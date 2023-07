Prasówka z całego tygodnia 9.07.2023 w Czarnych. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z tygodnia? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Czarnych czytali w ostatnim tygodniu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Czarnych, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 2.07 a 8.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Sięgają po nią Anna Popek, Magdalena Narożna i wiele innych gwiazd. Ten model spódnicy znów jest na topie! Co to takiego?”?

📢 36-latek spadł ze słupa energetycznego. Został przewieziony do szpitala Mężczyzna, który wspiął się na sam szczyt słupa energetycznego na Pogórzu w Gdyni, spadł z wysokości kilkunastu metrów. Nie wiadomo, czy miał zamiar z niego skoczyć, nie podał powodów wejścia na słup policji. Po upadku przytomny został przewieziony do szpitala. Groziło mu ogromne niebezpieczeństwo - szczególnie, że do Trójmiasta szybko zbliżała się burza. To ulewny deszcz i poślizgnięcie się ostatecznie mogło być powodem upadku.

Tygodniowa prasówka 9.07.2023: 2.07-8.07.2023 Czarne: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Czarnych. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mennica Gdańska i Warner Bros. łączą siły: Pierwsze w Polsce serie monet z...Harrym Potterem i Mortal Kombat Mennica Gdańska jako jedyna mennica w Polsce otrzymała zgodę na licencję od światowego giganta! W najbliższych miesiącach ukażą się niesamowite serie monet przedstawiające kultowe pozycje w popkulturze. Pierwsze efekty tej współpracy to „Harry Potter i Komnata Tajemnic” oraz „Mortal Kombat”. Nakład jest bardzo niski– jedynie 500 sztuk na cały świat!

📢 Koło Gospodyń Wiejskich w Sokolu wśród laureatów prestiżowego konkursu pod patronatem Pierwszej Damy RP Koło Gospodyń Wiejskich w Sokolu w gminie Czarne to niewielka, ale bardzo prężnie działająca grupa osób. Panie i panowie aktywnie działają na rzecz lokalnej społeczności, ale także dbają o swój rozwój i chętnie pokazują światu swoje dokonania. Ostatnio na swoim koncie odnotowały olbrzymi sukces – są wśród laureatów Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. 📢 Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa. Wyjątkowy koncert kompozycji Krzesimira Dębskiego w Gdańsku Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej, w 80. rocznicę Krwawej Niedzieli odbędzie się wyjątkowy koncert kompozycji Krzesimira Dębskiego pt. „Litania Wołyńska”, który odbędzie się 8 lipca (sobota) 2023 roku, o godz. 19.30 w bazylice pw. św. Brygidy w Gdańsku.

📢 Bezpieczny kredyt 2 proc. - jakie mieszkanie kupimy w ramach programu? Zwróć uwagę na te haczyki Według danych Otodom na koniec czerwca br. około 85 proc. mieszkań dostępnych na rynku wtórnym i pierwotnym spełniało warunki „Bezpiecznego Kredytu 2 proc.” dla małżeństwa lub pary z dzieckiem. Na rynku przeważają lokale w przedziale od 50 do 60 mkw., choć w przypadku większych miast powierzchnia może być mniejsza. Jakie mieszkanie kupimy w ramach „Bezpiecznego Kredytu 2 proc.”? 📢 Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej rozpoczyna XXX Lato Teatralne Spektakl André Ochodlo „Pięć miłości” rozpocznie letni sezon 6 lipca. Przez całe lato na widzowie sopockiej letniej sceny teatralnej zobaczą m.in. występy i recitale Artura Żmijewskiego, Katarzyny Żak, Ewy Błaszczyk, Magdy Umer i Hanny Banaszak. Tradycyjnie w repertuarze jest również konkurs „Pamiętajmy o Osieckiej” na interpretację piosenek patronki Teatru czy Międzynarodowe Spotkania z Kulturą Żydowską.

📢 Urlop za granicą. Sprawdź, w jakich krajach obowiązuje karta EKUZ i upewnij się, na jakie leczenie można w jej ramach liczyć Podczas letnich wyjazdów za granicę nie zapominajmy o ochronie zdrowia swojego i rodziny. Jeśli więc wybieracie się na wakacje lub wypoczynek do jednego z państw UE lub EFTA, zabierzcie ze sobą EKUZ - Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Karta EKUZ potwierdza prawo do bezpłatnego leczenia w państwie UE lub EFTA. Uznawana jest - w 27 krajach Unii Europejskiej. Są to: Hiszpania, Portugalia, Francja, Niemcy, Włochy, Belgia, Holandia, Dania, Szwecja, Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Bułgaria, Rumunia, Grecja, Cypr, Malta, Chorwacja, Węgry, Austria, Wielka Brytania, Irlandia, Słowenia, Finlandia, Luksemburg. Poza tym Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uznawana jest w Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie.

📢 Ile pieniędzy wydali pomorscy posłowie na wyposażenie swoich biur poselskich? Łącznie wydali 60 tysięcy złotych Każdy poseł dostaje ryczałt na prowadzenie biura poselskiego, który wynosi 19 000 zł miesięcznie. Z tych pieniędzy musi opłacić pracowników, usługi telekomunikacyjne związane z wykonywaniem mandatu poselskiego oraz swoje przejazdy samochodowe także związane z wykonywaniem mandatu. Dziś przygotowaliśmy dla Was galerię zdjęć, w której możecie zobaczyć, jakie wyposażenie do swoich biur kupili w 2022 roku posłowie z Pomorza.

📢 Przegląd prasy z tygodnia 2.07.2023. Co działo się w Czarnych. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Czarnych, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 25.06 a 1.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Czwarty dzień Open'era. Mocne otwarcie ostatniego dnia festiwalu. Liryczna Kaśka Sochacka i Bedoes z gośćmi [ZDJĘCIA]”? 📢 Jedzenie na Open'erze. Jak wygląda i ile kosztuje? Sprawdzamy menu Open'erowe! [ZDJĘCIA] O wysokich cenach jedzenia na Open'erze krążą już legendy. Faktycznie, do ceny biletu należy jeszcze doliczyć dość spory budżet na festiwalowe jedzenie. Koszty rosną jeszcze bardziej, kiedy dodamy do tego napoje i alkohol. Czy warto zapłacić małą fortunę za Open'erowe jedzenie? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Czwarty dzień Open'era. Mocne otwarcie ostatniego dnia festiwalu. Liryczna Kaśka Sochacka i Bedoes z gośćmi [ZDJĘCIA] Pierwszy dzień nowego miesiąca i ostatni dzień Open'era. Czwarty dzień otworzyła Kaśka Sochacka na Tent Stage, a na Scenie Głównej jako pierwszy stanął Bedoes. Największą gwiazdą, na którą czekają festiwalowicze jest dziś Kendrick Lamar, który wystąpi o północy.

