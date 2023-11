Tygodniowy przegląd prasy 26.11.2023: Czarne, 19.11-25.11.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Czarnych

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Czarnych, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.11 a 25.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wystartował Jarmark Bożonarodzeniowy 2023! Wszystkie stoiska już otwarte aż do 23 grudnia”?

Przegląd tygodnia: Czarne, 26.11.2023. 19.11 - 25.11.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wystartował Jarmark Bożonarodzeniowy 2023! Wszystkie stoiska już otwarte aż do 23 grudnia Wielki gdański Jarmark Świąteczny to już tradycja. Niemal każde większe miasto w całej Polsce ma swoją wersję Jarmarku Bożonarodzeniowego, jednak ten w Gdańsku jest z pewnością jednym z najpiękniejszych i największych w Europie. Tegoroczny został oficjalnie otwarty 24 listopada i będziemy cieszyć się nim niemal do samych świąt. 📢 Kilkukilometrowe korki na Obwodnicy Trójmiasta i Obwodnicy Południowej Gdańska. Trudne warunki drogowe dla mieszkańców Pomorza Na Obwodnicy Trójmiasta (trasa S6) utworzył się kilkukilometrowy korek na jezdni w kierunku Gdyni. Zator jest także na Obwodnicy Południowej Gdańska. Drogowcy podają, że powodem utrudnień jest duże natężenie ruchu. Nie pomagają także trudne warunki drogowe. Padający deszcz, miejscami nawet śnieg, silny wiatr powodują, że nawierzchnia staje się śliska.

📢 Finalistki Polska Miss Nastolatek 2023 w sesji świąteczno-noworocznej. Zobacz, jak się prezentują! Finał konkursu Polska Miss 2023 coraz bliżej. Pod koniec listopada Dolny Śląsk i Wrocław staną się prawdziwą stolicą piękna. Kandydatki z niecierpliwością czekają na Galę Finałową konkursu Polska Miss Nastolatek 2023! Z grona prawie 300 półfinalistek wyłonionych we wcześniejszych etapach konkursu jury wybrało 38 finalistek do tytułu Polska Miss oraz 36 do tytułu Polska Miss Nastolatek tegorocznej edycji. Finalistki wzięły udział w sesji świąteczno-noworocznej w kolekcji Moda For You. Zobacz, jak wyglądają najpiękniejsze nastolatki!

Tygodniowa prasówka 26.11.2023: 19.11-25.11.2023 Czarne: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Czarnych. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Trudne warunki drogowe na Pomorzu. Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności Opady śniegu, przymrozki, śliskie i miejscami oblodzone nawierzchnie, gorsza widoczność i gwałtownie zmieniające się warunki pogodowe powodują, że na drodze będzie trzeba szczególnie uważać. Pamiętajmy, że w tym okresie na wypadki narażeni są nie tylko kierowcy, ale też piesi. Przy tej okazji policjanci radzą jak bezpiecznie zachowywać się zimą na drodze i apelują o wzmożoną czujności i ostrożną jazdę.

📢 Pogrzeb Hanny Gucwińskiej. Zobacz zdjęcia. Tak wyglądało ostatnie pożegnanie prowadzącej „Z kamerą wśród zwierząt” 22 listopada 2023 r. odbył się pogrzeb Hanny Gucwińskiej, wdowy po Antonim Gucwińskim z którym przez ponad 30 lat tworzyła kultowy dziś program „Z kamerą wśród zwierząt”. Zobacz, jak wyglądało jej ostatnie pożegnanie. W galerii publikujemy zdjęcia. 📢 Hodowla indyków ma problemy. Podczas Święta Dziękczynienia w USA są tradycją, Amerykanie zjedzą nawet 46 mln sztuk jednego dnia W Ameryce ten rodzinny posiłek jest jak wigilijna kolacja w Polsce. Z rozmachem, z bliskimi, ale menu inne. W USA Święto Dziękczynienia oznacza, że na stole pojawi się indyk. To obowiązkowe danie w zdecydowanej większości amerykańskich domów. Z indykiem jest pewien problem, ponieważ milionowe straty w hodowli przynosi grypa ptaków, która wkrótce może przełożyć się na kolejne podwyżki cen. Chów wymaga uważności. Ile indyków hoduje się w Polsce?

📢 CBŚP i Policja rozbiły gang narkotykowy, który działał głównie w północnej Polsce i Hiszpanii Długa i skrupulatna praca CBŚP i Prokuratury Krajowej doprowadziła do rozbicia gangu. Ustalenia ról i zadań poszczególnych osób wchodzących w jej skład w tym m.in. ustalenie szlaków przerzutu narkotyków i zatrzymanie trzech transportów narkotyków z Hiszpanii do Polski, zdecydowało o skutecznym finalnym efekcie działań służb. Według śledczych spośród dziewięciu zatrzymanych osób mogą być to kurierzy narkotykowi, dilerzy czy osoby odpowiedzialne za logistykę tego przedsięwzięcia. Łącznie w ramach działań zabezpieczono ok. 70 kg marihuany, ok. 6 litrów amfetaminy, kokainę, mefedron i blisko 7 mln zł w gotówce. Dodatkowo znaleziono 2 jednostki broni palnej i 100 szt. amunicji.

📢 1/3 Polaków obawia się wykorzystywania przekazanych danych do trenowania AI Ponad 3/4 Polaków jest świadoma zagrożeń online w trakcie lekcji zdalnych, jednak mniej niż połowa deklaruje, że wie, jak zachować się w sytuacji niebezpieczeństwa dotyczącego wycieku danych i prywatności. Ponad połowa ankietowanych wskazała, że kluczowe do poprawy obecnej sytuacji są silniejsze zabezpieczenia i regularne szkolenia. 8 proc. badanych doświadczyło naruszenia prywatności podczas zajęć online.

📢 Wiersz świąteczny zamiast życzeń jako urozmaicenie szkolnego przedstawienia lub rodzinnego wieczoru? Przepiękne wiersze bożonarodzeniowe Wiersz świąteczny może być formą życzeń lub go zastąpić. Początek zimy to czas przygotowań do świąt, wysłania życzeń, organizowania świątecznych spotkań w gronie rodziny, przyjaciół, a także w instytucjach i szkołach. Na takie okazje przydadzą się wiersze bożonarodzeniowe, krótkie i wzruszające, lub śmieszne wierszyki świąteczne mogą przecież urozmaicić szkolne przedstawienia i rodzinne wieczory. Oto pomysły na wigilijne wiersze dla dzieci i dorosłych. 📢 Wikingowie czy Mieszko? Ciepłe koło Gniewu może zdetronizować Gdańsk Czy niewielka wieś Ciepłe w gminie Gniew była na przełomie X i XI wieku najsilniejszym ośrodkiem na Pomorzu, a nie był nim Gdańsk? M.in. na to pytanie próbuje odpowiedzieć dr Sławomir Wadyl z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego wraz ze swoim zespołem. Przypomnijmy, że przełom obu stuleci to czas tworzenia ówczesnej państwowości polskiej pierwszych Piastów. Interdyscyplinarne badania rozpoczęły się w połowie br. i potrwają do 2026 r. Informacje z prowadzonych badań wzbudzają duże zainteresowanie wśród naukowców, ale i w przestrzeni medialnej, czasami prowadząc do pewnych uproszczeń.

📢 Przegląd prasy z tygodnia 19.11.2023. Co działo się w Czarnych. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Czarnych, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 12.11 a 18.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nie żyje George Brown. To współzałożyciel i perkusista grupy Kool & The Gang”?

W jakim kierunku powinna się zmieniać UE?