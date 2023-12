Tygodniowy przegląd prasy 24.12.2023: Czarne, 17.12-23.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Czarnych

Przegląd tygodnia: Czarne, 24.12.2023. 17.12 - 23.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Operator informuje o przerwach w dostawie prądu z powodu silnego wiatru. Energii elektrycznej pozbawionych jest ok. 10 tys. odbiorców na obszarze działania spółki. Energetycy prowadzą intensywne prace, aby jak najszybciej usunąć skutki awarii.

Jest decyzja w sprawie pomorskiego kuratora oświaty. Beata Rutkiewicz, nowa wojewoda pomorska, powołała na to stanowisko Grzegorza Krygera. Zastąpi on pełniącą tę rolę od 2019 roku Małgorzatę Bielang.

Początek roku to dobra okazja do rozmów o podwyżkach. Wzrośnie płaca minimalna, a wielu pracodawców już teraz informuje swoich pracowników o kwotach wynagrodzeń. Biedronka na podwyżki płac zamierza przeznaczyć ponad 600 mln złotych. Jakie to konkretnie kwoty? Ile zarobi kasjer, magazynier, a ile kierownik w 2024? Sieć przygotowała rekordowe podwyżki płac.