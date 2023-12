Prasówka z listopada 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Czarnych? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w listopadzie czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Czarnych najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Seniorzy przejęli lotnisko w Gdańsku. Pierwsza w historii Portu Lotniczego "Prywatka"”?

Przegląd listopada 2023 w Czarnych: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z listopada 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Seniorzy przejęli lotnisko w Gdańsku. Pierwsza w historii Portu Lotniczego "Prywatka" W środę, 29 listopada na lotnisku w Gdańsku odbyła się Prywatka. To pierwsza impreza taneczna na którą zostało zaproszona ćwierć tysiąca seniorów z Pomorza. 📢 Kolejny etap budowy fregat rakietowych. Położą stępkę pod ORP „Wicher” Polscy marynarze mają otrzymać w ciągu niecałej dekady trzy nowoczesne fregaty rakietowe. Pod pierwszy z tych okrętów, przyszły ORP „Wicher”, stępka położona zostanie 31 stycznia 2024 r. Datę uroczystego rozpoczęcia kolejnego etapu budowy jednostki potwierdził nam Jacek Matuszyk z PGZ-u. 📢 Za nami gala Kryształowy Żagiel 2023. Najlepsi żeglarze 2023 roku na Pomorzu wyłonieni. Znamy całą listę nagrodzonych! Mateusz Gwóźdź z YKP Gdynia został najlepszym pomorskim żeglarzem roku 2023, Hanna Rogowska z Chojnickiego Klubu Żeglarskiego najlepszą żeglarką, a trenerem Dariusz Dołęga z YKP Gdyni. W piątek, 24 listopada odbyła się gala Kryształowy Żagiel 2023.

Prasówka grudzień Czarne: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w listopadzie uwagę czytelniczek i czytelników z Czarnych. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wystartował Jarmark Bożonarodzeniowy 2023! Wszystkie stoiska już otwarte aż do 23 grudnia Wielki gdański Jarmark Świąteczny to już tradycja. Niemal każde większe miasto w całej Polsce ma swoją wersję Jarmarku Bożonarodzeniowego, jednak ten w Gdańsku jest z pewnością jednym z najpiękniejszych i największych w Europie. Tegoroczny został oficjalnie otwarty 24 listopada i będziemy cieszyć się nim niemal do samych świąt.

📢 Te dzieci z powiatu człuchowskiego zostały zgłoszone do akcji Świąteczne Gwiazdeczki Zobacz galerię zdjęć dzieci z powiatu człuchowskiego, które biorą udział w akcji Świąteczne Gwiazdeczki. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, wyjazdy do Energylandii i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 50 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny! 📢 Finalistki Polska Miss Nastolatek 2023 w sesji świąteczno-noworocznej. Zobacz, jak się prezentują! Finał konkursu Polska Miss 2023 coraz bliżej. Pod koniec listopada Dolny Śląsk i Wrocław staną się prawdziwą stolicą piękna. Kandydatki z niecierpliwością czekają na Galę Finałową konkursu Polska Miss Nastolatek 2023! Z grona prawie 300 półfinalistek wyłonionych we wcześniejszych etapach konkursu jury wybrało 38 finalistek do tytułu Polska Miss oraz 36 do tytułu Polska Miss Nastolatek tegorocznej edycji. Finalistki wzięły udział w sesji świąteczno-noworocznej w kolekcji Moda For You. Zobacz, jak wyglądają najpiękniejsze nastolatki!

📢 Nie żyje George Brown. To współzałożyciel i perkusista grupy Kool & The Gang Geroge Brown, perkusista i współzałożyciel legendarnej grupy Kool & The Gang, zmarł w czwartek w wieku 74 lat. Muzyk przegrał walkę z rakiem. 📢 Styl loftowy – czy wiesz, jak dobrać meble? Mieszkania w starych fabrykach cieszą się dużą popularnością. Te zdjęcia cię zainspirują Mieszkania loftowe cieszą się dużym zainteresowaniem na rynku nieruchomości. Lofty – czyli budynki przemysłowe przeznaczone na przestrzenie użytkowe – mają swój niezaprzeczalny urok. Styl loftowy w mieszkaniach charakteryzuje się przede wszystkim otwartą przestrzenią, surowymi materiałami i industrialnym charakterem. Jak dobrać meble do zimnego industrialnego wnętrza? Podpowiadamy, jak urządzić mieszkanie w stylu loftowym.

📢 Test opon zimowych. Siedem najlepszych opon w rozmiarze 225/45 R17 91H Austriacki automobilklub OAMTC przeprowadził test 32 opon zimowych w dwóch dość popularnych rozmiarach: 205/60 R16 92H oraz 225/45 R17 91H. W zeszłym tygodniu pokazaliśmy siedem rekomendowanych przez OAMTC opon w rozmiarze 205/60 R16. Dziś pora na siedem polecanych opon w rozmiarze 225/45 R17.

📢 Przegląd prasy z tygodnia 12.11.2023. Co działo się w Czarnych. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Czarnych, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 5.11 a 11.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Piękne nastolatki będą walczyć o koronę podczas gali finałowej Polska Miss Nastolatek 2023! Zobacz zdjęcia kandydatek”? 📢 Piękne nastolatki będą walczyć o koronę podczas gali finałowej Polska Miss Nastolatek 2023! Zobacz zdjęcia kandydatek Już na koniec listopada Dolny Śląsk i Wrocław staną się stolicą piękna, a to za sprawą Gali Finałowej Polska Miss Nastolatek 2023! Z grona prawie 300 półfinalistek wyłonionych we wcześniejszych etapach konkursu jury wybrało 38 finalistek do tytuły Polska Miss oraz 36 do tytułu Polska Miss Nastolatek tegorocznej edycji.

📢 Black Friday 2023. Znamy dokładną datę. Co kupić podczas promocji i wyprzedaży? Zniżki na Black Friday Już od kilku lat Polacy obchodzą tak zwane Święto Wyprzedaży. W Black Friday warto udać się na duże zakupy. Zarówno małe jak i duże sklepy przygotowują z tej okazji specjalne oferty dla swoich klientów. Trend staje się w naszym kraju coraz silniejszy a duże zainteresowanie sprawia, że kolejne marki angażują się w Czarny Piątek.

📢 Uroczystości pogrzebowe sekc. Bartosza Błyskala. Strażak utonął w trakcie akcji poszukiwawczej w Gdyni W Kościele pw. Św. Floriana w Kolbudach 8 listopada o godzinie 12:00 rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe ś.p. Bartosza Błyskala. Nurek zginął tragicznie podczas akcji poszukiwawczej w Gdyni. Po mszy przeszedł kondukt żałobny na cmentarz w Lublewie Gdańskim.

📢 Pan Tomasz z gminy Sławno znalazł gigantyczną kanię i pochwalił się nią na zdjęciach Pada deszcz? Można skorzystać z parasolki w postaci... kani! To przenośnia obrazująca, jak wielką kanię znalazł pan Tomasz Bojaryn z Warszkowa w gminie Sławno. Kania jest potężna! Zobaczcie nieprawdopodobne zdjęcia. 📢 Gala finałowa konkursu Polska Miss 2023. Już wkrótce najpiękniejsze Polki powalczą o koronę i tytuł Miss Już 24-25 listopada we Wrocławiu odbędzie się wielka gala finałowa konkursu Polska Miss 2023, podczas której poznamy najpiękniejszą Polkę! W półfinale jury wybrało 38 finalistek do tytułu Polska Miss oraz 36 do tytułu Polska Miss Nastolatek. Wśród kandydatek są też piękne mieszkanki Pomorza. 📢 Listopadowy Gdańsk nocą. Tak prezentuje się piękny Gdańsk po zmroku! Gdańsk jest piękny o każdej porze roku. Każdy miesiąc charakteryzuje się zupełnie innym klimatem, jednak Miasto Neptuna świetnie odnajduje się w każdym z nich. Listopadowy Gdańsk jest cichy, spokojny i dostojny. Zobaczcie zdjęcia naszego zachwycającego miasta po zmroku!

Wideo szkolenie wojsko