Prasówka 31.12.2023 z całego tygodnia w Czarnych. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Na Starym Kontynencie mieści się mnóstwo ciekawych lokalizacji i atrakcji – okazuje się, że podróż do 4 z nich lepiej przeplanować z 2024 roku na inny termin. To spory cios dla wielu turystów, bowiem na liście znalazły się uwielbiane przez większość miasta. Dlaczego nie warto odwiedzać tych kierunków w nadchodzącym roku?

Zanim zaryzykuję parę słów z myślą o przyszłości polskiego kina, najpierw o małe pół kroku cofnijmy się do mijającego roku. Trzy miesiące temu w Gdyni odbył się doroczny festiwal polskich filmów fabularnych. Za dziełami rywalizującymi w konkursie głównym o zaszczytną nagrodę Złotych Lwów uganiały się nieprzebrane tłumy. Lał się festiwalowy miód. A teraz, po upływie kwartału?

Wystrzały, głośne huki i mocne światła – fajerwerki i petardy, którymi ludzie witają nadejście Nowego Roku, dla wielu zwierząt są źródłem ogromnego stresu, a co za tym idzie, nawet fizycznego cierpienia. Pojawiają się już kilka dni przed sylwestrem i mają jeszcze miejsce nawet w pierwszych dniach stycznia. Nie można ich całkowicie uniknąć, co więc zrobić, by pomóc naszym pupilom spokojnie przeżyć te trudne dni?