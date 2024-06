Prasówka tygodniowa z 16.06.2024 w Czarnych. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Pomorscy policjanci oddali hołd na znak czci i solidarności dla śp. Mateusza Sitka. To żołnierz, który został zabity na granicy Polski Białorusi. Na Pomorzu o godz. 12 zawyły syreny, a mundurowi oddali honorowy salut.

SHEIN to chińska firma odzieżowa, która w ostatnim czasie stała się przedmiotem wielu kontrowersji dotyczących m.in. traktowania pracowników i pochodzenia materiałów, z których robione są te ubrania. Pod markę podszywają się również różni cyberprzestępcy, którzy wykorzystują jej wizerunek do oszustwa.

Przygotowania do finału Miss Polski 2024 idą pełną parą. Pracy jest sporo, a wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. Przymiarki przed Galą Finałową Miss Polski są niewątpliwie ekscytującym przeżyciem! Już 5 lipca 32 piękne dziewczyny z całej Polski założą suknie ślubne i wieczorowe podczas wyjątkowego wieczoru, który zostanie w ich pamięci na zawsze.

Już od 27 lat w Gdańsku odbywa się międzynarodowy Festiwal Szekspirowski, na który przyjeżdżają teatry z Polski i ze świata. Wypada być na tym festiwalu, bo Szekspir to modny autor. Przyjeżdżają więc do Gdańska wielbiciele elżbietańskiego dramaturga, aby zobaczyć szalejące na scenie „Burze”, obejrzeć rozterki duńskiego księcia, który zastanawia się „być albo nie być”, wzruszyć miłosną historią Romea i Julii lub uśmiechnąć się oglądając komedie, ale ostrzegam - jak to u Szekspira - na scenie trup ściele się gęsto.