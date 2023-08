Przegląd tygodnia z 13.08.2023 w Czarnych. Najważniejsze wydarzenia od 6.08 do 12.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Czarnych, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 6.08 a 12.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nawałnica nad Bałtykiem. Potęga natury uderza w wejście do portu Darłowo. Zobacz ZDJĘCIA. One robią wrażenie”?

Przegląd tygodnia: Czarne, 13.08.2023. 6.08 - 12.08.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Nawałnica nad Bałtykiem. Potęga natury uderza w wejście do portu Darłowo. Zobacz ZDJĘCIA. One robią wrażenie Sztormowy Bałtyk jet groźny. Mieliśmy okazję to zobaczyć podczas sierpniowej nawałnicy. Szkwał uderzył w wejście naszego portu z potężną siłą. Respekt Bałtyk! Pamiętajcie, w czasie burzy nie wchodzimy w takie miejsca, bo... Zobaczcie sami! 📢 Prezent dla fana Wiedźmina – na każdą kieszeń i okazję. Sprawdź sam, propozycji wystarczy dla każdego Szukasz upominku dla fana Wiedźmina, ale nie wiesz, co kupić lub boisz się, że to będzie kosztować? Bez obaw, u nas znajdziesz całą listę pomysłów, w dodatku w różnych cenach i rodzajach. Z pewnością znajdziesz tu coś odpowiedniego na prezent lub dla siebie, jeśli lubisz Wiedźmina. Przekonaj się sam.

📢 Tak mieszka Wersow i Friz. Zobacz ich luksusową willę z basenem i jacuzzi. Tak się komfortowo urządzili polscy youtuberzy Wersow i Friz to jedni z najbardziej rozpoznawalnych youtuberów w Polsce. Ich kanały i profile w mediach społecznościowych śledzą miliony followersów. Zobacz, jak luksusowo żyją gwiazdy internetu. Musisz koniecznie zobaczyć ekskluzywną posiadłości Karola Wiśniewskiego i Weroniki Sowy.

Tygodniowa prasówka 13.08.2023: 6.08-12.08.2023 Czarne: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Czarnych. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Żniwa w tym roku później niż zwykle. Najpierw susza wyrządziła szkody, a teraz tygodnie deszczu dopełniają dzieła. Rolnicy liczą straty Kombajny są już w gotowości, a rolnicy z niecierpliwością czekają na cieplejsze dni bez deszczu. Tegoroczne żniwa są mocno opóźnione, bo przez ulewy nie można było zebrać zboża. Straty mogą być znaczne.

📢 Światowy Dzień Lwa. Zobaczcie Lwy w ZOO w Gdańsku [ZDJĘCIA] Lew to nie tylko symbol gdańskiego ZOO, ale również Miasta Gdańska. 10 sierpnia wypada Światowy Dzień Lwa i z tej okazji ZOO w Gdańsku zaprasza wszystkich na "Audiencję u Króla Lwa". 📢 Długi weekend sierpniowy w Sopocie. Będzie się działo! Zaplanuj długi weekend 11-15 sierpnia 15 sierpnia to Święto Wojska Polskiego, a więc większość z nas ma wtedy wolne od pracy. Wiele osób będzie mogło również cieszyć się długim weekendem, jeżeli w poniedziałek lub piątek wezmą urlop. W Sopocie czeka moc atrakcji, w których możecie uczestniczyć całą rodziną w nadchodzący długi weekend! 📢 Atrakcje dla dzieci w Gdańsku. Tu zabierz swoje dzieci będąc w Gdańsku. Te atrakcje spodobają się całej rodzinie Trójmiasto to świetny kierunek na wakacje dla całej rodziny. Tu znajdziecie moc atrakcji zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci i młodzieży. Gdańsk ma wiele do zaoferowania dla najmłodszych turystów - zobaczcie, co warto im pokazać w Mieście Neptuna!

📢 Bilet na podróż pociągiem PKP Intercity kupić można już przez Google Maps. Następna nowinka od kolejowego przewoźnika Osoby korzystające przy planowaniu podróży z Google Maps mogą już skorzystać z opcji łatwego przekierowania na stronę Polskich Kolei Państwowych Intercity i zakupu biletu tego przewoźnika. Tym samym należąca do Skarbu Państwa spółka rozszerza sieć sprzedaży. 📢 Nowy e-sklep w Gdańsku. Stokrotka rozwija sklep internetowy Stokrotka rozwija swój sklep internetowy. Od 9 sierpnia zakupy w e-sklepie sieci można odebrać w kolejnej, trzeciej już lokalizacji w Gdańsku. Wraz z uruchomieniem nowego punktu udostępniona została również możliwość dostaw na terenie miasta.

📢 Mozartiana. Mamy sierpień, a to czas na Międzynarodowy Festiwal Mozartowski (20 - 26 sierpnia 2023 r.) Już od 20 sierpnia Gdańsk zamieni się w Salzburg północy. Międzynarodowy Festiwal Mozartowski Mozartiana to najbardziej stylowe święto muzyki Mozarta. W programie tegorocznej edycji znajdują się zarówno koncerty kameralne jak wielkie formy instrumentalno-wokalne, unikatowa inscenizacja opery pod gołym niebem i jazzowe opracowania twórczości Wolfganga Amadeusza Mozarta.

📢 Od września skróci się czas przejazdów pociągów PKP Intercity oraz zmieni się kursowanie pociągów w pólnocnej Polsce Od 3 września, najszybsze połączenie kolejowe PKP Intercity skróci czas podróży z Krakowa do Gdańska do 4 godzin i 50 minut oraz z Krakowa do Warszawy do 2 godzin i 10 minut. To historycznie najszybsze czasy przejazdów na tych trasach. Również podróż z Warszawy do Wrocławia będzie trwała krócej - 3 godziny i 33 minuty. 📢 Nowe uzdrowiska w Polsce? Te malownicze miejscowości mają na to szansę. Ich klimat może pomóc w leczeniu wielu schorzeń Już w trzecim kwartale bieżącego roku Rada Ministrów nada status obszaru ochrony uzdrowiskowej kilku miejscom na terenie kraju. Klimat tych malowniczych miejscowości może pomóc w leczeniu wielu schorzeń. Czy niepozorne zakątki woj. świętokrzyskiego zostaną nowymi uzdrowiskami? Z pewnością mają na to szansę! O których miejscach mowa?

📢 Premiery Disney Plus – sierpień 2023. Gwiezdne Wojny, Marvel i kolejne sezony popularnych seriali, a to jeszcze nie wszystko Sierpniowa oferta premierowych produkcji Disney Plus wygląda naprawdę dobrze. Znajdzie się w niej coś dla fanów Star Wars, bohaterów Marvela, ale i dla miłośników seriali oryginalnych platformy. To jednak nie wszystko. Sprawdźcie debiuty w serwisie Disneya w sierpniu 2023.

📢 Tragiczny wypadek w Uniechowie. Nie żyje 12-latek porażony prądem Dramatyczny wypadek w pow. człuchowskim. 12-latek, który przebywał w opuszczonym budynku, został porażony prądem. Jego życia nie udało się uratować. 📢 Child Alert odwołany. Policja odnalazła 11-letnią Wiktorię z Sosnowca Child Alert został odwołany. Jak informuje policja, dziewczynka została odnaleziona. To kolejny sukces polskich służb oraz akcji w ramach Child Alert, gdy po kilku godzinach od jego ogłoszenia udaje odnaleźć się zaginione dziecko.

📢 Wichura na Pomorzu. Policjanci z Nowego Dworu Gdańskiego, jadąc radiowozem, omal nie uderzyli w drzewo Wichury i deszcze dały się w sobotę 5 sierpnia we znaki w wielu miejscowościach na Pomorzu. Efektem były m.in. powalone drzewa na ulice. W szesnastu przypadkach, aż do dzisiejszego poranka, interweniowali strażacy. Choć na skutek wichur na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, to w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego doszło do niebezpiecznej sytuacji.

