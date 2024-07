Prasówka z czerwca 2024. Sprawdź, co działo się w Czarnych. Czy jesteś na bieżąco?

Rozgrywki czwartej ligi na Pomorzu na Pomorzu dobiegły końca. Zapadły już wszystkie najważniejsze rozstrzygnięcia. Piłkarze mieli zatem już ostatnią szansę, aby poprawić swoje wyniki w naszym rankingu „Piłkarskie Orły”, bo to ostatnia klasa rozgrywkowa, która jeszcze grała spośród tych, które są przez nas uwzględniane.

Doskonałość budzi się do życia w moto G31. Twoje u...

Justyna Haberka, która w listopadzie ubiegłego roku zdobyła tytuł Polska Miss 2023, przygotowuje się do debiutu w świecie muzyki. Ta piękna mieszkanka Olkusza, na co dzień studiująca na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, wkrótce zaprezentuje swoje umiejętności wokalne. Jej pierwszy singiel zostanie wydany w piątek, 21 czerwca.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Czarnych. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Przygotowania do finału Miss Polski 2024 idą pełną parą. Pracy jest sporo, a wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. Przymiarki przed Galą Finałową Miss Polski są niewątpliwie ekscytującym przeżyciem! Już 5 lipca 32 piękne dziewczyny z całej Polski założą suknie ślubne i wieczorowe podczas wyjątkowego wieczoru, który zostanie w ich pamięci na zawsze.

Już od 27 lat w Gdańsku odbywa się międzynarodowy Festiwal Szekspirowski, na który przyjeżdżają teatry z Polski i ze świata. Wypada być na tym festiwalu, bo Szekspir to modny autor. Przyjeżdżają więc do Gdańska wielbiciele elżbietańskiego dramaturga, aby zobaczyć szalejące na scenie „Burze”, obejrzeć rozterki duńskiego księcia, który zastanawia się „być albo nie być”, wzruszyć miłosną historią Romea i Julii lub uśmiechnąć się oglądając komedie, ale ostrzegam - jak to u Szekspira - na scenie trup ściele się gęsto.