Przegląd prasy z czerwca 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Czarnych?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Czarnych najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Ruszyło zbieranie jagód w lesie. Ile trzeba zapłacić za słoik borówki czarnej? Uważaj na mandaty, jeśli zbierasz zarobkowo”?

Przegląd czerwca 2023 w Czarnych: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Ruszyło zbieranie jagód w lesie. Ile trzeba zapłacić za słoik borówki czarnej? Uważaj na mandaty, jeśli zbierasz zarobkowo W sprzedaży coraz liczniej pojawiają się jagody leśne, a w cukiernikach jagodzianki. Sprawdzamy, ile kosztuje słoik tych owoców. Na jagodach czy grzybach można całkiem dobrze zarobić, a warunkiem jest nie tylko znajomość runa leśnego. Kto musi uzyskać wpis do rejestru, jakie mandat można dostać za jego brak i czy konieczne jest uzyskanie atestu? Sanepid podaje wytyczne u progu szczytu sezonu na leśne zbiory. 📢 Chwile grozy na Morzu Bałtyckim. Matka skoczyła za dzieckiem które wypadło z promu Stena Line. Polacy trafili do szpitala Dramatyczne sceny rozegrały się na Bałtyku. Dwie osoby znalazły się za burtą promu Stena Spirit. 7-letnie dziecko wpadło do wody, za nim rzuciła się 36-letnia matka. Poszkodowanych wyłowiono z wody tuż przed godziną 18:00. Oboje są obywatelami Polski.

📢 Jann na Open'erze. 24-latek wystąpił na Alter Stage. Zobaczcie zdjęcia Jann zdobył popularność dzięki preeliminacjom do Eurowizji 2023. Co prawda nie on reprezentował Polskę w konkursie głównym, ale publiczność pokochała jego energię. Na początku czerwca wystąpił na Orange Warsaw Festival, a owocny miesiąc kończy koncertem na Open'erze. Zobaczcie zdjęcia!

Prasówka lipiec Czarne: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Czarnych. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Open'er Festival 2023: dzień pierwszy. Pierwszy koncert na głównej scenie za nami. Central Cee wystąpił w Gdyni [ZDJĘCIA] Oficjalnie rozpoczął się Open'er Festival 2023. Na terenie festiwalu znajduje się kilka scen, na których symultanicznie odbywają się koncerty. Najważniejszą z nich pozostaje jednak Main Stage, czyli scena główna. To tam koncertują headlinerzy - główne gwiazdy imprezy. W środę 28 czerwca rozpoczęła się kolejna - dwudziesta już edycja Open'er Festival. Sprawdźcie naszą relację na żywo!

📢 Pizzerie, które warto odwiedzić w Czarnych. To są polecane miejsca w czerwcu 2023 Dowiedz się gdzie możesz zjeść najlepszą pizzę w Czarnych. Jest to niewątpliwie ulubione danie milionów ludzi na całym świecie. Na pewno każdy spróbował jej przynajmniej raz w życiu, a wielu zostało jej fanami na zawsze. Sprawdź, jakie rodzaje oferują pizzerie w Czarnych. Odwiedź katalog firm i odszukaj swoją ulubioną. 📢 Barbarzyńska wycinka 200-letniego buka w Jagodzinach W Jagodzinach wycięto, zdrowego, najdorodniejszego w powiecie buka, o 450 cm obwodu.

Drzewo nikomu nie przeszkadzało przez 200 lat, z czasem nabrało dla okolicznej ludności walor unikalności. Ktoś, kiedyś przybił tabliczkę sugerującą ochronę prawną, ale nie zadbał o wpisanie drzewa do rejestru ochronnego, co cynicznie wykorzystał zmyślny inwestor. 📢 Przegląd tygodnia z 25.06.2023 w Czarnych. Najważniejsze wydarzenia od 18.06 do 24.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Czarnych, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 18.06 a 24.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ogłoszono zaskakujący dodatek do The Sims 4. W roli głównej zwierzęta, które kocha niemal każdy. Co nowego w DLC?”?

📢 Ogłoszono zaskakujący dodatek do The Sims 4. W roli głównej zwierzęta, które kocha niemal każdy. Co nowego w DLC? Twórcy The Sims 4 nie zwalniają tempa. Co chwile pojawiają się dodatki, rozszerzenia i pakiety akcesoriów, które wzbogacają rozgrywkę w najpopularniejszym symulatorze życia. Tym razem Simowie będą mogli założyć hodowlę zwierząt gospodarczych, w tym gatunku kochanego przez bardzo wiele osób. Zobacz, co nowego pojawi się w dodatku Ranczo już wkrótce.

📢 Frombre nails to oryginalny manicure, który jest połączeniem dwóch popularnych stylizacji paznokci. Ombre i french w jednym to hit lata Frombre nails to jedna z wielu propozycji, jakie może ci zaproponować manicurzystka. Nie wahaj się, ani chwili, bo ta stylizacja z pewnością cię oczaruje. To oryginalne połączenie łączy w sobie elegancję frencha i subtelność ombre. Pasuje kobietom w każdym wieku i może mieć wiele odsłon. Tylko spójrz, jak niesamowicie wygląda!

📢 O tym jak reparacje od Niemiec mogły wpłynąć na Polskę po wojnie na VI Forum Wizja Rozwoju w Gdyni Podczas VI Forum Wizja Rozwoju odbywającego się w Gdyni 19-20 czerwca tematem jednej z dyskusji był brak reparacji od Niemiec po II wojnie światowej oraz historia i konsekwencje tego faktu dla polskiej gospodarki. 📢 Najtańsze domy nad morzem. Te nieruchomości są w sprzedaży w województwie pomorskim. Dom na sprzedaż na Pomorzu [CZERWIEC] Dom nad morzem to marzenie wielu osób. Postanowiliśmy sprawdzić ile trzeba mieć pieniędzy, żeby je zrealizować. Przejrzeliśmy najtańsze oferty w serwisie Otodom.pl. Zobaczcie, czy stać was na to, by każdego dnia zasypiać słysząc szum morza. Zobaczcie najtańsze domy nad morzem w województwie pomorskim. 📢 Gorąco? Unikaj tych ubrań! Takich materiałów nie noś podczas upału Gdy za oknem słupki pokazują niemal 30 stopni, wyciągamy z szaf letnie ubrania. Niestety, może okazać się, że choć są cienkie i luźne, nadal bardzo się w nich pocimy. Przyczyną może być materiał, z którego są zrobione. Jakich składów ubrań unikać? Sprawdź!

📢 Prezydent Andrzej Duda w Gdańsku: "Chcemy, aby medycyna w Polsce była na możliwie najwyższym poziomie" Prezydent Andrzej Duda został zaproszony na XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Lekarze oraz eksperci będą debatować o kwestiach związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci. Wydarzenie uroczyście otworzył prezydent, który wraz z małżonką otrzymał szczególne wyróżnienie.

📢 IMGW ostrzega przed zagrożeniem pożarowym. Na Pomorzu utrzymuje się stan ekstremalnego zagrożenia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed zagrożeniem pożarowym. Na mapie instytucji możemy zobaczyć, że w niemalże całej Polsce jest ono wysokie. Na Pomorzu stopień ostrzeżenia to od bardzo wysokiego do ekstremalnego. 📢 Pożary lasów na Pomorzu. To efekt suszy, ale nie tylko. Na ternie województwa pomorskiego nadal obowiązuje Alert RCB Susza i jej skutki coraz wyraźniej są odczuwalne w województwie pomorskim. Jak informują służby, tylko w ciągu ostatnich 48 godzin doszło do kilku pożarów lasów. Na Pomorzu najgorzej jest w powiecie człuchowskim i chojnickim.

📢 Tłumy na koncercie André Rieu w Ergo Arenie. Występ słynnego skrzypka w Trójmieście zachwycił. To była genialna symfonia emocji [ZDJĘCIA] Światowej sławy skrzypek w środę 7 czerwca odwiedził Trójmiasto. Razem ze swoim zespołem liczącym 60 muzyków André Rieu wystąpił w Ergo Arenie. Na koncert zjechali się fani z całego kraju, na co wskazywały ogromne korki ciągnące się przed Areną. Maestro znowu to zrobił. Kilkugodzinna symfonia emocji oczarowała publiczność. Zobaczcie fotorelację z tego niesamowitego wydarzenia! 📢 2. Gdańskie Dni Kaszubskie (8-14 czerwca 2023 r.). Fischmarkt, Jarmark Kaszubski, kuchnia, muzyka, wystawy i spacery w centrum Gdańska Przed nami 2. Gdańskie Dni Kaszubskie. Od 8 do 14 czerwca w Gdańsku odbędzie się największe kaszubskie wydarzenie kulturalne w Gdańsku. Odwiedzający imprezę będą mogli odkryć na nowo kaszubską muzykę, rybackie rzemiosło, rękodzieło, regionalną kuchnię, złożoną historię, ciekawą literaturę, a także poznają najważniejsze kaszubskie ciekawostki związane z Gdańskiem

📢 Politycy Prawa i Sprawiedliwości o państwowych inwestycjach w regionie. "To kłamstwo, że rząd nie lubi Pomorza" Niemal 58 miliardów złotych państwowych środków w trwającej kadencji rządu premiera Mateusza Morawieckiego zainwestowanych zostało na Pomorzu. Informację taką przekazali w sobotę 3 czerwca, gdyńscy liderzy Prawa i Sprawiedliwości podczas konferencji w Gdyni.

Wojciech Szymaniak - Co dalej z olsztyńskimi szubienicami?