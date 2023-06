Tu możesz znaleźć najlepsze lodziarnie w Czarnych. Które miejsca są polecane w czerwcu 2023?

W Polsce większą popularność lody zyskały w latach przedwojennych. Były one sprzedawane ze specjalnych wózków na ulicach Krakowa, Warszawy, Lwowa w dwóch złączonych ze sobą waflach. Otwarte zostały także pierwsze lodziarnie, do których tłumnie ustawiały się kolejki.

W Renesansie odkryto, że po włożeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym do naczynia z solą i lodem zmrozi się on. Pierwsza prawdziwa lodziarnia o nazwie Cafe Procope została otwarta w 1686 roku we Francji.

Jak prezentuje się kaloryczność lodów?

Kiedy sięgamy po lody zastanawiamy się zapewne ile mają kalorii i czy nie zaszkodzą naszej figurze. W zależności od tego, jakie są to lody porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. Gałka lodów waniliowych dostarczy nam około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to mało. Dlatego też możemy bez obaw zajadać się nimi w gorące letnie dni.

Z pewnością najbardziej zdrowe są lody domowej roboty. W tym celu można wykorzystać jogurt lub wodę, świeże owoce i dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika przyniesie taki efekt, że kaloryczność spadnie.