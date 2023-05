Prasówka z całego tygodnia 14.05.2023 w Czarnych. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Czarnych, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.05 a 13.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tu możesz znaleźć najlepsze lodziarnie w Czarnych. Które miejsca są polecane w maju 2023?”?

Przegląd tygodnia: Czarne, 14.05.2023. 7.05 - 13.05.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tu możesz znaleźć najlepsze lodziarnie w Czarnych. Które miejsca są polecane w maju 2023? Zobacz, gdzie zjesz najlepsze lody w Czarnych. Okres letni niewątpliwie się wszystkim z nimi kojarzy. W gorący, słoneczny dzień mogą okazać się najlepszym sposobem na ochłodę. Zajrzyj na chwilę do historii, aby sprawdzić gdzie były ich początki. Zajrzyj do wizytówek i przekonaj się, jakie smaki oferują lodziarnie w Czarnych. 📢 Noc Muzeów 2023. Atrakcje na Pomorzu. Które muzea zwiedzić za darmo w woj. pomorskim? Oto lista miejsc, które musisz zobaczyć! Noc Muzeów 2023 na Pomorzu. Gdzie wybrać się z rodziną? Miejsc, które warto odwiedzić w sobotę 13 maja jest wiele. To nie tylko okazja do odwiedzenia licznych obiektów za darmo, ale także pretekst do zaczerpnięcia lokalnej kultury czy historii pełnymi garściami. Noc Muzeów odbywa się w Polsce od 2003 roku. Co warto zobaczyć w tym roku w województwie pomorskim? Przedstawiamy listę najciekawszych obiektów na Pomorzu, do których wejdziesz 13 maja za darmo lub za złotówkę!

📢 Zaginął 28-letni Bartłomiej Sołohub. Widziałeś go? Powiadom policję Policjnci z górnej Oruni poszukują zaginionego we wtorek Bartłomieja Sołohuba. 28-latek ma charakterystyczne tatuaże. Może przebywać również na Podlasiu lub w woj. warmińsko-mazurskim.

Tygodniowa prasówka 14.05.2023: 7.05-13.05.2023 Czarne: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Czarnych. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Trzech prokuratorów z Gdańska zajmie się tragiczną sprawą zmarłego 8-letniego Kamila z Częstochowy W środę, 10 maja pisaliśmy o tym, że śledztwo w sprawie śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy zostało przekazane do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. 11 maja dowiedzieliśmy się, że do tej sprawy zostało wyznaczonych trzech doświadczonych prokuratorów, w tym prokurator specjalizujący się w sprawach pozakarnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

📢 Spacer na weekend. Kryminalny Kraków w jeden dzień. Poznaj mroki miasta Czy można w Krakowie znaleźć jeszcze mało znaną trasę turystyczną i frapujące historie? Owszem. Ta krótka wycieczka dowiedzie, że Kraków jest nie tylko miastem królów, ale i miastem mroku. Odkryjmy zatem mniej znane oblicze Krakowa. 📢 Odmładzające fryzury dla blondynek. Te uczesania sprawią, że każda kobieta poczuje się pięknie. Zobacz 3 modne propozycje Bob to cięcie idealne dla każdej kobiety, a w kolorze blond sprawi, że będziesz wyglądała na młodszą niż jesteś. Sprawdź 3 najmodniejsze odmładzające fryzury damskie na każdą długość włosów dzięki, którym botoks nie będzie Ci już potrzebny. 📢 Blanka Stajkow zaskoczyła limonkową kreacją na ceremonii otwarcia Eurowizji. A co nosi na co dzień? Zaglądamy do jej szafy Blanka Stajkow już 11 maja będzie reprezentowała Polskę w konkursie Eurowizji. Chociaż ten wybór był szeroko komentowany i nie każdy się z nim zgodził. To nie da się ukryć, że dziewczyna ma predyspozycje do bycia gwiazdą. Jej wizerunek i stylizacje są przemyślane, a ona sama jest pewną siebie młodą osobą, która ma szansę pozostać w show-biznesie na dłużej.

📢 Zadziwiające, co mieszkańcy Pomorza chcą oddać za darmo na OLX! Sprawdziliśmy ogłoszenia z maja 2023 ZDJĘCIA Wosk do świec, stare bilety, słoiki, pedały do roweru, obroża dla psa, biblia, nocniki, futerał na aparat - to tylko niektóre rzeczy, jakie mieszkańcy Pomorza chcą oddać za darmo za pośrednictwem serwisu OLX. Sprawdziliśmy ogłoszenia z maja 2023 roku. Zobacz galerię zdjęć! 📢 Co dalej z Mevo 2.0? Data uruchomienia systemu pod znakiem zapytania. Rower metropolitalny na Pomorzu nie wystartuje? | ZDJĘCIA Mevo 2.0 dalej stoi pod znakiem zapytania, a właściwie kilku. Zatrzymanie systemu w Sztokholmie, za który odpowiedzialna jest firma prowadząca trójmiejski projekt i możliwe przesunięcia daty startu to dwie najważniejsze kwestie. Wyjaśnić je starali się przedstawiciele przedsięwzięcia - Jordi Cabañas, CEO City Bike Global, Michał Glaser, prezes zarządu OMGGS oraz Dagmara Kleczewska, kierownik projektu Mevo - podczas konferencji prasowej.

📢 Juwenalia Gdańskie 2023. Sezon festiwalowy czas zacząć! Zobacz, kto wystąpi na juwenaliach w Gdańsku Juwenalia - czyli to, na co czeka każdy student w Polsce. Jest to jednak impreza, na której fantastycznie bawią się nie tylko studenci - każdy może kupić bilet i wysłuchać koncertów najpopularniejszych artystów w kraju. Zobaczcie, kto wystąpi w Gdańsku już 19 i 20 maja! 📢 Tygodniowy przegląd prasy 7.05.2023: Czarne, 30.04-6.05.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Czarnych Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Czarnych, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.04 a 6.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pomorze. Rezerwat długowiecznych, ale i toksycznych cisów. Otwarty dla turystów [ZDJĘCIA,WIDEO]”?

iPolitycznie - dpowiedzialność urzędnicza wobec sprawy Kamila