, sukcesów i miłości!

📢 Po ujawnieniu ciał noworodków w Czernikach jest decyzja w sprawie tymczasowego aresztu dla ojca i jego córki Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla 54-letniego mężczyzny i jego 20-letniej córki po tym jak w Czernikach w gm. Stara Kiszewa znaleziono trzy ciała noworodków. Ojciec i córka usłyszeli zarzuty zabójstwa i kazirodztwa. 📢 Po ujawnieniu zwłok noworodków w Czernikach oświadczenie złożył wójt gminy Stara Kiszewa Po makabrycznym odkryciu zwłok noworodków w domu w Czernikach głos zabierają urzędnicy. Wójt gminy Stara Kiszewa w oświadczeniu wyjaśnia, że po otrzymaniu niepokojących informacji, Ośrodek Pomocy Społecznej złożył zawiadomienie do prokuratury.

📢 Ciała trzech noworodków w Czernikach. Zarzuty zabójstwa usłyszał także 54-letni ojciec W sprawie ujawnionych zwłok noworodków w Czernikach w gm. Stara Kiszewa na jaw wychodzą kolejne szokujące fakty. Zarzuty potrójnego zabójstwa usłyszał także 54-letni mężczyzna, który był w kazirodczym związku ze swoją 20-letnią córką i miał zmuszać do kazirodztwa kolejną córkę.

