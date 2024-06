Prasówka z całego tygodnia 9.06.2024 w Czarnych. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

W nocy z 5 na 6 czerwca nad Polską będziemy mogli zobaczyć tzw. Kosmiczny Pociąg, czyli ciąg satelitów Starlink. To wyjątkowe zjawisko dla wszystkich pasjonatów astronomii, zwłaszcza że nie zdarza się zbyt często. Podpowiadamy, w jaki sposób i o której godzinie wypatrywać na niebie Kosmicznego Pociągu!

Dzisiejszej nocy na niebie będziemy mogli obserwować przelot satelitów Starlink, potocznie nazywanych kosmicznym pociągiem. Co ciekawe, istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że tej samej nocy zobaczymy drugi ciąg satelitów, który został umieszczony na orbicie ziemskiej kilka dni temu.

Za nami VIII Wojewódzkie Igrzyska LZS. Tym razem to święto wiejskiego i ludowego sportu odbyło się w gminie Człuchów, z czego większość konkurencji rozegranych zostało w kompleksie sportowym w Dębnicy. Poszczególne konkurencje skierowane były zarówno do sportowców, jak i do osób zaangażowanych w życie miejscowości na Pomorzu - strażaków, seniorów czy gospodyń wiejskich. W klasyfikacji generalnej samorządów zwyciężyła gmina Puck, a zaraz za nią uplasowali się gospodarze, czyli gmina Człuchów.