Przegląd tygodnia z 25.06.2023 w Czarnych. Najważniejsze wydarzenia od 18.06 do 24.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Czarne, 25.06.2023. 18.06 - 24.06.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Ogłoszono zaskakujący dodatek do The Sims 4. W roli głównej zwierzęta, które kocha niemal każdy. Co nowego w DLC? Twórcy The Sims 4 nie zwalniają tempa. Co chwile pojawiają się dodatki, rozszerzenia i pakiety akcesoriów, które wzbogacają rozgrywkę w najpopularniejszym symulatorze życia. Tym razem Simowie będą mogli założyć hodowlę zwierząt gospodarczych, w tym gatunku kochanego przez bardzo wiele osób. Zobacz, co nowego pojawi się w dodatku Ranczo już wkrótce. 📢 Pomorskie OSP dostały 2 mln zł dotacji. Pieniądze zostaną przeznaczone na niezbędny sprzęt Do pomorskich OSP trafiły 2 mln zł dotacji. To środki własne Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz udostępnione przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych".

📢 Bezpieczeństwo na plażach jest zagrożone? W kurortach wciąż brakuje ratowników Brakuje ratowników wodnych w nadmorskich kurortach. Powód? Jest ich mało i wybierają lepiej płatne zajęcia. Coraz częściej ratownicy „uciekają” z samorządowych kąpielisk do hoteli, pensjonatów i SPA.

Tygodniowa prasówka 25.06.2023: 18.06-24.06.2023 Czarne: pozostałe wydarzenia 📢 Gdzie zrobisz najtańsze zakupy? W tych sklepach w czerwcu jest najtaniej! Na liście znane dyskonty Codzienne zakupy nadal wydają Ci się coraz droższe? Masz rację! Tempo wzrostu cen wyhamowało, jednak nadal za zakupy płacimy więcej. Na liście najtańszych sklepów wciąż dominuje Auchan. Gdzie jeszcze warto iść na zakupy w czerwcu 2023?

📢 Gorąco? Unikaj tych ubrań! Takich materiałów nie noś podczas upału Gdy za oknem słupki pokazują niemal 30 stopni, wyciągamy z szaf letnie ubrania. Niestety, może okazać się, że choć są cienkie i luźne, nadal bardzo się w nich pocimy. Przyczyną może być materiał, z którego są zrobione. Jakich składów ubrań unikać? Sprawdź! 📢 Zbierasz zarobkowo jagody albo grzyby? Możesz dostać mandat do 5 tys. zł, jeśli nie dopełnisz tej formalności Na leśnych jagodach czy grzybach można całkiem dobrze zarobić, a warunkiem jest nie tylko znajomość runa leśnego. Kto musi uzyskać wpis do rejestru, jakie mandat można dostać za jego brak i czy konieczne jest uzyskanie atestu? Sanepid podaje wytyczne u progu szczytu sezonu na leśne zbiory. 📢 Niezwykła akcja na zakończenie roku szkolnego pokazuje, że można inaczej. „Nowy sposób na okazywanie wdzięczności” Zakończenie roku szkolnego to dzień, w którym nauczyciele otrzymują od uczniów i rodziców kwiaty, czekoladki i inne drobne upominki. Polska Akcja Humanitarna kolejny już raz zachęca do wzięcia udziału w niezwykłej inicjatywie: „Zamiast kwiatka niosę pomoc”. Idea jest prosta. Zamiast kupować nauczycielom prezenty, organizowana jest zbiórka pieniędzy na wsparcie potrzebujących. W tym roku są to mieszkańcy Sudanu Południowego.

📢 Zakończenie roku szkolnego 2023. Podziękowania dla nauczyciela. Cytaty, wierszyki, życzenia na zakończenie roku szkolnego Już za kilka dni rok szkolny 2022/2023 oficjalnie dobiegnie końca. Zanim jednak dzieci i młodzież wybiorą się na dwumiesięczną labę, przyjdzie czas na uroczyste zakończenie roku. Przy tej okazji warto podziękować swoim nauczycielom i wychowawcom za poświęcony trud. Oto najpiękniejsze życzenia, wierszyki i podziękowania dla nauczycieli!

📢 Triathloniści opanowali Gdańsk po raz trzeci Uczestnicy trzeciej edycji światowego cyklu zawodów triathlonowych LOTTO Challenge Gdańsk rywalizowali w weekend w wodach Zatoki Gdańskiej, na trasie kolarskiej biegnącej m.in. tunelem pod Martwą Wisłą, kończąc etap biegowy na molo w Gdańsku Brzeźnie. Niedzielne zmagania profesjonalistów na najbardziej prestiżowym dystansie średnim wygrał Kacper Stępniak, który przepłynął 1,9 km, przejechał na rowerze 90 km i przebiegł 21,1 km w czasie 3 godzin, 44 minut i 25 sekund. Wśród kobiet na tym samym dystansie zwyciężyła Niemka Anne Reischmann (4:12:58), a na drugim miejscu uplasowała się Polka Agnieszka Jerzyk (4:14:32).

📢 Dorota Kania, redaktor naczelna Polska Press, laureatką honorowej nagrody Stowarzyszenia „Godność" Dziennikarka i publicystka Dorota Kania została uhonorowana nagrodą Stowarzyszenia "Godność" 18 czerwca w Gdańsku. Laureatka, redaktor naczelna Polska Press, od wielu lat zajmuje się dziennikarstwem śledczym. Podejmuje tematykę lustracji osób pełniących funkcje publiczne oraz przeszłości osób sprawujących funkcje państwowe i występujących publicznie. Stowarzyszenie od 30 lat stawia sobie za cel obronę ideałów „Solidarności" i dążenie do ukarania winnych komunistycznych zbrodni oraz usunięcia ze stanowisk sędziów i prokuratorów, którzy orzekali lub oskarżali w procesach politycznych w PRL.

