Wrzesień w Czarnych: Przegląd prasy z sierpnia 2023 w Czarnych, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd sierpnia 2023 w Czarnych: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z sierpnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kwitnące królowe lata. Oto najpiękniejsze kwiaty z pól i ogrodów, zobacz! Kwiaty są duszą ogrodu. Sprawiają, że świat wygląda lepiej. Mamy lato i możemy cieszyć oczy urodą kwiatów. Wiele roślin, które królowały w babcinych ogródkach, znów jest na topie. Trzeba przyznać, ze wyglądają świetnie! A jakie kwiaty kwitną w Waszych ogrodach? 📢 "Niech żyje Polska!". 77. rocznica śmierci polskich bohaterów Danuty Siedzikówny „Inki” i Feliksa Selmanowicza „Zagończyka” 28 sierpnia 1946 w więzieniu przy ul. Kurkowej w Gdańsku wykonano wyrok śmierci na niespełna osiemnastoletniej Danucie Siedzikównie ps. "Inka" oraz na Feliksie Selmanowiczu ps. "Zagończyk". Wówczas zapomnieni, dziś jako bohaterowie. 77 lat później na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku odbyły się uroczystości upamiętniające żołnierzy V Wileńskiej Brygady AK i 2 kompanii 4 Wileńskiej Brygady AK.

📢 Finał Lata na Trawie. Wielki Przegląd Etiud i Filmów Pracowni Animacji ASP w Gdańsku Wielki przegląd etiud i filmów Pracowni Animacji Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku będzie ostatnim ale jakże mocnym i efektownym akcentem tegorocznego Lata na Trawie. Pokaz z okazji 10-lecia animowania na gdańskiej uczelni odbędzie się 30 i 31 sierpnia, na terenie przed Starym Maneżem.

Prasówka wrzesień Czarne: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w sierpniu uwagę czytelniczek i czytelników z Czarnych. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 MŚ 2023 w lekkoatletyce. Oto piękne reprezentantki Polski na mistrzostwa świata w Budapeszcie. Zobacz wyjątkowe zdjęcia Mistrzostwa świata w lekkoatletyce w Budapeszcie rozgrywane są w sierpniu 2023 r. W reprezentacji na tę imprezę Polski znalazły się 34 zawodniczki. Zobacz, kogo będzie można oglądać w akcji. Nasze lekkoatletki prezentują na Instagramie swoje wysportowane ciała.

📢 Prezent dla fana Wiedźmina pomysły na każdą kieszeń i okazję, a nawet bez okazji. Sprawdź, a z pewnością znajdziesz coś dla siebie Szukasz prezentu dla fana Wiedźmina, ale nie wiesz, co kupić lub boisz się, że to będzie kosztować? Bez obaw, u nas znajdziesz całą listę pomysłów, w dodatku w różnych cenach i rodzajach. Z pewnością znajdziesz tu coś odpowiedniego na upominek lub dla siebie, jeśli lubisz Wiedźmina. Przekonaj się sam. 📢 Nie myl kosarza z pająkiem! Czy kosarz jest jadowity i czy gryzie? Co robi w naszym domu i ogrodzie? Sprawdź! Kosarz to zwierzę, które często spotykamy w ogrodach, na łąkach, a bywa, że również w domach. Niekiedy się go obawiamy, a w dodatku uważamy go za pająka. Wyjaśniamy, czy rzeczywiście kosarz to pająk, czy jest jadowity, albo może nas ugryźć. Sprawdź, czym naprawdę się żywi i co robi w naszym ogrodzie lub domu.

📢 Kariera w branży filmowej jest dla każdego W Kosakowskim Centrum Kultury odbyły się warsztaty Nakręć się na przyszłość, mające zachęcić młodzież do pracy przy produkcji filmów i seriali. Młodzi w wieku 18-26 lat z całego Pomorza stanęli przed szansą rozpoczęcia swojej kariery w branży i możliwością udziału w Plenerach Film Spring Open w Krakowie, które poprowadzi m.in. Sławomir Idziak. Współorganizatorami spotkań Nakręć się na przyszłość są Krajowa Izba Produkcji Audiowizualnej i serwis streamingowy Netflix. 📢 Polsko-Ukraińska Hulanka w Sokolu - wspólna biesiada przy pysznym jedzeniu od KGW Sokole WIDEO Koło Gospodyń Wiejskich w Sokolu od lat organizuje międzynarodowe, polsko-ukraińskie biesiady. W tym roku impreza pod hasłem "Polsko-Ukraińska Hulanka" odbyła się 15 sierpnia. Jak zawsze oprócz tańców i zabaw bardzo ważny był aspekt kulinarny - nikt nie przyrządza takich pierogów jak gospodynie z Sokola!

📢 Brasswood Festiwal. Wyjątkowa impreza dla fanów dobrej muzyki i pięknej przyrody. Sprawdź, co się działo! [ZDJĘCIA, WIDEO] Brasswood Fest, czyli festiwal muzyki i oddechu odbył się w najbardziej malowniczych lokalizacjach Trójmiasta. Każde miasto otrzymało swój własny festiwalowy dzień - "Pylenie", "Kwitnienie" oraz "Korzenie". Zobaczcie, jak wyglądał magiczny Brasswood Fest na naszych zdjęciach oraz wideo! 📢 Letnie festiwale w Europie - tam warto być w sierpniu i wrześniu Europejskie festiwale letnie to idealny sposób na spędzenie niezapomnianego czasu w różnych zakątkach kontynentu. Niezależnie od wybranej imprezy, każdy uczestnik z pewnością zanurzy się w niezwykłą atmosferę kultury, muzyki i zabawy. Oto lista kilku wyjątkowych wydarzeń, które zachwycą każdego podróżnika. 📢 Przegląd tygodnia z 13.08.2023 w Czarnych. Najważniejsze wydarzenia od 6.08 do 12.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Czarnych, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 6.08 a 12.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nawałnica nad Bałtykiem. Potęga natury uderza w wejście do portu Darłowo. Zobacz ZDJĘCIA. One robią wrażenie”?

📢 Sztorm na Bałtyku. Potęga natury uderza w wejście do portu Darłowo. Zobacz ZDJĘCIA. One robią wrażenie Sztormowy Bałtyk jet groźny. Mieliśmy okazję to zobaczyć podczas sierpniowej nawałnicy. Szkwał uderzył w wejście naszego portu z potężną siłą. Respekt Bałtyk! Pamiętajcie, w czasie burzy nie wchodzimy w takie miejsca, bo... Zobaczcie sami! Sztorm na Bałtyku pokazuje prawdziwą potęgę żywiołu! Niech te zdjęcia będą przestrogą.

📢 Żniwa w tym roku później niż zwykle. Najpierw susza wyrządziła szkody, a teraz tygodnie deszczu dopełniają dzieła. Rolnicy liczą straty Kombajny są już w gotowości, a rolnicy z niecierpliwością czekają na cieplejsze dni bez deszczu. Tegoroczne żniwa są mocno opóźnione, bo przez ulewy nie można było zebrać zboża. Straty mogą być znaczne. 📢 Światowy Dzień Lwa. Zobaczcie Lwy w ZOO w Gdańsku [ZDJĘCIA] Lew to nie tylko symbol gdańskiego ZOO, ale również Miasta Gdańska. 10 sierpnia wypada Światowy Dzień Lwa i z tej okazji ZOO w Gdańsku zaprasza wszystkich na "Audiencję u Króla Lwa".

📢 Długi weekend sierpniowy w Sopocie. Będzie się działo! Zaplanuj długi weekend 11-15 sierpnia 15 sierpnia to Święto Wojska Polskiego, a więc większość z nas ma wtedy wolne od pracy. Wiele osób będzie mogło również cieszyć się długim weekendem, jeżeli w poniedziałek lub piątek wezmą urlop. W Sopocie czeka moc atrakcji, w których możecie uczestniczyć całą rodziną w nadchodzący długi weekend! 📢 Atrakcje dla dzieci w Gdańsku. Tu zabierz swoje dzieci będąc w Gdańsku. Te atrakcje spodobają się całej rodzinie Trójmiasto to świetny kierunek na wakacje dla całej rodziny. Tu znajdziecie moc atrakcji zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci i młodzieży. Gdańsk ma wiele do zaoferowania dla najmłodszych turystów - zobaczcie, co warto im pokazać w Mieście Neptuna! 📢 Premiery Disney Plus – sierpień 2023. Gwiezdne Wojny, Marvel i kolejne sezony popularnych seriali, a to jeszcze nie wszystko Sierpniowa oferta premierowych produkcji Disney Plus wygląda naprawdę dobrze. Znajdzie się w niej coś dla fanów Star Wars, bohaterów Marvela, ale i dla miłośników seriali oryginalnych platformy. To jednak nie wszystko. Sprawdźcie debiuty w serwisie Disneya w sierpniu 2023.

📢 Tragiczny wypadek w Uniechowie. Nie żyje 12-latek porażony prądem Dramatyczny wypadek w pow. człuchowskim. 12-latek, który przebywał w opuszczonym budynku, został porażony prądem. Jego życia nie udało się uratować.

