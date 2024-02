Przegląd tygodnia z 18.02.2024 w Czarnych. Najważniejsze wydarzenia od 11.02 do 17.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Czarne, 18.02.2024. 11.02 - 17.02.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz została powołana przez swojego warmińsko-mazurskiego odpowiednika, Radosława Króla, do rady nadzorczej tamtejszego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Rutkiewicz zrewanżowała się Królowi analogiczną nominacją. Zasiadanie w radzie to miesięcznie blisko 5 tys. zł dodatkowego dochodu do 16-tys. pensji urzędników. Po 18 dniach decyzje jednak zostały zmienione. Być może nacisnęli szefowie partii, idący do wygranych wyborów pod hasłami „odspawania” od państwowych synekur.

W początkach XX wieku kartki pocztowe były wyjątkowym sposobem wyrażania uczuć, a te ukazujące motywy zakochanych stanowiły niezwykle popularny element kultury tamtego okresu. W epoce secesji i belle époque, kiedy estetyka romantyzmu i sentymentalizmu dominowała, kartki pocztowe z motywami miłosnymi przyjmowały formy delikatnych obrazów, subtelnych wierszyków i symbolicznych elementów, które oddawały głębokość uczuć zakochanych. Zanurzając się w świat tych artystycznych wytworów, odkrywamy nie tylko piękno romantycznej estetyki, ale również świadectwo społecznych obyczajów tamtych czasów, które przetrwało do dzisiaj jako cenne świadectwo kultury wczesnego XX wieku.