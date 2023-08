Przegląd tygodnia z 6.08.2023 w Czarnych. Najważniejsze wydarzenia od 30.07 do 5.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przy śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 30.07 do 5.08.2023

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 5 prostych ćwiczeń na kobiece mięśnie. Być może już robisz je na co dzień. Jeśli nie, koniecznie zacznij! Kobiece zdrowie bardzo zależy od mocnych mięśni dna miednicy, nazywanych też mięśniami Kegla. To one trzymają narządy na swoim miejscu – i żeby tak było, warto je wzmacniać. Pomogą w tym bardzo popularne ćwiczenia jogi, polecane także przy innych problemach. Oto 5 najlepszych, których wykonanie zajmie najwyżej kilka minut dziennie! 📢 Tak mieszka Natalia Siwiec. Zobacz luksusowy dom celebrytki w Ameryce Północnej. Bajkowe wnętrza są warte krocie Natalia Siwiec uwielbia podróżować i poznawanie odległe zakątki świata. Celebrytka spełnia też co jakiś czas swoje większe i mniejsze marzenia. Podczas wyjazdu do Ameryki Północnej Natalia Siwiec zakochała się w Meksyku i tu postanowiła zainwestować oszczędności. Zobacz, jak luksusowo się urządziła celebrytka w domu w malowniczym Tulum. Koniecznie zajrzyj do wyjątkowego domu Natalii Siwiec za oceanem.

📢 Zmiana telefonu. O czym trzeba pamiętać, aby bezpiecznie korzystać z aplikacji bankowej? Polacy kupują nowy telefon średnio co dwa lata. Co należy zrobić, aby bez przeszkód korzystać z aplikacji banku na nowym urządzeniu? Jak wprowadzić zmiany na nowym telefonie? Bezpieczeństwo w aplikacji bankowej to ważna sprawa.

📢 Zmiana telefonu. O czym trzeba pamiętać, aby bezpiecznie korzystać z aplikacji bankowej? Polacy kupują nowy telefon średnio co dwa lata. Co należy zrobić, aby bez przeszkód korzystać z aplikacji banku na nowym urządzeniu? Jak wprowadzić zmiany na nowym telefonie? Bezpieczeństwo w aplikacji bankowej to ważna sprawa.

📢 Krzysztof Kamil Baczyński. Dziś 79. rocznica śmierci poety. Oto 15 faktów z życia i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Krzysztof Kamil Baczyński to poeta zaliczany do Pokolenia Kolumbów. Jego wiersze przedstawiają przede wszystkim czasy wojny, ale mają też charakter uniwersalny, poruszone zostały w nich tematy dorastania czy systemu wartości. Baczyński zginął 4 sierpnia 1944 roku, trzy dni po wybuchu powstania warszawskiego. Dziś obchodzimy 79. rocznicę jego śmierci.

📢 Wielki dzień małego Tczewa. Jak propagandowo likwidowano analfabetyzm na Pomorzu. Zdjęcia z lipca 1950 roku "Wielki dzień małego Tczewa" - tak Trybuna Ludu zatytułowała swoją relację z lipca 1950 roku z masówki, która była krajowym podsumowaniem akcji likwidacji analfabetyzmu w Polsce. Impreza odbyła się na stadionie w Tczewie i oczywiście była wielkim propagandowym wydarzeniem. Walkę z analfabetyzmem w Polsce rozpoczęto w drugiej Rzeczpospolitej. Kontynuowano ją w PRL aż do lat 60.

📢 Wypożyczyli sprzęt wodny i zaginęli. 50-latek i 12-latek zostali odnalezieni. Ojciec z synem żyją i zgłosili się na komisariat W sobotę (29.07) około godziny 19:00 policjanci odebrali zgłoszenie od pracowników wypożyczalni sprzętu wodnego, że na plaży w Jelitkowie mężczyzna z dzieckiem weszli do wody na desce SUP i do chwili zamknięcia wypożyczalni nie wrócili po pozostawione na plaży rzeczy. Poszukiwania trwały cały weekend. W poniedziałek 31 lipca zaginiony sam zgłosił się na policję.

📢 Święto Lipusza przyciągnęło miłośników sportu i dobrej zabawy. Najpierw biegi, a potem na scenie Piękni i Młodzi Dawid Narożny ZDJĘCIA Święto Lipusza przyciągnęło miłośników dobrej zabawy, sportowych emocji i muzyki. Mieszkańcy i goście najpierw mieli okazję spróbować swoich sił w biegach na 5 i 10 km podczas Ogólnopolskiej Imprezy Biegowej Kaszuby Biegają, by potem zrelaksować się przy dźwiękach muzyki. 📢 Gdańsk. Festiwal Szekspirowski trwa do 6 sierpnia. Zapraszamy na nasz subiektywny alfabet. Co wiecie o Wiliamie Szekspirze? Minionych 26 edycji to ponad 230 zespołów z całego świata i produkcje reżyserów europejskich. Podsumowanie tegorocznej dopiero przed nami (Festiwal Szekspirowski potrwa do 6 sierpnia), a na razie zapraszamy na Alfabet Szekspirowski

📢 VI Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP województwa pomorskiego. W Gniewinie rywalizowali najlepsi ochotnicy z Pomorza | WIDEO ZDJĘCIA W Gniewinie odbyły się VI Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP województwa pomorskiego. Wśród mężczyzn pierwsze miejsce zajęło OSP Czeczewo, a kobiet - OSP Mielno. Zwycięskie jednostki będą reprezentować województwo pomorskie w zawodach krajowych, które odbędą się na Kalwarii Zebrzydowskiej.

