Przegląd prasy z tygodnia 12.11.2023. Co działo się w Czarnych. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Czarne, 12.11.2023. 5.11 - 11.11.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Już na koniec listopada Dolny Śląsk i Wrocław staną się stolicą piękna, a to za sprawą Gali Finałowej Polska Miss Nastolatek 2023! Z grona prawie 300 półfinalistek wyłonionych we wcześniejszych etapach konkursu jury wybrało 38 finalistek do tytuły Polska Miss oraz 36 do tytułu Polska Miss Nastolatek tegorocznej edycji.

Już od kilku lat Polacy obchodzą tak zwane Święto Wyprzedaży. W Black Friday warto udać się na duże zakupy. Zarówno małe jak i duże sklepy przygotowują z tej okazji specjalne oferty dla swoich klientów. Trend staje się w naszym kraju coraz silniejszy a duże zainteresowanie sprawia, że kolejne marki angażują się w Czarny Piątek.