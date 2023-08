Prasówka z całego tygodnia 27.08.2023 w Czarnych. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Biblioteka Kaszubska to nowa filia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Floriana Ceynowy w Rumi. To już druga po Stacji Kultura nowoczesna książnica zlokalizowana na terenie miasta. Na jej budowę gmina pozyskała środki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025" w wysokości niespełna półtora miliona złotych.

By poczuć się jak astronom, wystarczy podnieść głowę i spojrzeć w niebo. Jak wyglądają najbardziej znane gwiazdozbiory? Gdzie ich szukać? Czy warto? Jest okazja, by się przekonać! Planetobus z Centrum Nauki Kopernik z mobilnym planetarium na pokładzie przemierza Polskę, a od 24 do 25 sierpnia będzie stacjonował w Bibliotece Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie.

Kosarz to zwierzę, które często spotykamy w ogrodach, na łąkach, a bywa, że również w domach. Niekiedy się go obawiamy, a w dodatku uważamy go za pająka. Wyjaśniamy, czy rzeczywiście kosarz to pająk, czy jest jadowity, albo może nas ugryźć. Sprawdź, czym naprawdę się żywi i co robi w naszym ogrodzie lub domu.