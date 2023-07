Prasówka 30.07.2023 z całego tygodnia w Czarnych. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Czarnych, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 23.07 a 29.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Książki z zakurzonej półki: Judith Arlt, „Mój Konwicki”. Szwajcarski klucz do Konwickiego”?

Przegląd tygodnia: Czarne, 30.07.2023. 23.07 - 29.07.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Książki z zakurzonej półki: Judith Arlt, „Mój Konwicki”. Szwajcarski klucz do Konwickiego Działo się to niespełna rok po zniesieniu stanu wojennego. W marcu 1984 roku. Mżyło, wiało i w ogóle było beznadziejnie. Jeden z moich nieżyjących już kolegów, Tomasz Burek-Borewicz, późniejszy historyk i antropolog kultury, zarekomendował mi socrealistyczne dzieło Tadeusza Konwickiego. „Musisz koniecznie przeczytać ‘Władzę’. Fabuła niby ‘słuszna’ - są tam źli partyzanci i dobrzy ubecy - ale jest w tej książce coś dziwnego, świeżego. Jakby Konwicki kpił z oficjalnego nurtu komunistycznej literatury”. Zdziwiłem się tą rekomendacją, ale przeczytałem. 📢 Przyznano nagrody dla wystawców Jarmarku św. Dominika. Sprawdźcie, kto otrzymał Grand Prix [ZDJĘCIA] Grand Prix Jarmarku św. Dominika 2023 zostało przyznane! Ośmioosobowe jury w środę, 26 lipca, wybrało najciekawsze jarmarkowe produkty tegorocznej edycji. Konkurs towarzyszy Jarmarkowi od ponad 20 lat. Przeznaczony jest dla wszystkich wystawców, a jego celem jest wyłonienie najlepszej, oferty, spośród prezentowanych podczas Jarmarku produktów. Oferty wystawców oceniane są w dwóch kategoriach: DOBRY POMYSŁ oraz DOBRY SMAK.

📢 Jak modnie urządzić wnętrza w 2023 roku? Drewno i kamień – zobacz wyjątkowy projekt. Zajrzy do domu z sauną w Tarnowskich Górach Wcale nie trzeba mieszkać na wsi, żeby wykreować we wnętrzach sielski klimat i żyć w symbiozie z naturą. Zobacz modną aranżację 150-metrowego domu w Tarnowskich Górach, gdzie projektantka Katarzyna Szramek stworzyła przytulny azyl dla młodego małżeństwa. Zaglądamy do wyjątkowych wnętrz, gdzie można poczuć domowy klimat.

Tygodniowa prasówka 30.07.2023: 23.07-29.07.2023 Czarne: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Czarnych. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najczęstsze problemy w uprawie malin. Sprawdź, na jakie choroby i szkodniki trzeba uważać oraz kiedy przycinać maliny Maliny to pyszne, aromatyczne i zdrowe owoce, dlatego chętnie je uprawiamy. Niestety, bywają dość kłopotliwe w trakcie uprawy i mogą sprawiać wiele problemów. Jednym z nich są choroby i szkodniki. Jednak równie ważne jest przycinanie malin. Pewną trudność stanowi to, że inaczej przycina się maliny letnie, a inaczej jesienne. Podpowiadamy, jak zwalczać choroby i szkodniki malin oraz jak i kiedy przycinać te krzewy.

📢 Jak wyglądasz jako lalka Barbie? Sztuczna inteligencja ci pokaże. Sprawdź całkowicie za darmo Barbie to jeden z największych kinowych hitów tego roku. W sieci pojawiła się strona, która dzięki mocy sztucznej inteligencji pokazuje, jak mógłby wyglądać każdy z nas jako jedna z popularnych lalek. Można to sprawdzić całkowicie za darmo. Zobacz przykładowe, wygenerowane obrazy oraz zobacz, gdzie sprawdzić, jak wyglądałbyś jako lalka Barbie. 📢 Poważny wypadek w Gołębiewku w pow. gdańskim. Dwie osoby ranne, DW 222 całkowicie zablokowana Do zderzenia 2 samochodów osobowych i ciężarówki doszło prze 9:00 na drodze wojewódzkiej 222 w miejscowości Gołębiewko. Ranni z samochodów osobowych są pod opieką załóg karetek pogotowia, na miejscu lądował też śmigłowiec pogotowia lotniczego. Droga jest całkowicie zablokowana. 📢 MŚ kobiet 2023. Najgorętsze zawodniczki piłkarskich mistrzostw świata. Zachwycają urodą i wysportowanymi ciałami Mistrzostwa świata w piłce nożnej kobiet 2023 rozgrywane są w dniach 20 lipca - 20 sierpnia na boiskach w Australii i Nowej Zelandii. W żeńskim mundialu biorą udział 32 reprezentacje, łącznie ponad 700 zawodniczek. Wybraliśmy 40 najgorętszych piłkarek, które można oglądać podczas MŚ. Na Instagramie prezentują swoją wysportowane ciała. Zobacz wyjątkowe fotki, poniżej link do galerii ze zdjęciami

📢 Watershow w Gdańsku. Wielkie widowisko dla całej rodziny. Czy warto wybrać się na cyrk na wodzie? [ZDJĘCIA, WIDEO] Watershow to niezwykły cyrk, bo... na wodzie. Jest to widowisko jedyne swego rodzaju, podczas którego widzowie mają szansę obejrzeć zdumiewające akrobacje z wykorzystaniem basenu i fontann. Artyści występujący na tej "wodnej scenie" należeli do państwowego cyrku Ukrainy. Co dostajemy podczas półtoragodzinnego show?

📢 Koncert Haliny Mlynkovej - "Film(lo)ve" w Gdańsku. Już wkrótce w Muzeum II Wojny Światowej W Muzeum II Wojny Światowej wystąpi niezwykła artystka, bo i okazja jest wyjątkowa. 1 sierpnia z okazji 79. rocznicy Powstania Warszawskiego w Gdańsku wystąpi Halina Mlynkova z koncertem pt. "Film(lo)ve" - wykona piosenki znane z wielkich hitów kinowych. 📢 Wartości cynamonu. Czy jest zdrowy? Sprawdź do czego dodać cynamon. Ta przyprawa sprawi, że zapomnisz o przeziębieniu Cynamon to przyprawa, która w wielu kulturach znana jest jako składnik działający zbawiennie na zdrowie. Ma być także sposobem na zachowanie młodości i składnikiem wielu kosmetyków pielęgnacyjnych. Czy to prawda? Sprawdzamy, jakie wartości ma w sobie cynamon!

📢 Muzyczny koniec lipca w muszli i na molo. Sopocki MOSiR zaprasza Przed nami aż cztery koncerty, a każdy w innej stylistyce. W środę szanty na molo, a od czwartku do soboty w muszli na skwerze Kuracyjnym codziennie inny artysta wystąpi z koncertem dla sopockiej publiczności. Wstęp na koncerty jest wolny, jedynie na molo obowiązuje bilet wstępu. 📢 "Ania" - film o Annie Przybylskiej już wkrótce w telewizji. Gdzie obejrzeć film "ANIA"? „Ania” to inspirująca historia Anny Przybylskiej – odważnej, kochającej życie i spełniającej marzenia dziewczyny z Gdyni, mamy, partnerki, aktorki i modelki o twarzy anioła i charakterystycznym głosie, znanej m.in. z roli „Marylki” z serialu „Złotopolscy” oraz filmów „Ciemna strona Wenus”, „Kariera Nikosia Dyzmy”, „Sęp” czy „Bilet na księżyc”. Już wkrótce premiera telewizyjna!

📢 "Raport Pileckiego" od 1 września w kinach. Film o jednym z największych polskich bohaterów - Witoldzie Pileckim Długo wyczekiwany film o rotmistrz Witoldzie Pileckim już od 1 września w kinach. Będzie to opowieść o polskim bohaterze – harcerzu, uczestniku Bitwy Warszawskiej, obrońcy Polski w 1939 roku, członku ruchu oporu, powstańcu warszawskim i żołnierzu armii Andersa. Był uosobieniem odwagi, co udowodnił zgłaszając się na ochotnika do Auschwitz, z którego po 947 dniach spektakularnie uciekł. Jego raporty po ucieczce ujawniły światu zbrodniczą działalność Niemców. Po wojnie został aresztowany, torturowany i skazany na śmierć przez komunistów za działalność przeciwną Polsce Ludowej, jednak nigdy nie wyrzekł się swoich ideałów.

📢 Pacjenci czekają na leki z osocza! Można oddawać je częściej niż pełną krew, a dawcy mają takie same przywileje. Eksperci apelują o pomoc Osocze krwi to życiodajny płyn, który jest surowcem do produkcji niezmiernie ważnych leków. Eksperci ostrzegają, że kryzys związany z jego dostępnością pogłębia się. Liczba chorych, którzy potrzebują leków osoczopochodnych wciąż rośnie, tymczasem wskutek pandemii nastąpił spadek dawstwa. Wyjaśniamy, czym są leki z osocza i kiedy są stosowane, a także skąd wynikają problemy z jego dostępnością. Specjaliści mówią także o pracach nad poszerzeniem rekompensat dla dawców – wszystko po to, by ratować zdrowie i życie potrzebującym.

📢 Była piękna, popularna i przebojowa. Zmarła po użądleniu osy. Tragiczna śmierć Ewy Sałackiej „To był ktoś. Ona jest przykładem niewykorzystanej osobowości” – powiedział o niej reżyser Jerzy Gruza. Ewa Sałacka wyróżniała się nie tylko osobowością i temperamentem, ale także nieprzeciętną urodą. Widzowie uwielbiali aktorkę, a jej popularność nie zmalała nawet podczas zawodowej przerwy po urodzeniu dziecka. Niestety, Sałacka zmarła tragicznie 23 lipca 2006 roku, mając zaledwie 49 lat. 📢 Koronawirus nie odpuszcza? Śmiertelny wirus MERS-CoV zdiagnozowany u 28-latka. Szczepionki wciąż nie ma Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała o przypadku zachorowania na koronawirusa MERS-CoV. 28-letni mężczyzna z miasta Al Ain w Abu Zabi został zdiagnozowany potencjalnie śmiertelnym wirusem. Przetestowano 108 osób, z którymi chory miał kontakt. Do tej pory nie potwierdzono żadnej wtórnej infekcji.

📢 Prasówka tygodniowa z 23.07.2023 w Czarnych. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Czarnych, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 16.07 a 22.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Męskie Granie zawitało do Gdańska. Przed nami dwa dni wyjątkowych koncertów w Polsat Plus Arenie. 21 lipca wystąpili Organek, Mrozu”?

ZOBACZ KONIECZNIE Ile miesięcznie wydajemy na gospodarstwo domowe?

iPolitycznie - dwugłos w sprawie Wołynia polskiego i ukraińskiego IPN