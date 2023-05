Tygodniowy przegląd prasy 7.05.2023: Czarne, 30.04-6.05.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Czarnych

Przegląd tygodnia: Czarne, 7.05.2023. 30.04 - 6.05.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Przed wojną znajdowało się tu ponad 1000 cisów. Teraz jest ich "tylko" 400. O wiele mniej, ale i tak to jedno z największych skupisk tych długowiecznych drzew w Polsce. Mowa o Rezerwacie Przyrody Cisy w Czarnem. Turyści mogą skorzystać ze ścieżki przyrodniczej.

"Firmy nie są w stanie udokumentować, gdzie znajduje się 6 tysięcy ton odpadów". Pomorski Wojewódzki Inspektorach Ochrony Środowiska ujawnił działanie mafii odpadowej na Pomorzu. Co czeka przedsiębiorców z powiatu wejherowskiego? Sprawa trafiła do prokuratury, zaś sprawcom grozi nawet kilka milionów złotych kary oraz do 10 lat pozbawienia wolności.