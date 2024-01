Prasówka 7.01.2024 z całego tygodnia w Czarnych. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Czarnych, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 31.12 a 6.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gmina Pruszcz Gdański ma nowego wójta. Jest nim wieloletni sołtys Radunicy”?

Przegląd tygodnia: Czarne, 7.01.2024. 31.12 - 6.01.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Gmina Pruszcz Gdański ma nowego wójta. Jest nim wieloletni sołtys Radunicy Zmiany w urzędzie gminy Pruszcz Gdański. W związku z decyzją o odwołaniu poprzedniego wójta, Weroniki Chmielowiec, do pełnienia tej funkcji wyznaczono wieloletniego sołtysa wsi Radunica. Michał Nowak rozpoczął już pracę w urzędzie. Na stanowisko mianowała go wojewoda pomorska, Beata Rutkiewicz. 📢 Nie uwierzysz, jakie rzeczy ludzie chcą oddać za darmo na OLX! Zobacz, co znaleźliśmy w ogłoszeniach ze stycznia 2024 roku Za darmo na OLX: stojak na gitarę, smycz do kluczy, zestaw dupereli, gorset wyszczuplający, drzewa, słoma - to tylko niektóre rzeczy, jakie Polacy chcą oddać za darmo za pośrednictwem serwisu OLX. Niektóre są naprawdę zadziwiające. Ciekawe, czy te rzeczy znajdą nowych właścicieli? Zresztą zobaczcie sami w naszej galerii zdjęć.

📢 Matura próbna z matematyki 2024 z Nową Erą. Gdzie szukać odpowiedzi? Kiedy będą wyniki? Co było w arkuszu? Matura próbna z matematyki 2024 z wydawnictwem Nowa Era została zaplanowana na 5 stycznia 2024 r. W tym roku licealiści mogli zmierzyć się już maturą próbną Operonu - w listopadzie oraz maturą próbną CKE - na początku grudnia. To kolejna okazja do sprawdzenia się i próby rozwiązania zadań maturalnych w takiej postaci, jak będzie to miało miejsce w maju. Czy arkusze matury próbnej są dostępne w internecie? Kiedy uczniowie mogą spodziewać się wyników? Oto najważniejsze informacje

Tygodniowa prasówka 7.01.2024: 31.12-6.01.2024 Czarne: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Czarnych. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zwierzęta opuszczają swoje naturalne środowisko, my je dokarmiamy. Co zrobić, gdy w mieście lub w lesie spotkamy dzika? Dzików na ulicach Trójmiasta jest coraz więcej, przed Bożym Narodzeniem na ul. Raduńskiej w Gdyni zwierzę poturbowało kobietę. Zaatakowana, która trafiła do szpitala, nie była pierwszą ofiarą tych zwierząt. W sieci znajdziemy wiele historii, które już nie dziwią. Podobnie jak zdjęcia publikowane w mediach społecznościowych - dzik na przystanku autobusowym, rodzina dzików w centrum miasta, dzik idący środkiem ulicy...

📢 Były wiceprezydent Gdańska oskarżony o przestępstwo seksualne wobec małoletniego 30 stycznia 2024 r. ma rozpocząć się przed gdańskim Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ proces byłego wiceprezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych Piotra K. Prokuratura oskarża go o seksualne wykorzystanie zależności wobec małoletniego. 📢 "Akademia Pana Kleksa" z rekordową publicznością na pokazach przedpremierowych. Krytycy nie pozostawiają jednak złudzeń Chodź „Akademia Pana Kleksa” w reżyserii Macieja Kawulskiego do regularnej dystrybucji trafi dopiero 5 stycznia, to już zdążyła podbić kina. Film o zaczarowanej szkole profesora Ambrożego Kleksa obejrzało do tej pory 438 000 widzów. Jest to rekordowy wynik na pokazach przedpremierowych w historii polskiego box office. 📢 Zima w powiecie kościerskim. Drogi śliskie, ale widoki zachwycające! Powiat kościerski oprószony śniegiem wygląda malowniczo. Niestety gorzej na drogach. Jest bardzo ślisko, a kierowcy muszą dziś podróżować w bardzo trudnych warunkach. Zobaczcie zimowe zdjęcia z powiatu kościerskiego.

📢 Mirra, kadzidło i złoto to nie tylko cenne dary od Trzech Króli. To także skuteczne leki i kosmetyki. Poznaj ich zdrowotne właściwości Święto Trzech Króli, inaczej święto Objawienia Pańskiego, obchodzone jest 6 stycznia. Trzej Królowie oddali pokłon małemu Jezusowi i złożyli cenne dary - złoto, mirrę i kadzidło. W czasach Chrystusa były to bardzo drogie i luksusowe towary, ale nie tylko z tego względu zostały podarowane Synowi Bożemu, który zszedł na ziemię w ludzkiej postaci. Mają one bowiem także wiele właściwości zdrowotnych, które możemy wykorzystać również dzisiaj. Mało znana mirra i kadzidło łagodzą stres, a złoto stosuje się w kosmetykach przeciwzmarszczkowych. Wypróbuj ich leczniczą moc.

📢 Aplikacja „System FALA” zwiększa zasięg. Testować można ją już w Lęborku, Pucku, Władysławowie i Chojnicach Od dzisiaj (3 stycznia 2024 r.) w komunikacji publicznej w Lęborku, Pucku, Władysławowie i Chojnicach można już korzystać z aplikacji mobilnej „System FALA”. Umożliwia to zakup biletu jednoprzejazdowego lub czasowego, a także zakup i automatyczne odnowienie biletu okresowego imiennego.

📢 Zmiany w kolejowym rozkładzie jazdy na Pomorzu. Będą dodatkowe pociągi i lepsze skomunikowania Już od poniedziałku, 8 stycznia 2024 roku, zmienią się rozkłady jazdy pociągów. Pojawią się także nowe pociągi pomiędzy Tczewem a Trójmiastem, a także poprawiona zostanie komunikacja. 📢 Podróż z urokiem i historią. Najbardziej niesamowite stacje kolejowe w Europie, które warto odwiedzić Planujesz kolejną przygodę pociągiem po Europie? Zamiast skupiać się tylko na trasach, warto zatrzymać się na chwilę i podziwiać architektoniczne arcydzieła, jakimi są niektóre z najpiękniejszych stacji kolejowych na tym kontynencie. Od neorenesansowej „katedry kolejowej” po tropikalną dżunglę w samym sercu dworca – oto przewodnik po niesamowitych stacjach kolejowych w Europie. 📢 Winiety 2024. Ceny winiet w Austrii w 2024 roku W kilku krajach w Europie opłaty za korzystanie z płatnych odcinków autostrad wnosi się w formie winiet. Jednym z takich państw jest Austria. Wybierając się na wycieczkę po tym kraju lub tylko przez niego przejeżdżając, warto zapoznać się z aktualnymi kosztami takiego przejazdu. Zwłaszcza, że opłatom podlegają nie tylko odcinki autostrad, ale także tuneli i dróg wysokogórskich.

📢 Pan Kleks przywitał uczestników przedpremierowego pokazu „Akademii Pana Kleksa” W Multikinie odbył się przedpremierowy pokaz filmu „Akademia Pana Kleksa”. Wydarzenie było magiczne i pełne wspaniałych emocji. Widzów przywitał Pan Kleks oraz Wilkusy.

📢 ”Protest Wolnych Polaków” przed Pomorskim Urzędem Wojewódzkim. Poseł Kacper Płażyński: "Chcemy wielkiej, silnej, suwerennej Polski" Pod hasłem „Protest Wolnych Polaków” odbyła się we wtorek wieczorem przed budynkiem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku manifestacja, podczas której uczestnicy protestowali przeciwko łamaniu konstytucji przez rząd premiera Donalda Tuska, przeciwko nielegalnemu przejęciu mediów publicznych oraz przeciwko pakietowi imigracyjnemu, który narzuca relokację imigrantów w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 📢 Te witaminy to „eliksir młodości”. Kapsułki stosuj na skórę. Tani kosmetyk odmładza, wygładza zmarszczki, wzmocni też włosy i paznokcie Poszukując sposobów na odmłodzenie cery i zredukowanie zmarszczek sięgamy po drogie kremy, a tymczasem zapominamy o najprostszych i dużo tańszych sposobach. Te kapsułki uznawane za „eliksir młodości” kupisz za grosze w większości aptek i drogerii. Warto je wypróbować, bo za niewielkie pieniądze skutecznie wygładzisz, nawilżysz i ujędrnisz skórę. Witamina A i E korzystnie wpłynie też na wygląd włosów i paznokci. Zobacz, jak ją stosować.

📢 Czy kolejki do lekarza będą krótsze? Weszły w życie zmiany dotyczące wolnych terminów leczenia i zabiegów w znieczuleniu na NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził zmiany w kolejkach do lekarza. Od 1 stycznia 2024 szpitale i przychodnie muszą udzielać dodatkowych informacji dotyczących wolnych terminów leczenia. Zmiany obejmują też zapisy na zabiegi w znieczuleniu na NFZ. Mają one duże znaczenie dla pacjentów. 📢 Tajemnica i magiczne moce sprzed dwóch tysięcy lat. Kamienne kręgi na Pomorzu Kamienne kręgi w Odrach liczą sobie około dwóch tysięcy lat i są związane z kulturą Gotów. To nie tylko miejsce pochówków, ale także zgromadzeń plemiennych z rytualnymi ucztami i składaniem ofiar, tak ze zwierząt, jak i ludzi. Podobno te konstrukcje mają nadzwyczajną moc, energię. Mogą nas uzdrowić, ale mogą nam też zaszkodzić.

📢 7 postanowień noworocznych, w których realizacji pomogą nowe technologie Nowy rok to idealny moment, aby w pełni skupić się na zdrowiu i zadbać o swoje samopoczucie. Niestety, po pewnym czasie zaczyna brakować nam odpowiedniej motywacji. Coraz częściej jednak pomocną dłoń wyciąga do nas technologia. Przedstawiamy 7 postanowień noworocznych, a do każdego z nich dołączamy aplikacje, produkty technologiczne lub gadżety, które mogą znacząco pomóc w ich realizacji. 📢 Styczeń 2024 w Czarnych: Przegląd najważniejszych wydarzeń grudnia 2023 Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w grudniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Czarnych najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Podsumowanie filmowe roku 2023: niektóre filmy zachwyciły, inne przeszły bez echa, a zdobywca Złotych Lwów wraca do kin z poczekalni”?

📢 Sylwester na Pomorzu. Policjanci interweniowali ponad 1000 razy 38 kolizji, jeden wypadek i ponad tysiąc interwencji - tak pomorska policja podsumowała swoje działania podczas nocy sylwestrowej z niedzieli na poniedziałek, 1 stycznia. Co dość zaskakujące, policjanci nie odnotowali przypadków niewłaściwego obchodzenia się z pirotechniką. Najczęściej brali udział w akcjach związanych z zakłócaniem porządku publicznego.

