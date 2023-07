Prasówka tygodniowa z 23.07.2023 w Czarnych. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Czarnych, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 16.07 a 22.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Męskie Granie zawitało do Gdańska. Przed nami dwa dni wyjątkowych koncertów w Polsat Plus Arenie. 21 lipca wystąpili Organek, Mrozu”?

Przegląd tygodnia: Czarne, 23.07.2023. 16.07 - 22.07.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Męskie Granie zawitało do Gdańska. Przed nami dwa dni wyjątkowych koncertów w Polsat Plus Arenie. 21 lipca wystąpili Organek, Mrozu Męskie Granie to festiwal organizowany w Polsce już od 2010 roku. Co ciekawe, pierwszy w historii koncert w ramach trasy odbył się właśnie w Gdańsku - 17 lipca 2010 roku. Trzynaście lat później Męskie Granie jest najpopularniejszą trasą koncertową w kraju i zrzesza topowe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. 21 i 22 lipca Męskie Granie powraca do Gdańska! 📢 Nawiedzone miejsca na Pomorzu. Drzwi, których bał się cały Gdańsk, potwór z jeziora, mieszkanie mordercy i inne Na Pomorzu nie brak niepokojących miejsc, z którymi wiążą się historie o seansach spirytystycznych, tajemniczych organizacjach i potworach, czasem w ludzkiej skórze. Czy wiecie, które drzwi budziły grozę wśród mieszkańców Gdańska albo który szczeciński park był dawniej cmentarzem? Zapraszamy do galerii 8 najbardziej przerażających, nawiedzonych i paranormalnych miejsc nad Bałykiem, od Gdańska do Szczecina.

📢 Wsparcie dla osób w bezdomności jest bardzo ważne. Co zrobić gdy widzę osobę bezdomną? Widzisz osobę w kryzysie bezdomności lub proszącą o pomoc? Nie bądź obojętny, reaguj. Straż Miejska prosi o przekazywanie informacji na ten temat do odpowiednich instytucji lub bezpośrednio do streetworkerów. Jest to najskuteczniejszy sposób, aby móc dotrzeć do osób potrzebujących i zaoferować im wsparcie.

Tygodniowa prasówka 23.07.2023: 16.07-22.07.2023 Czarne: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Czarnych. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zawiązki pomidorów, ogórków lub papryki opadają? Sprawdź, dlaczego tak się dzieje i co robić. Jak zadbać o udane plony warzyw? Zdarza się, że zawiązki pomidorów, ogórków i papryki, zamiast rozwijać się w dorodne owoce, opadają. Czasem również zawiązki w ogóle nie powstają i opadają kwiaty. Przyczyn tego zjawiska jest kilka. Wyjaśniamy, dlaczego tak się dzieje i o co zadbać, by cieszyć się udanymi zbiorami warzyw.

📢 Mandat 40 tysięcy za kamerkę w samochodzie. Nie musisz używać, wystarczy że ją masz Używanie kamerki samochodowej w Polsce jest czymś oczywistym i w pełni legalnym, ale tylko kilka krajów europejskich ma tak liberalne podejście do wideorejestratorów. W innych państwach za samo posiadanie tego urządzenia grozi mandat w wysokości nawet 10 tysięcy euro, czyli prawie 45 tysięcy złotych. Sprawdźmy, w których krajach lepiej schować kamerkę samochodową. 📢 Wakacje 2023 w Rewalu. Najlepsze atrakcje, których nie możesz przegapić Rewal to malownicza miejscowość położona nad Bałtykiem, która oferuje wiele atrakcji dla turystów. Jeśli planujesz spędzić wakacje w Rewalu w 2023 roku, warto zapoznać się z najciekawszymi miejscami, które warto odwiedzić. Oto kilka propozycji atrakcji, które powinny znaleźć się na twojej liście. 📢 Gęś Pipa to hit wśród wakacyjnych zabawek. Czy może być niebezpieczna? UOKiK ostrzega rodziców Pluszowe gęsi opanowały stragany z pamiątkami. Można je kupić zarówno w górach, jak i nad morzem, w wielu rozmiarach, a nawet w formie plecaków. Dzieci pokochały te urocze pluszaki, ale Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega. Jak się okazuje, niewinna zabawka może być zagrożeniem.

📢 Obłoki srebrzyste znowu wróciły! Piękne zjawisko uchwycił nasz czytelnik Po raz kolejny nad polskim morzem można było zaobserwować piękne zjawisko, jakim są obłoki srebrzyste! Właśnie trwa sezon na polarne chmury mezosferyczne, które zapierają dech w piersiach. Jak zwykle mogliśmy liczyć na szybką reakcję czytelników "Dziennika Bałtyckiego". Jeden z nich podesłał nam piękne zdjęcia obłoków srebrzystych. 📢 Lidl oferuje nawet 8000 złotych miesięcznie i auto służbowe na start. Właśnie ruszyła ciekawa rekrutacja Sieć Lidl ogłosiła nabór do pierwszej edycji programu Lidl Trainee, skierowanego do studentów i absolwentów szkół wyższych. Osoby, które zostaną przyjęte, mogą liczyć na zarobki w wysokości 8000 złotych brutto, a także pakiet atrakcyjnych benefitów. Jak wziąć udział w programie Lidl Trainee?

📢 Dopiero teraz Cyberpunk 2077 się tego doczekał. O co chodzi? CD Projekt się chwali Cyberpunk 2077 od CD projekt zadebiutował ponad dwa lata temu, ale był pod wieloma względami rozczarowaniem. Teraz się to zmieniło, o czym dobitnie świadczą najnowsze doniesienia, którymi pochwalili się twórcy gry. O co dokładnie chodzi? Sprawdźcie.

📢 Tak mieszka Izabela Macudzińska-Borowiak. Zobacz, w jakich luksusach pławi się gwiazda programu „Królowe życia”. Zajrzyj do jej posiadłości Izabela Macudzińska-Borowiak to jedna z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek hitowej produkcji TTV „Królowe życia”. Pogodne usposobienie celebrytki sprawiło, że szybko stała się ulubienicą telewidzów i zdobyła rzeszę fanów. Zobacz, jak mieszka gwiazda reality show. Koniecznie zajrzyj do luksusowego domu Izabeli Macudzińskiej-Borowiak. 📢 Różowy makaron Barbie. Świat oszalał na punkcie prostego przepisu z TikToka Wielkimi krokami nadchodzi premiera filmu „Barbie” w reżyserii Grety Gerwig. Już 21 lipca 2023 roku cały świat będzie mógł się przekonać, na czym polega fenomen lalki odgrywanej przez Margot Robbie. Styl okraszony odcieniami różu określono jako Barbiecore. W ten trend wpisuje się też jedzenie. Przebojem TikToka okazał się makaron znany również jako Barbie pasta. Podpowiadamy przepis na danie z prostych składników.

📢 Felieton "Na noże i widelce". Dlaczego na Pomorzu tak trudno przekonać się do baraniny? Owca to zwierzę cudowne: niewymagające żywieniowo, odporne na warunki klimatyczne, dające się strzyc na sweter czy skarpetki. Niestety, od czasu do czasu słychać, że na Pomorzu (czy nawet w Polsce) baranina w kuchni się nie przyjęła i jest nam na talerzu obca. Tymczasem wracają nasi znajomi, eksploratorzy smaków z: Bałkanów, Gruzji, Turcji, Maghrebu i opowiadają z błyskiem tęsknoty w oku, jak to tamtejsi mieszkańcy baraninę sprawić potrafią w sposób przecudowny, bo nasza jagnięcina i baranina... capi.

iPolitycznie - dwugłos w sprawie Wołynia polskiego i ukraińskiego IPN