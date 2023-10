Prasówka tygodniowa z 15.10.2023 w Czarnych. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Sobota 14 października to dzień ciszy wyborczej oraz referendalnej. Nie można prowadzić, namawiać do oddania głosów, czy zrywać plakatów. Policja jednak odnotowała m.in. w Gdańsku, Wieliczce i Rzeszowie kilka incydentów zaburzenia ciszy wyborczej.

W sobotę na przejściu przez tory kolejowe w Wejherowie-Śmiechowie doszło do śmiertelnego wypadku, w którym zginęła jedna osoba. Na miejscu pracują służby. Występują utrudnienia w ruchu kolejowym.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Czarnych. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Od dłuższego czasu trwały spekulacje na temat przyszłości Krzysztofa Stanowskiego w Kanale Sportowym. Sam zainteresowany długo unikał tematu lub zaprzeczał pogłoskom, jednak wreszcie zabrał głos w tej sprawie, udostępniając oświadczenie. Oto, co napisał jeden z założycieli portalu.

Co warto wiedzieć, zanim odwiedzi się lokal wyborczy w niedzielę (15 października)? Tego dnia nie można prowadzić agitacji. I lepiej mocno się namyślić przed wzięciem kart do głosowania.

Kiedy piątek wypada trzynastego dnia miesiąca, wielu z nas obawia się 24 godzin pełnych pechowych zdarzeń. Okazuje się, że tej magicznej daty bali się również przed wiekami. Piątek trzynastego to prawdziwa kumulacja zabobonów i przesądów.

Fuksje to pięknie kwitnące krzewy, które najczęściej uprawiamy w doniczkach, na balkonach i tarasach. Bywa, że traktujemy je jako rośliny jednoroczne i jesienią wyrzucamy. To błąd! Fuksje są wieloletnie, jednak nie są odporne na zimno. Dlatego można je przezimować, ale trzeba im zapewnić odpowiednie warunki. Podpowiadamy, jak przechować fuksje do wiosny.

13 października na konferencji prasowej w Elblągu, Prezes Daniel Obajtek z Grupy Orlen ogłosił ambitne plany wsparcia dla lokalnego sportu. Wraz z firmą Energa, obie firmy finansują teraz nie jeden, a cztery kluby sportowe, angażując się w rozwój blisko tysiąca młodych sportowców.