Listopad w Czarnych: Przegląd prasy z października 2023 w Czarnych, najważniejsze informacje miesiąca

21 października obchodzimy Światowy Dzień Kartofla lub jak kto woli i zależnie, w którym rejonie Polski mieszka - ziemniaka. Ziemniaki to jedne z najpopularniejszych warzyw. Jesień kojarzy się wykopkami i pieczonymi ziemniakami. Czasy się zmieniają, a ziemniak pozostaje królem w polskiej kuchni. Jak kiedyś wyglądały wykopki? Zobacz!

Stroiki na grób z lampionem to pomysł na piękną ozdobę na Wszystkich Świętych 2023. Warto więc pomyśleć o kupieniu lub wykonaniu takiej nietuzinkowej kompozycji na cmentarz i uczczeniu pamięci zmarłych. Podpowiadamy, jakie wzory stroików z lampionem są najmodniejsze w 2023 roku. Zobacz na prawdziwych zdjęciach wyjątkowe kompozycje na grób z latarenką.

Radość! Wszyscy lubimy się śmiać, więc i wśród znaków zodiaku szukamy tych, dzięki którym na naszych twarzach zawsze będzie gościć uśmiech. Kto jest najweselszym znakiem zodiaku? Jaki typ humoru pasuje do twojego znaku? Oto charakterystyka 12 znaków zodiaku, 12 typów osobowości, ujętych w zodiakalnym kole - przygotowana przez wróżkę Samantę. Jakie znaki są najbardziej wesołe i radosne? Sprawdź!

Ewa Juszkiewicz to absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Urodzona w 1984 roku malarka w swoich pracach podejmuje się głównie portretowania kobiet. Nie są to jednak oczywiste i realistyczne obrazy - twarze modelek zakryte są włosami, a właściwie całymi puklami bujnych loków. Taka wizja kobiecości zachwyciła cały świat oraz między innymi ekskluzywną markę Louis Vuitton.

Horoskop miłosny na listopad 2023 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Samanta. Oni będą mieli czas na szukanie nowej miłości. Osoby spod dwóch znaków zodiaku muszą zadbać, by w związku musiały rozkwitnąć uczucia Sprawdź przepowiednie naszej wróżki, dla której gwiazdy nie mają tajemnic. Oto wróżba miłosna dla znaków zodiaku: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby.

Horoskop i twoja przyszłość. Część z nas w nie wierzy i skrupulatnie sprawdza, co mówią gwiazdy. Inni przepowiednie astrologów traktują z przymrużeniem oka. Jaki jest twój znak zodiaku i jak rozumieć swój horoskop? Podpowiemy, czym różni się horoskop europejski od horoskopu chińskiego i hinduskiego. I jak to działa? Oto garść praktycznych porad, dzięki którym odczytasz swój horoskop.

Policjantka z Czarnego uratowała rannego lisa, który schronił się na jednej z posesji w mieście. Zwierzę było zakleszczone we wnyki - w jego uwolnieniu pomógł pracownik człuchowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Policja przypomina, że zastawianie tego typu pułapek na zwierzynę jest przestępstwem zagrożonym wysoką karą.

Papierosy i krajankę tytoniową o szacunkowej wartości blisko 450 tys. zł przejęli funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Ustce i pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Nielegalny towar znaleziono u dwóch mieszkańców woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Powoli opada kurz po wyborach parlamentarnych, jakie miały miejsce w niedzielę, 15 października. Chociaż największe poparcie miało Prawo i Sprawiedliwość, to nie ulega wątpliwości, że Koalicja Obywatelska w porozumieniu z Trzecia Drogą i Nową Lewicą może przejąć kontrolę w Sejmie. Co do Senatu wątpliwości nie ma - tam pakt senacki będzie miał 66 mandatów.