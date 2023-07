Przegląd tygodnia z 16.07.2023 w Czarnych. Najważniejsze wydarzenia od 9.07 do 15.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Czarnych, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 9.07 a 15.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Upalna sobota w Gdańsku. Wysoka temperatura nie przeszkadza spacerowiczom i plażowiczom [ZDJĘCIA]”?

Przegląd tygodnia: Czarne, 16.07.2023. 9.07 - 15.07.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Upalna sobota w Gdańsku. Wysoka temperatura nie przeszkadza spacerowiczom i plażowiczom [ZDJĘCIA] To pierwszy tak gorący weekend nad morzem. Mieszkańcy i turyści chętnie spędzają czas wolny na świeżym powietrzu, a szczególnie w okolicy plaży. Przy takich temperaturach należy jednak pamiętać o odpowiedniej ochronie i nawodnieniu. Zobaczcie, jak spacerowicze spędzają sobotę w Brzeźnie! 📢 Obywatele Republiki w Sopocie. Poruszające wykony nieśmiertelnej Republiki. W Operze Leśnej wystąpił Król, Rogucki, Pietrucha Obywatele Republiki, czyli jedni z najlepszych wykonawców współczesnej sceny muzycznej, wystąpili w Operze Leśnej z nie byle jakim repertuarem. Wykonali oni najpopularniejsze utwory kultowej Republiki - zespołu, który poruszył całe pokolenia. Warto było to zobaczyć na żywo. Zobaczcie relację wideo!

📢 HOROSKOP DZIENNY na sobotę 15 lipca 2023 r. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby Horoskop dzienny na sobotę 15 lipca 2023 r. Wróżka Samanta sprawdza, co jest Ci dzisiaj pisane. Kto zasłużył na miłość i pieniądze? Kogo spotka coś dobrego? Kto musi dziś na siebie uważać? Sprawdź horoskop dzienny na dziś dla każdego znaku zodiaku. Los Ci sprzyja, czy musisz się z nim zmierzyć? Dziś, 15.07.2023 r. życzę Ci wspaniałego dnia, pełnego harmonii, sukcesów i miłości!

Tygodniowa prasówka 16.07.2023: 9.07-15.07.2023 Czarne: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Czarnych. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Trojanowska, Celińska, Olszówka i wiele innych. Zobacz, które polskie gwiazdy miały problem z alkoholem! Wiele gwiazd show-biznesu mierzyło się lub mierzy z problemem częstego sięgania po alkohol czy wręcz alkoholizmu. Wśród nich są między innymi aktorzy, piosenkarze i dziennikarze. W naszym zestawieniu pojawiają się także kobiety, między innymi Izabela Trojanowska, Stanisława Celińska czy Edyta Olszówka. Kto walczył z nałogiem? Sprawdź!

📢 Nowe zasady na Akropolu: Grecja stawia czoła problemowi nadmiernej turystyki Akropol, majestatyczne dziedzictwo Grecji, stoi obecnie w obliczu nadmiernej liczby turystów. Kiedyś był w stanie obsłużyć tysiące odwiedzających, ale teraz przyciąga tak wielu turystów, że sytuacja wymaga podjęcia działań 📢 Ewa Minge zrobiła operację powiek i... spotkała się z falą hejtu. Zobacz, jak się zmieniała i jak teraz wygląda polska projektantka Ewa Minge to jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiego świata mody i show-biznesu ogółem. Sama w jednym z instagramowych wpisów nazwała się „czołową polską kosmitką”. Wyróżnia się nie tylko talentem i pracami, które tworzy, ale również wizerunkiem. Jakiś czas temu celebrytka przeprowadziła operację powiek górnych, a po podzieleniu się tą informację w swoich mediach, spotkała się z falą nieprzychylnych komentarzy. Jak teraz wygląda?

📢 "Odwołuję, nie blokuję". Narodowy Fundusz Zdrowia apeluje do pacjentów o nieblokowanie wizyt, jeżeli nie mogą skorzystać z porady lekarza! Na Pomorzu w pierwszym półroczu tego roku odnotowano blisko 37 tysięcy nieodwołanych wizyt u specjalistów z dziedziny onkologii, endokrynologii, kardiologii i ortopedii, alarmuje Narodowy Fundusz Zdrowia. W całej Polsce na umówione wizyty u tych specjalistów nie przyszło ponad 457 tysięcy. 📢 Dzikie wino błyskawicznie osłoni brzydki płot i altankę, ale lepiej go pilnować. Sprawdź, jak uprawiać winobluszcz, kiedy go sadzić i ciąć Tak zwane dzikie wino to wyjątkowo popularne pnącze. Czasem rzeczywiście rośnie dziko, częściej jednak uprawia się je w ogrodach. Podpowiadamy, czego potrzebuje winobluszcz, w jakich miejscach go sadzić, kiedy przycinać i na co zwrócić uwagę, jeśli zdecydujemy się posadzić to pnącze w ogrodzie.

📢 Nadchodzą rekordowe upały w Polsce i Europie, nawet 49 stopni. Kiedy będzie szczyt gorąca? Sprawdźcie, jak chronić się przed spiekotą Synoptycy biją na alarm: nad Europę nadchodzi fala upałów, a temperatury będę rekordowo wysokie. Spiekota powyżej 40 stopni Celsjusza zapanuje już w najbliższych dniach w Grecji, Włoszech, Hiszpanii, ale w Polsce będzie niewiele chłodniej. Kiedy przypadnie apogeum upałów? Jak chronić się przed gorącem, które może być groźne dla zdrowia? Koniecznie sprawdźcie, by uniknąć poważnych problemów na wakacjach. 📢 Kalendarz dożynek wojewódzkich 2023. Kiedy świętuje Lubelskie, Pomorskie albo Świętokrzyskie? Sprawdź terminy Od sołeckich, parafialnych, przez gminne, powiatowe aż do wojewódzkich i ogólnopolskich co roku rolnicy obchodzą dożynki. To tradycyjne podziękowanie za zebrane plony. Zbieramy daty dożynek wojewódzkich w 2023 roku i podpowiadamy, dokąd wybrać się, by zobaczyć najpiękniejsze wieńce, występy zespołów ludowych i koncert zaproszonej gwiazdy. W programie tradycyjnie są też wręczenia medali i statuetek dla zasłużonych rolników.

Sopoccy ratownicy WOPR odnaleźli dziewczynkę, która zaginęła nad morzem. Dziecko oddaliło się od rodziców aż o 4 km! Sopoccy ratownicy WOPR dzięki pomocy innego plażowicza pomogli odnaleźć zaginioną dziewczynkę na plaży w Gdańsku. Jak relacjonują, dziecko przeszło dystans około 4 km.

