Prasówka 4.06.2023 z całego tygodnia w Czarnych. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Tygodniowa prasówka 4.06.2023: 28.05-3.06.2023 Czarne: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Czarnych. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zakończenie roku szkolnego to uroczyste spotkanie w szkole, podczas którego odbierane są świadectwa, aby następnie rozpocząć wyczekane wakacje. Przyjęło się, że jest to dzień, w którym obowiązuje elegancki ubiór. W niektórych szkołach mogą to być mundury (np. technikum leśne), w innych mundurki szkolne (niektóre szkoły prywatne), a w większości publicznych szkół podstawowych i średnich obowiązuje tzw. strój galowy. Jak się ubrać na zakończenie roku, kiedy mamy 7 – 13 – 16 lat? Sprawdźcie nasze propozycje.