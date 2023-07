Przegląd prasy z tygodnia 2.07.2023. Co działo się w Czarnych. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Czarnych, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 25.06 a 1.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Czwarty dzień Open'era. Mocne otwarcie ostatniego dnia festiwalu. Liryczna Kaśka Sochacka i Bedoes z gośćmi [ZDJĘCIA]”?

Przegląd tygodnia: Czarne, 2.07.2023. 25.06 - 1.07.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Czwarty dzień Open'era. Mocne otwarcie ostatniego dnia festiwalu. Liryczna Kaśka Sochacka i Bedoes z gośćmi [ZDJĘCIA] Pierwszy dzień nowego miesiąca i ostatni dzień Open'era. Czwarty dzień otworzyła Kaśka Sochacka na Tent Stage, a na Scenie Głównej jako pierwszy stanął Bedoes. Największą gwiazdą, na którą czekają festiwalowicze jest dziś Kendrick Lamar, który wystąpi o północy. 📢 Przegląd prasy z czerwca 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Czarnych? Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Czarnych najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Ruszyło zbieranie jagód w lesie. Ile trzeba zapłacić za słoik borówki czarnej? Uważaj na mandaty, jeśli zbierasz zarobkowo”?

📢 Open'er Festival 2023. Byłeś trzeciego dnia na Open'erze? Znajdź się na zdjęciach! Trzeciego dnia Open'era frekwencja naprawdę dopisała. Tłumy widać było na niemal każdym koncercie, a pod stoiskami zaczęły tworzyć się kolejki. Najprawdopodobniej miał na to wpływ line-up, który tego dnia zrzeszył nie tylko fanów nowych twórców, ale również miłośników klasycznego rocka.

Tygodniowa prasówka 2.07.2023: 25.06-1.07.2023 Czarne: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Czarnych. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Open'er 2023. Arctic Monkeys w Gdyni. Wielki powrót do lat 70. [ZDJĘCIA] Arctic Monkeys to jeden z tych koncertów, na który czekała większość festiwalowiczów. Doskonale widać to było po frekwencji dnia trzeciego, która była dużo lepsza, niż w dniach poprzednich. Alex Turner z zespołem nie zawiedli i zagrali swoje największe hity przeplatane z nowościami ostatnich płyt.

📢 Tak mieszka Izabella Krzan. Zobacz, jak się urządziła prowadząca „Pytania na śniadanie”. Sprawdź, jakie wnętrza lubi Miss Polonia i modelka Izabella Krzan to topowa gwiazda telewizji śniadaniowej w TVP. Regularnie pojawia się rano w wielu polskich domach w „Pytaniu na śniadanie”. Zaglądamy do przytulnego apartamentu modelki w centrum stolicy. Zobacz, gdzie gwiazda śniadaniówki uwiła swoje rodzinne gniazdko. Nowoczesne wnętrza robią na fanach Miss Polonii spore wrażenie! 📢 Ukryje pelikany i brzuch. Beata Ścibakówna w sukience na lato, która ma magiczną moc odmładzania. Aktorka wygląda w niej, jak nastolatka Sukienka na lato w kolorze żółtym i modnym kwiatowym wzorem to wybór Beaty Ścibakówny. Aktorka pojawiła się w takiej stylizacji na ulicach Warszawy. Jej promienny wygląd to zasługa właśnie tej sukienki. Warto podkreślić, że krój kreacji sprawdzi się u każdej kobiety po pięćdziesiątce! Dlaczego? Bo idealnie ukrywa pelikany i boczki.

📢 Open'er 2023. Byłeś na festiwalu drugiego dnia? Znajdź się na zdjęciach! Tak bawią się festiwalowicze w Gdyni [ZDJĘCIA] Open'er to nie tylko zespoły i wokaliści, ale przede wszystkim festiwalowicze! To oni nadają tempa całemu wydarzeniu i dodają wszystkiemu koloru. Ich stylizacje często są wybitne i niezwykle kreatywne. Oto zdjęcia festiwalowiczów z drugiego dnia Open'era! 📢 Mrozu na Open'erze. Artysta wypełnił Tent Stage po brzegi. Na scenie wystąpiła z nim Daria Zawiałow Dzień drugi tegorocznego Open'era to z pewnością moment świetności Tent Stage - czyli mniejszej sceny, na której pojawiają się artyści, którzy mogą zgromadzić stosunkowo niewielką ilość fanów. Jak się jednak okazało, założenie to było zupełnie mylne w przypadku Mroza.

📢 Open'er Festival 2023. David Kushner, Sza, Machine Gun Kelly i Mrozu [ZDJĘCIA] Czwartek to kolejny dzień Open'era w Gdyni. Pierwsze koncerty już za nami, a pogoda dopisuje. Festiwalowicze tłumnie zebrali się pod sceną obejrzeć występy na mniejszych scenach, bo to właśnie na nich wybrzmiały pierwsze nuty drugiego dnia imprezy. Dziś zdecydowanie rządzi Tent Stage, na którym Mrozu zgromadził prawdziwe tłumy.

📢 Chwile grozy na Morzu Bałtyckim. Matka skoczyła za dzieckiem które wypadło z promu Stena Line. Polacy trafili do szpitala Dramatyczne sceny rozegrały się na Bałtyku. Dwie osoby znalazły się za burtą promu Stena Spirit. 7-letnie dziecko wpadło do wody, za nim rzuciła się 36-letnia matka. Poszkodowanych wyłowiono z wody tuż przed godziną 18:00. Oboje są obywatelami Polski. 📢 Chrabąszcze na Open'erze. Co przyciąga chrabąszcze? Czy są groźne? Atak chrabąszczy w Gdyni 28 czerwca to dzień otwarcia jednego z największych festiwali muzycznych w Europie. Open'er od lat przyciąga fanów muzyki popularnej do Gdyni. Podczas tegorocznej edycji do grona festiwalowiczów dołączyły... chrabąszcze. Co je przyciągnęło i czy są groźne? Odpowiadamy! 📢 Przyczyną zakażeń ptasią grypą u kotów może być surowe mięso. Chorują też koty niewychodzące z domu. Ekspert wyjaśnia, jak uniknąć zakażenia W teorii wirus H5N1 może zakażać koty drogą kropelkową lub pokarmową. Ta druga jest zdecydowanie bardziej prawdopodobna. Zwierzęta mogą zarazić się w wyniku zjedzenia mięsa dzikiego ptaka, surowego mięsa drobiowego, ale też zlizania fekaliów zakażonych ptaków – mówi dr hab. Piotr Rzymski z UM w Poznaniu, profesor tej uczelni. Zaleca on, aby nie karmić kotów surowym mięsem ptaków i myć ręce. Jak jeszcze można uniknąć zakażenia i czy wirus jest groźny dla człowieka?

📢 Jann na Open'erze. 24-latek wystąpił na Alter Stage. Zobaczcie zdjęcia Jann zdobył popularność dzięki preeliminacjom do Eurowizji 2023. Co prawda nie on reprezentował Polskę w konkursie głównym, ale publiczność pokochała jego energię. Na początku czerwca wystąpił na Orange Warsaw Festival, a owocny miesiąc kończy koncertem na Open'erze. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Open'er Festival 2023: dzień pierwszy. Pierwszy koncert na głównej scenie za nami. Central Cee wystąpił w Gdyni [ZDJĘCIA] Oficjalnie rozpoczął się Open'er Festival 2023. Na terenie festiwalu znajduje się kilka scen, na których symultanicznie odbywają się koncerty. Najważniejszą z nich pozostaje jednak Main Stage, czyli scena główna. To tam koncertują headlinerzy - główne gwiazdy imprezy. W środę 28 czerwca rozpoczęła się kolejna - dwudziesta już edycja Open'er Festival. Sprawdźcie naszą relację na żywo!

📢 W zabawkach siostry ukryła półtora kilograma amfetaminy i mefedronu Kryminalni z Wejherowa zatrzymali 17-latkę, a w jej mieszkaniu znaleziono ok. półtora kilograma amfetaminy i mefedronu. Narkotyki były schowane na szafce, między zabawkami jej młodszej siostry. Kobiecie grozi 10 lat pozbawienia wolności. 📢 Pomożemy kobietom odzyskać życie Wrocławski ginekolog dr n. med. Mikołaj Karmowski - czołowy polski ekspert w leczeniu endometriozy oraz wrocławska firma EMC Instytut Medyczny S.A., będąca częścią Penta Hospitals, największej grupy szpitali i przychodni w Europie Środkowej, tworzą we wrocławskim Szpitalu EuroMediCare ośrodek kompleksowego leczenia endometriozy. Placówka ma diagnozować, leczyć i rehabilitować kobiety z całej Polski i Europy, a także prowadzić badania nad chorobą, której przyczyny wciąż pozostają nieznane. 📢 Barbarzyńska wycinka 200-letniego buka w Jagodzinach W Jagodzinach wycięto, zdrowego, najdorodniejszego w powiecie buka, o 450 cm obwodu.

Drzewo nikomu nie przeszkadzało przez 200 lat, z czasem nabrało dla okolicznej ludności walor unikalności. Ktoś, kiedyś przybił tabliczkę sugerującą ochronę prawną, ale nie zadbał o wpisanie drzewa do rejestru ochronnego, co cynicznie wykorzystał zmyślny inwestor.

📢 Kotek zaklinował się w aucie. Uratowały go strażniczki miejskie z Gdańska Kiedy kobieta wróciła do zaparkowanego samochodu, ze zdziwieniem stwierdziła, że spod maski dochodzi miauczenie. Okazało się, że mały kot wszedł do środka i nie był w stanie samodzielnie się wydostać. Na pomoc zostały wezwane strażniczki miejskie. 📢 Nowa inwestycja drogowa na Pomorzu. Wojewoda wydał zgodę na rozpoczęcie budowy kolejnego odcinka S6 Wojewoda pomorski Dariusz Drelich podpisał w piątek zezwolenie na budowę (ZRID) odcinka drogi ekspresowej S6 między Bobrownikami a Skórowem (Pomorskie) - poinformował urząd wojewódzki. Budowa ponad 13. kilometrowego odcinka potrwa do 2025 roku. 📢 Przegląd tygodnia z 25.06.2023 w Czarnych. Najważniejsze wydarzenia od 18.06 do 24.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Czarnych, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 18.06 a 24.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ogłoszono zaskakujący dodatek do The Sims 4. W roli głównej zwierzęta, które kocha niemal każdy. Co nowego w DLC?”?

ZOBACZ KONIECZNIE Co wie o tobie Google? Nawet bardzo osobiste rzeczy

Wojciech Szymaniak - Co dalej z olsztyńskimi szubienicami?