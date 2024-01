Prasówka tygodniowa z 21.01.2024 w Czarnych. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Czarnych, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 14.01 a 20.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Groźni przestępcy ze Słupska poszukiwani przez Policję. Znasz te twarze? Zgłoś się na 997 (LISTY GOŃCZE)”?

Przegląd tygodnia: Czarne, 21.01.2024. 14.01 - 20.01.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Groźni przestępcy ze Słupska poszukiwani przez Policję. Znasz te twarze? Zgłoś się na 997 (LISTY GOŃCZE) Policjanci ze Słupska opublikowali wizerunki osób poszukiwanych za przestępstwa i wykroczenia. Osoby te są pilnie poszukiwane. Każdy, kto posiada informacje dotyczące miejsca pobytu poszukiwanego lub poszukiwanej, powinien zgłosić się na Policję. 📢 Joanna Górska zadebiutowała w „Pytaniu na Śniadanie”. Kim jest nowa prowadząca program? Wygrała walkę z rakiem Joanna Górska i Robert Stockinger zostali nowymi prowadzącymi „Pytanie na Śniadanie”. Z programu zwolniono część dotychczasowych prowadzących, zastępując ich nowymi twarzami. Dziennikarka może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem dziennikarskim, choć uwagę przyciąga także jej prywatna historia walki z chorobą. Co wiadomo o Joannie Górskiej?

📢 Poczta Polska sprzedaje domki nad morzem. Szansa na nieruchomość w atrakcyjnej okolicy Poczta Polska ma na sprzedaż nieruchomości położone w województwach nadmorskich. W ofercie są między innymi domki i działki w w woj. pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Zobaczcie, co jest do kupienia w tych regionach kraju.

Tygodniowa prasówka 21.01.2024: 14.01-20.01.2024 Czarne: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Czarnych. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mennica Gdańska z nową premierą. To moneta... Batmana! Nowe wieści w świecie numizmatyki i kultowego uniwersum Batmana. Mennica Gdańska ogłosiła premierę kolejnej monety z licencyjnej serii Warner Bros. Moneta z wizerunkiem Mrocznego Rycerza jest dostępna do kupienia, należy się jednak śpieszyć, jej nakład to zaledwie 300 sztuk!

📢 Grupa PGE i Ørsted podpisały umowę z GE Vernova. Zbudują lądową infrastrukturę niezbędną do wyprowadzenia mocy z projektu Baltica 2 Grupa PGE i Ørsted nawiązały współpracę z konsorcjum GE Vernova, reprezentowanym w Polsce przez GE Power Sp. z o.o., oraz Polimex Mostostal. Celem umowy jest realizacja projektu Baltica 2, jednego z dwóch etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, poprzez budowę lądowej infrastruktury potrzebnej do przesyłu wyprodukowanej energii. 📢 Podwyżka opłat na A4 Katowice-Kraków. Kto zapłaci więcej za przejazd płatnym odcinkiem autostrady? Płatny przejazd autostradą A4 na trasie Katowice-Kraków kosztuje teraz więcej niż wcześniej. Stawki wzrosły od 16 stycznia 2024 r. Tym razem chodzi o płatności automatyczne A4Go, Telepass i Videotolling. Powodem podwyżek jest wygaśnięcie stawek preferencyjnych. Sprawdź, kogo obejmują nowe kwoty opłat.

📢 Ile osób choruje na grypę w województwie pomorskim? Sprawdziliśmy, gdzie jest najwięcej zachorowań Analiza zachorowań na grypę w województwie pomorskim. Od 1 stycznia 2024 r. do 15 stycznia 2024 r. odnotowano 714 przypadków zachorowań na grypę na terenie Pomorza. Najwięcej w powiecie wejherowskim, gdzie zarejestrowano liczbę 127 przypadków, natomiast najmniej w powiecie człuchowskim, zaledwie 3 przypadki. 📢 Uwaga na toksyczne długopisy! Popularny sklep wycofuje produkty ze sprzedaży. Zawierają pierwiastek niebezpieczny dla zdrowia Popularna sieć sklepów wycofuje z rynku długopisy. Jak podaje firma, testy wykazały podwyższony poziom pierwiastka, który może być niebezpieczny dla zdrowia. Dowiedz się, o jakie produkty chodzi i sprawdź, czy ich nie masz. 📢 Sejm uchwalił w czwartek budżet państwa na 2024 r. Co z podwyżkami dla nauczycieli i świadczeniem 800 plus? Sejm w czwartek uchwalił ustawę budżetową na 2024 rok. Zgodnie z nią dochody państwa zaplanowano na blisko 682,4 mld zł, a wydatki na 866,4 mld zł, deficyt ma wynieść nie więcej niż 184 mld zł. W przyszłym tygodniu, budżetem zajmie się Senat. Ustawa budżetowa do 29 stycznia 2024 roku musi trafić na biurko prezydenta Andrzeja Dudy do podpisu.

📢 Lód wyrzucony na brzeg. Zalew Wiślany po "tsunami" Torosy, czyli nagromadzona kra lodowa spiętrzona przez wiatr i prądy morskie, pojawiły się na Zalewie Wiślanym. - Aż strach pomyśleć co by się wydarzyło gdyby wiatr ten wiał kilkanaście godzin dłużej - napisał Piotr Kowalkowski, prowadzący Info Meteo.pl. 📢 Dodatek osłonowy 2024 to nawet ponad 800 zł jednorazowego wsparcia. Kto i ile może dostać? Z wnioskami warto się spieszyć Ile wynosi dodatek osłonowy 2024? Czy można dostać dopłaty do węgla lub pelletu? Spora część dopłat przestała obowiązywać już w ubiegłym roku, a o którym nadal warto wiedzieć? Zyskać można spory zwrot VAT i jednorazowe wypłat w kwocie nawet kilkuset złotych. 📢 Wysoka kara od UOKiK dla firmy instalującej fotowoltaikę. Drogo cenili audyty przy odstąpieniu od umowy Karę ponad 5,5 mln zł nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na firmę instalującą panele fotowoltaiczne. Krajowy Projekt Energetyczny miał wysoko wyceniać swoim klientom przeprowadzenie audytów w przypadku odstąpienia od umowy. To pierwsza tego typu kara.

📢 Co z podwyżkami dla nauczycieli i 800 plus? Dzisiaj drugie czytanie projektu budżetu i ustawy okołobudżetowej na 2024 rok We wtorek ma się odbyć drugie czytanie projektu ustawy budżetowej na rok 2024 oraz ustawy okołobudżetowej – wynika z harmonogramu obrad Sejmu. Zgodnie z projektem budżetu, dochody państwa na 2024 r. zaplanowano na blisko 682,4 mld zł, z kolei deficyt budżetu nie przekroczy 184 mld zł. Co z podwyżkami dla nauczycieli i świadczeniami socjalnymi, w tym 800 plus? 📢 Dramatyczna akcja ełckich strażaków - 8 koni tonęło w jeziorze W czwartek 11.01.2024 roku o godzinie 10:05 do Stanowiska Kierowania KP PSP w Ełku wpłynęło zgłoszenie o topiących się koniach w miejscowości Romoty.

📢 Blue Monday – przeklęty poniedziałek. O co chodzi w Blue Monday Czym jest Blue Monday? Tym mianem określa się trzeci poniedziałek stycznia. Samo określenie oznacza dosłownie "Niebieski Poniedziałek". Niebieski czyli w tym znaczeniu - smutny. O co chodzi w przeklętym poniedziałku i dlaczego chodzi konkretnie o trzeci poniedziałek w roku?

📢 Dodatek mieszkaniowy 2024. Od stycznia nowe zasady. Jaka jest wysokość dodatku po zmianach? Dodatek mieszkaniowy to świadczenie przeznaczone osobom w trudnej sytuacji finansowej, które nie są w stanie ponosić wszystkich wydatków za swój lokal; czynszu, kosztów prądu czy gazu. W 2024 roku rośną limity dochodów, a więc większa ilość osób skorzysta z dodatku mieszkaniowego. Sprawdź, ile wynosi dodatek mieszkaniowy w 2024 roku. 📢 Przegląd tygodnia z 14.01.2024 w Czarnych. Najważniejsze wydarzenia od 7.01 do 13.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Czarnych, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.01 a 13.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wybrano serialową Dinę z The Last of Us – wygląda jak „podrasowana” postać z gry. To zdecydowanie strzał w dziesiątkę!”?

📢 Największy skansen w Polsce. Atrakcje, ceny biletów, godziny otwarcia [ZDJĘCIA] Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Sanoku to największy skansen w Polsce. Jest czynny przez cały rok. Ile kosztują bilety wstępu? Jakie są zasady zwiedzania? Dni i godziny otwarcia skansenu. Warto odwiedzić to miejsce. To historia i kultura w jednym.

ZOBACZ KONIECZNIE 10 polskich marek, które odniosły międzynarodowy sukces

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.