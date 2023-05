Prasówka tygodniowa z 21.05.2023 w Czarnych. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Czarnych, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 14.05 a 20.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto sposoby na wykorzystanie resztek z kuchni. Obierki, liście, skorupki... Nie wyrzucaj ich!”?

Przegląd tygodnia: Czarne, 21.05.2023. 14.05 - 20.05.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Oto sposoby na wykorzystanie resztek z kuchni. Obierki, liście, skorupki... Nie wyrzucaj ich! Wyrzucasz codziennie do śmieci resztki po przyrządzaniu posiłku? A co, jeśli powiemy Ci, że je także możesz wykorzystać? Zobacz, co można zrobić z obierków, skorupek i liści! 📢 Google może usunąć twoje konto. Jak temu zapobiec? Zobacz, co należy zrobić, aby do tego nie dopuścić Konto Google, pozwalające na pełny dostęp do wszystkich usług tej firmy, ma założone prawie każdy użytkownik telefonu komórkowego. Gigant technologiczny już wkrótce wprowadzić ma zmiany, w ramach których będzie mógł usuwać niektóre z nich. Tłumaczone jest to kwestiami bezpieczeństwa, które ciężko stosować w przypadku poszczególnych użytkowników. Zobacz, jakie konta są zagrożone i jak zapobiec ich usunięciu przez Google.

📢 Kilka milionów kary za podrzucanie odpadów tekstylnych. W ciągu 11 miesięcy do pojemników trafiło niemal 20 ton odpadów Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku wpłynęło zgłoszenie dotyczące podrzucania odpadów tekstylnych do kontenerów na odzież na terenie kilku gmin województwa pomorskiego. Jak informuje "Dziennik Bałtycki" Radosław Rzepecki, zastępca PWIOŚ, w wyniku działań operacyjnych inspektorów udało się ustalić, że w ciągu 11 miesięcy trwania procederu podrzucania odpadów, do pojemników na odzież trafiło ich aż 20 ton.

Tygodniowa prasówka 21.05.2023: 14.05-20.05.2023 Czarne: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Czarnych. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 5-letni Józef Majewski z Tczewa to prawdziwy bohater. W kwietniu uratował babcię. Teraz został odznaczony Podczas powiatowych obchodów Dnia Strażaka w Tczewie odznaczono 5-letniego Józefa Majewskiego. Jego babcia doznała udaru. Chłopiec nie spanikował i zaalarmował dziadka. W ten sposób uratował babci życie.

📢 Sprawdź, kto wygrał bilety na Juwenalia Gdańskie. Konkurs "Dziennika Bałtyckiego". Ciesz się dobrym brzmieniem i dobrą zabawą! W dniach 19-20 maja 2023 roku w Gdańsku odbędzie się kolejna edycja festiwalu studenckiego Juwenalia Gdańska. "Dziennik Bałtycki" postanowił zorganizować konkurs, w którym do wygrania są dwa podwójne karnety uprawniające do wymiany na bilet. Weź udział w konkursie i baw się razem z nami w najbliższy weekend na Placu Zebrań Ludowych w Gdańsku. 📢 W słońcu i w deszczu turniej o Puchar Tymbarku w Gdańsku. Przy Traugutta wojewódzki finał z udziałem drużyn do 12 lat Z różnym nastawieniem, ale przede wszystkim z przekonaniem przeżycia dobrej zabawy przystąpiły do wojewódzkich finałów turnieju o Puchar Tymbarku drużyny do lat 15, które w poniedziałek, 15 maja 2023 roku spotkały się na stadionie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta. Wśród dziewczynek najlepsze okazały się uczennice Szkoły Podstawowej z Przodkowa, a wśród chłopców uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Gdańsku.

📢 Rodziny w show–biznesie. Te polskie gwiazdy są ze sobą spokrewnione! Zobacz, kto z kim i w jaki sposób jest powiązany Rodziny w show–biznesie, gdzie karierę robi kilka pokoleń, to dość częste zjawisko. W Polsce również nie brakuje spokrewnionych ze sobą gwiazd. Nad ich powiązaniami wielu widzów czy słuchaczy nawet się nie zastanawia. Tymczasem bywa i tak, że aktor, którego oglądamy w ulubionym serialu albo piosenkarka, której piosenki lubimy, okazują się być dziećmi znanych rodziców. Jesteś ciekawy, co to za przypadki? Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin przedstawiamy znane rodziny w polskim show–biznesie. 📢 Tajemniczy obiekt latający odnaleziony w okolicy Pomorza. Nieoficjalnie: "Nie jest to poszukiwany balon z Białorusi" Trwają poszukiwania obiektu wojskowego, prawdopodobnie balonu, który w sobotę (13 maja) miał wlecieć w polską przestrzeń powietrzną. W tym czasie, jak informują służby, zidentyfikowano inne obiekty. Jeden z nich miał zostać odnaleziony w miejscowości Jezioro (gmina Markusy) obok Elbląga.

📢 Praca w turystyce wita was. Tylko nie uciekajcie. W wakacje nad morzem możesz zarobić nawet do 10 tys. zł w miesiąc. Kogo szukają do pracy? Od 3,5 do nawet 10 tys. zł będą mogli zarobić w sezonie wakacyjnym 2023 r. zatrudnieni w nadmorskiej branży turystycznej. Zapotrzebowanie na pracowników jest ogromne, zwłaszcza na kucharzy, kelnerów oraz ekipy sprzątające. Kto najszybciej znajdzie sezonową pracę nad morzem?

