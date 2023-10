Tygodniowy przegląd prasy 29.10.2023: Czarne, 22.10-28.10.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Czarnych

Polskie sportsmenki to są naprawdę piękne kobiety i przyciągają wzrok. Sami zobaczcie jak prezentują się w strojach kąpielowych i w letnich ubraniach. Naprawdę jest na co popatrzeć! Znajdziecie tutaj zdjęcia Igi Świątek, Ewy Swobody, Ewy Pajor czy Anny Kiełbasińskiej i innych naszych sportsmenek. Zapraszamy do oglądania.

Ewa Juszkiewicz to absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Urodzona w 1984 roku malarka w swoich pracach podejmuje się głównie portretowania kobiet. Nie są to jednak oczywiste i realistyczne obrazy - twarze modelek zakryte są włosami, a właściwie całymi puklami bujnych loków. Taka wizja kobiecości zachwyciła cały świat oraz między innymi ekskluzywną markę Louis Vuitton.

Suchość w nosie, pieczenie i swędzenie wydają się niegroźne, choć bardzo uciążliwe. Objawy te zazwyczaj wynikają z przesuszenia powietrza lub stosowania niektórych leków, jednak ich przyczyną mogą być także poważne choroby. Nie ignoruj więc syndromu suchego nosa, ponieważ może to doprowadzić do infekcji, a nawet krwawienia z nosa. Sprawdź, jak nawilżyć nos i zastosuj domowe sposoby.

We wtorek, 24 października, oficjalnie otworzyliśmy kolejną wystawę zorganizowaną w ramach projektu "Siła KobieTY". To seria zdjęć prezentujących panie, które zachorowały na raka piersi i znalazły w sobie siłę, by walczyć - fotografii kolorowych, pełnych życia, radosnych. Nieprzypadkowo do obejrzenia fotografii zapraszamy właśnie w październiku - miesiącu świadomości raka piersi.

Rozmawiamy z Tomaszem Kaczorowskim, dramatopisarzem, reżyserem teatralnym, kuratorem offowej sceny Teatr w Blokowisku Gdańskiego Archipelagu Kultury PLAMA oraz współtwórcą dwóch edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA 2022 i 2023 w Gdańsku.

Horoskop miłosny na listopad 2023 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Samanta. Oni będą mieli czas na szukanie nowej miłości. Osoby spod dwóch znaków zodiaku muszą zadbać, by w związku musiały rozkwitnąć uczucia Sprawdź przepowiednie naszej wróżki, dla której gwiazdy nie mają tajemnic. Oto wróżba miłosna dla znaków zodiaku: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby.