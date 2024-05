Tygodniowy przegląd prasy 26.05.2024: Czarne, 19.05-25.05.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Czarnych

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Czarnych, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.05 a 25.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „AKTUALIZACJA: Jutrzejszy pobór krwi odwołany z powodu awarii autobusu”?

Przegląd tygodnia: Czarne, 26.05.2024. 19.05 - 25.05.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 AKTUALIZACJA: Jutrzejszy pobór krwi odwołany z powodu awarii autobusu Człuchowskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi zaprasza do udziału w mobilnej zbiórce krwi, która odbędzie się jutro (25 maja) na terenie OSiRu przy ulicy Szkolnej. Potencjalni krwiodawcy mogą się rejestrować od godziny 10.00. 📢 Nie możesz zrobić kupy? Wypij kawę z magicznym i kontrowersyjnym dodatkiem. Oleato czyści jelita, odchudza i odmładza Kawa z mlekiem, cukrem czy cynamonem już ci się znudziły? W takim razie co powiesz na dodatek tłuszczu? Tak, kawa z oliwą z oliwek to oryginalne połączenie, które urozmaici smak twojego napoju. Przy tym oczyści jelita, ułatwi zrobienie kupy i wysmukli sylwetkę. Takie połączenie wzbudza jednak kontrowersje. Sprawdź, czy oleato jest zdrowe.

📢 Wielka wyprzedaż gier i sprzętów PlayStation nadchodzi. Co upolujemy na promocji? Zobacz, kiedy odbędzie się PlayStation Days of Play 2024 Days of Play to coroczne wydarzenie, podczas którego Sony oferuje graczom bardzo korzystne wyprzedaże i promocje nie tylko na gry na PlayStation, ale również na konsole i akcesoria. Pojawiły się pierwsze informacje na temat tego, w jakich dniach będzie można taniej kupić wszystko, co związane z PlayStation przy okazji Days of Play 2024.

Tygodniowa prasówka 26.05.2024: 19.05-25.05.2024 Czarne: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Czarnych. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jak rowerzyści w województwie pomorskim łamią przepisy. Konflikty i mandaty. Mamy szczegółowe dane Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym, jazda po chodniku oraz po przejściu dla pieszych, to najczęstsze wykroczenia rowerzystów w województwie pomorskim w 2023 i 2024 roku (do 16 maja) ujawnione przez policję. Posypały się też mandaty, w tym za przekroczenie przez rowerzystów prędkości.

📢 W PRL-u był jednym z najprzystojniejszych amantów. Rozkochał w sobie starszą od siebie mężatkę. Ten romans rzucił cień na jego karierę Leszek Teleszyński to niekwestionowana gwiazda i jeden z najprzystojniejszych aktorów czasów PRL. To także skandalista, który miał niemałe zawirowania miłosne. Kochały się w nim jego fanki, koleżanki, ale jego serce mocniej zabiło do żony sławnego pisarza. Jak dzisiaj wygląda gwiazdor „Trędowatej”? Przekonaj się. 📢 Włosy lśnią jak tafla wody i to za grosze. Domowa laminacja włosów lepsza niż z salonu. Nabłyszcza i pielęgnuje. Wystarczy 1 łyżeczka Sprawdzi się nie tylko do jedzenia, ale także do pielęgnacji włosów. Dodaj łyżeczkę do swojego ulubionego kosmetyku. Włosy będą lśniące i gładkie jak tafla wody niczym po laminacji w salonie kosmetycznym. Domowa maseczka nie obciąża włosów, nie pozbawia objętości, są one nawilżone i sypkie.

📢 Przegląd tygodnia z 19.05.2024 w Czarnych. Najważniejsze wydarzenia od 12.05 do 18.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Czarnych, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 12.05 a 18.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Za chwilę Międzynarodowa Stacja Kosmiczna przetnie tarczę księżyca. Pomorzanie, głowy do góry!”? 📢 FAME MMA 21 na żywo: wyniki, karta walk, PPV. Kto wygrał walkę Bandurski - Adamek? Transmisja stream online live Na gali FAME MMA 21 na żywo można było oglądać ciekawe pojedynki. Kto walczył, kto wygrał? Oto karta walk i wyniki gali freak fight z 18 maja 2024 r. w Gliwicach. Z tego wydarzenia była transmisja online stream w internecie PPV. Poznaj uczestników celebryckich walk - zdjęcia w galerii.

