Przegląd tygodnia z 5.05.2024 w Czarnych. Najważniejsze wydarzenia od 28.04 do 4.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Konkurs Polska Miss to coroczne wydarzenie, które skupia uwagę na poszukiwaniu najpiękniejszej Polki. Zanim dziewczyny przystąpią do rywalizacji o ten prestiżowy tytuł, muszą najpierw stanąć w regionalnych konkursach piękności. Spośród 34 finalistek walczących o tytuł Polskiej Miss Województwa Pomorskiego oraz 12 nastoletnich kandydatek, jury wyłoniło najpiękniejsze!

Codziennie interweniują przy sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Zawsze są tam, gdzie ktoś potrzebuje pomocy i to nie tylko tej związanej z pożarem. 4 maja obchodzimy Dzień Strażaka. To moment, aby zatrzymać się i podziękować tym, którzy oddali się tej niebezpiecznej służbie. To także odpowiedni dzień, by wspomnieć początki tej instytucji.

Od 1 maja w weekendy majowe, czerwcowe i wrześniowe, a od wakacji szkolnych codziennie, będzie więcej połączeń na trasie Gdynia Główna – Hel. Z kolei pociągi z Chojnic do Gdyni wydłużą trasę do Helu.

Majowy weekend w Warszawie obiecuje być pełen atrakcji i wydarzeń dla mieszkańców stolicy i turystów. Od festiwali po biegi i zwiedzanie zabytków – odkryj, co Warszawa ma do zaoferowania podczas tych kilku dni wolnego.

W tym roku Igrzyska Sportowe Województwa Pomorskiego Ludowych Zespołów Sportowych odbędą się w Dębnicy i Rychnowach w gminie Człuchów. Te niezwykłe zawody to promocja sportowego stylu życia i okazja do zabawy przy nietypowych konkurencjach skierowanych do różnych grup zawodowych i społecznych. Najlepsi zawodnicy indywidualni i drużynowi pojadą na zawody centralne. Zapisy już ruszyły - zobaczcie, co zrobić, by wziąć udział w tym ciekawym wydarzeniu.