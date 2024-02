Prasówka z całego tygodnia 25.02.2024 w Czarnych. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Pomorska Góra Piachu to ciekawe miejsce i nietypowa atrakcja turystyczna. Każdy może na nią wejść. Jest tylko mała wspinaczka, oczywiście morze piasku, no i niezapomniana wrażenia.

Natasza Urbańska należy do jednych z najbardziej utalentowanych gwiazd polskiego show-biznesu. Swoją karierę rozpoczynała w Studio Buffo, gdzie poznała życiową miłość. To właśnie w młodej dziewczynie zakochał się Janusz Józefowicz. Ciekawi jesteście, jak wyglądała Urbańska jako nastolatka?

Ochotnicza Straż Pożarna w Bińczu od kilku miesięcy bierze udział w ogólnopolskiej akcji "OSP na straży środowiska". W ramach działań od kilku miesięcy zbierają elektrośmieci, które następnie trafiają do sprzedaży i recyklingu. Strażacy z Bińcza w krótkim czasie stali się jednym z wojewódzkich liderów zbiórki - już teraz plasują się na trzecim miejscu. Otrzymali też prestiżowy certyfikat "Ekologiczna Jednostka". Do akcji może się włączyć każdy - przekazując niepotrzebne sprzęty.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to święto ustanowione przez UNESCO w 1999 r. Data nie jest przypadkowa, ponieważ została wybrana w rocznicę tragicznych wydarzeń w Dakce w stolicy Bangladeszu. To wyjątkowe święto ma przypominać nam, jak ważny jest dla nas nasz ojczysty język.

Wybory wójta gminy to kluczowy moment, który decyduje o kierunkach rozwoju lokalnych społeczności. Wójt, jako organ wykonawczy gminy, pełni odpowiedzialność za realizację uchwał rady gminy i zarządzanie bieżącymi sprawami publicznymi. Proces wyborczy wójta jest bezpośredni i odbywa się w ramach głosowania tajnego, co zapewnia demokratyczny i transparentny wybór lidera. W niniejszym artykule skupimy się na przedstawieniu informacji, które pomogą zrozumieć, kto może kandydować na wójta, jak zgłaszać swoją kandydaturę oraz jakie zadania czekają na wójta po wyborze.

Wybory do rady gminy to fundament samorządności lokalnej, pozwalający mieszkańcom na realny wpływ na decyzje dotyczące ich najbliższego otoczenia. W Polsce, wybory te charakteryzują się powszechnością, co oznacza, że prawo do głosowania mają wszyscy pełnoletni obywatele zamieszkujący dany obszar. Równość wyborów gwarantuje, że każdy głos ma tę samą wartość, co podkreśla demokratyczny charakter procesu wyborczego. Bezpośredniość oznacza, że wyborcy osobiście wybierają swoich przedstawicieli, a tajność głosowania zapewnia wolność wyboru bez obaw o naciski czy konsekwencje. Te zasady są kluczowe dla zachowania poprawności procesu wyborczego i zaufania publicznego do instytucji samorządowych.