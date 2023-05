Przegląd tygodnia z 28.05.2023 w Czarnych. Najważniejsze wydarzenia od 21.05 do 27.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

W środę, w Szwajcarii zmarła Tina Turner. Kim była i jakie miała dokonania, nie trzeba chyba nikomu wyjaśniać. Mniej znane są natomiast jej związki ze krajem Helwetów, gdzie „Królowa rock and rolla” mieszała od 25 lat.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Czarnych. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Od 19 do 20 maja studenci wszystkich gdańskich uczelni bawili się przy dźwiękach muzyki swoich ulubionych polskich artystów. Koncerty to jednak nie jedyne atrakcje, które czekały na młodą publiczność. Zobaczcie naszą relację wideo i poczujcie klimat juwenaliów!

Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monetę okolicznościową w standardzie obiegowym o nominale 5 zł z serii "Odkryj Polskę" - "Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną". Nakład monety wyniesie do miliona sztuk. Można ją nabyć we wszystkich oddziałach okręgowych NBP.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Czarnych, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 14.05 a 20.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto sposoby na wykorzystanie resztek z kuchni. Obierki, liście, skorupki... Nie wyrzucaj ich!”?