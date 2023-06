Prasówka tygodniowa z 18.06.2023 w Czarnych. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z tygodnia? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Czarnych czytali w ostatnim tygodniu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Czarnych, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 11.06 a 17.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Poselski projekt wraca do Komisja Nauki. Co z wcześniejszymi emeryturami nauczycielskimi, zmianami na studiach medycznych i rolą kuratora?”?

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Poselski projekt wraca do Komisja Nauki. Co z wcześniejszymi emeryturami nauczycielskimi, zmianami na studiach medycznych i rolą kuratora? Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli, zmiany w świadczeniach kompensacyjnych, reformy w zakresie studiów medycznych i zwiększenie nadzoru kuratora nad szkołami – o tych i innych kwestiach rozmawiano (14.06.23) w trakcie pierwszego czytania poselskiego projektu, dotyczącego zmian w oświacie. Drugie czytanie, które odbyło się 15 czerwca zakończyło się złożeniem poprawek przez posłów PiS, KO, Lewicy i Polski 2050. Projekt nowelizacji zmian w oświacie trafi z powrotem do Komisji Nauki, Edukacji i Młodzieży. W obradach został zaplanowany na dziś na godz. 12.30. 📢 Boska Opiekunka Gdyni. W 1. rocznicę papieskiej koronacji obrazu z Bazyliki Morskiej Wizerunek Matki Bożej z Bazyliki Morskiej, ukoronowany i ozdobiony regaliami, poświęconymi przez papieża Franciszka, od 100 lat zsyła łaski, które zyskują mieszkańcy miasta z morza i marzeń.

📢 Najlepsze memy po meczu Polska - Niemcy. Internauci znowu dopisali. Wojciech Szczęsny zamurował bramkę, gol Jakuba Kiwiora! Piłkarska reprezentacja Polski zagrała towarzyski mecz z Niemcami na stadionie PGE Narodowy w Warszawie. To spotkanie było okazją do pożegnania Jakub Błaszczykowskiego, wieloletniego reprezentanta i kapitana drużyny narodowej. Internauci dopisali i przygotowali fantastyczne i bardzo zabawne memy dotyczące meczu reprezentacji Polski i Niemiec.

Tygodniowa prasówka 18.06.2023: 11.06-17.06.2023 Czarne: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Czarnych. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mężczyźni na zdrowej ścieżce: Technologiczne wsparcie w trosce o dobre samopoczucie Międzynarodowy Tydzień Zdrowia Mężczyzn, to moment, w którym warto zastanowić się, jak zapobiegać chorobom, które najczęściej dotykają. Wielu z nich zmaga się z problemami, takimi jak: otyłość, depresja, nadmierne spożywanie alkoholu czy też uzależnienie od palenia tytoniu. Problem dotyczy również regularnego sprawdzania stanu zdrowia. Mężczyźni powinni również częściej chodzić na badania profilaktyczne, by chronić się przed schorzeniami takimi jak rak prostaty. Technologia, może jednak okazać się ich sprzymierzeńcem w walce o zdrowie.

📢 Mercedes-Benz schował głowę w piasek. Na pytania Fundacji „Łączy nas Polska” o odpowiedzialność za zbrodnie III Rzeszy odmówił odpowiedzi Prezes Fundacji „Łączy nas Polska”, Natalia Nitek Płażyńska zwróciła się do szeregu niemieckich firm, zaangażowanych w system niewolniczej pracy w okresie II wojny światowej, z pytaniem o ich udział w zbrodniczej machinie przemysłu wojennego III Rzeszy. Mercedes-Benz Group AG stwierdził, że go to nie dotyczy. 📢 Najprostszy sernik na zimno. Szybki i prosty przepis na sernik bez pieczenia. Banalnie proste ciasto na lato Gdy temperatura rośnie, nie mamy ochoty spędzać długich godzin w kuchni. Jeżeli masz jednak ochotę na szybki i pyszny deser, który jest banalnie prosty w wykonaniu - ten przepis jest dla ciebie! Każdy będzie w stanie go przygotować, a smakuje jak z najdroższej cukierni. Koniecznie przetestuj tej przepis.

📢 Długie narzutki, swetry, trencze i bezrękawniki. Modne rozwiązanie na chłodne letnie poranki i wieczory. Zobacz, jak stylizują je gwiazdy Są uniwersalne, przez co pasują do wielu stylizacji, a przy tym bardzo modne. Noszą je między innymi Małgorzata Rozenek czy Katarzyna Cichopek, a także wiele innych celebrytek. Długie, a zarazem lekkie okrycia wierzchnie to trend, który sprawdzi się idealnie na wiosenne dni, a także chłodniejsze, letnie wieczory. 📢 XD z Gdańska. Nowe tablice rejestracyjne na Pomorzu już wkrótce. To nie żart. Zobacz, jakie tablice będą mieli kierowcy z Trójmiasta! Ci, którzy w 2017 roku śmiali się z Młodzieżowego Słowa Roku, w końcu będą mogli poczuć się spełnieni. Dlaczego? XD, tak właśnie już wkrótce ma wyglądać rejestracja samochodów z Gdańska. Czy będzie zabawnie? Na pewno ciekawie. Zmiany dotyczą nie tylko samochodów zarejestrowanych w stolicy województwa pomorskiego, ale również wszystkich innych miast na Pomorzu. Co się zmieni? Sprawdź szczegóły!

📢 33 najpiękniejsze zdjęcia polskich zabytków. Te fotografie zwyciężyły w polskich edycjach konkursu Wiki Lubi Zabytki Wiki Lubi Zabytki to największy konkurs fotograficzny na świecie. Co roku biorą w nim udział tysiące fotografów z wielu krajów, także z Polski. Efektem rywalizacji jest stale rosnąca kolekcja najpiękniejszych zdjęć turystycznych, dostępnych w internecie, ukazujących zarówno słynne, jak i mniej znane zabytki. Wybraliśmy najpiękniejsze zdjęcia, wykonane przez polskich uczestników konkursu od 2011 do 2022 r. Przekonajcie się, jak wyglądają niesamowite ujęcia i zapierające dech w piersiach widoki, które zachwyciły polskich i zagranicznych jurorów konkursu. 📢 Cytryniec chiński i jego zastosowania. Zobacz, dlaczego warto go uprawiać w swoim ogrodzie. Owoc pięciu smaków o wielu zastosowaniach Cytryniec chiński, znany również jako schisandra chinensis, to roślina pochodząca z Azji Wschodniej. Jest często stosowany w medycynie tradycyjnej Chin i innych krajach azjatyckich ze względu na swoje właściwości lecznicze. Mało kto wie, że ten owoc można uprawiać również w Polsce. Poza pięknym, czerwonym kolorem ozdobnym cytryniec chiński jest równie pożyteczny dla utrzymania dobrego stanu organizmu.

📢 Rośliny domowe dla opornych. Nie masz "ręki do roślin"? Nie szkodzi! Te kwiaty są łatwe w uprawie! Rośliny domowe łatwe w uprawie. Nie ma co ukrywać - każdy z nas ma inny talent. Niektórym rośliny niemal rosną w oczach, inni - mimo starań - nie mogą sobie poradzić w uprawą. Są jednak odmiany roślin, które powinny sprawdzić się każdemu, ponieważ mają niewielkie wymagania. Oto kilka naszych propozycji. Te rośliny są piękne i łatwe w uprawie! 📢 Przekroczenie prędkości. Nowe dane z fotoradarów Widać, że kierowcy zdjęli nogę z gazu. Od początku roku do końca maja odnotowaliśmy o 27 proc. mniej przekroczeń dozwolonej prędkości na drogach – takie najnowsze dane przekazał PAP Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

📢 Tygodniowy przegląd prasy 11.06.2023: Czarne, 4.06-10.06.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Czarnych Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Czarnych, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 4.06 a 10.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolejny hit od Stana Zapalnego. Tym razem możemy zobaczyć artystę w romantycznym wydaniu”?

