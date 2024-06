Prasówka 30.06.2024 z całego tygodnia w Czarnych. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Już za kilka dni poznamy najpiękniejszą Polkę. Wielką galę, która odbędzie się w Warszawie, poprzedziło zgrupowanie z udziałem wszystkich 24 kandydatek. Finalistki Miss Polonia już drugi rok z rzędu gościły w hotelu Nosalowy Dwór Resort & Spa w Zakopanem, gdzie w spokoju mogły przygotowywać się do piątkowego finału konkursu.

Rozgrywki czwartej ligi na Pomorzu na Pomorzu dobiegły końca. Zapadły już wszystkie najważniejsze rozstrzygnięcia. Piłkarze mieli zatem już ostatnią szansę, aby poprawić swoje wyniki w naszym rankingu „Piłkarskie Orły”, bo to ostatnia klasa rozgrywkowa, która jeszcze grała spośród tych, które są przez nas uwzględniane.

Budowa Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta weszła w kolejny etap. Na odcinku z Chwaszczyna do Żukowa stoją już wszystkie wiadukty. Inwestycja ma być gotowa we wrześniu 2025 roku.

To już 6. edycja projektu na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym – Wakacje 2024. Policjanci jak co roku udostępniają interaktywną mapę, na której widać, gdzie doszło do śmiertelnych wypadków.

