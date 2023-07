Trasy spacerowe do 67 km od Czarnych. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 5 - 6 sierpnia

Szukasz pomysłu na niebanalną ścieżkę na spacer w okolicy Czarnych? Oto nasze sugestie, gdzie warto sie wybrać. Przygotowaliśmy 3 ciekawe propozycje tras. Mają różną długość, i dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 3 trasy na spacer wśród zieleni w odległości do 67 km od Czarnych. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy spacerowe w pobliżu Czarnych proponujemy na weekend.

Trasy spacerowe w okolicy Czarnych We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe oddalonych maksymalnie o 67 km od Czarnych, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. 🌳 Trasa spacerowa: Gołębia Góra Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,76 km

Czas trwania spaceru: 46 min.

Przewyższenia: 25 m

Suma podejść: 57 m

Suma zejść: 56 m Spacerowiczom z Czarnych trasę poleca Bytow Ścieżka przyrodnicza prowadząca przez lasy mieszane i sosnowe oraz rezerwat przyrody „Gołębia Góra” – są to jedne z najpiękniejszych zakątków Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Po drodze można zobaczyć m.in. ponad dwustuletnie drzewa. Ścieżka wiedzie też fragmentem doliny Słupi, docierając do rzeki. Na trasie umieszczono siedem tablic z opisami najciekawszych atrakcji przyrodniczo-krajobrazowych. Dojazd do ścieżki

Kierując się drogą z Bytowa do Lęborka, po 11 km docieramy do granicy rezerwatu. Ustawiona przy trasie tablica wskaże nam gruntową drogę do leśniczówki Miedzierza, przy której zaczyna się ścieżka przyrodnicza; tam też możemy zostawić samochód. Niezmotoryzowani dotrą do ścieżki autobusem PKS: przystanek znajduje się na Gołębiej Górze, naprzeciwko drogi prowadzącej do leśniczówki.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Wycieczka do rezerwatu UROCZYSKO JARY wersja II Stopień trudności: 2.0

Dystans: 5,87 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 31 m

Suma podejść: 166 m

Suma zejść: 179 m Trasę spacerową mieszkańcom Czarnych poleca A.rz57 Wycieczka do rezerwatu UROCZYSKO JARY wersja II. Wycieczka dla miłośników przyrody i tych co lubią ją fotografować. Pięknych widoków jest o wiele, wiele więcej niż ja pokazuję. Nie nastawiałem się na fotografowanie ale na relaks. Dzika przyroda urzeka, zachwyca i przyciąga. Polecam. Parking przy leśniczówce Nowy Dwór. Trasa dla każdego mimo przedzierania się przez las i po pagórkach. Zobaczenie dzikiej zwierzyny gwarantowane.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Wędrówka po zakamarkach Parku Narodowego Borów Tucholskich Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,29 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 74 m

Suma podejść: 1 061 m

Suma zejść: 1 050 m GR3miasto poleca trasę mieszkańcom Czarnych Bory Tucholskie to dość obszerny, a zarazem urozmaicony teren przepięknych, wiecznie zielonych lasów, wśród których skrywa się mnóstwo malowniczych jezior i rzek. Podczas jednego z ostatnich zimowych weekendów mieliśmy okazję wędrować przez Zaborski Park Krajobrazowy oraz Park Narodowy Borów Tucholskich. To wspaniały rejon pod kątem wszelakiej turystyki: pieszej, rowerowej oraz kajakowej. Wiedzie tędy mnóstwo ciekawych szlaków, a także ścieżek dydaktycznych, które mieliśmy okazję poznać. Na terenie obu obszarów jest w sumie 48 akwenów, które zobaczyć można z różnych perspektyw. W lasach na turystę czeka wiele miejsc wypoczynkowych w postaci zadaszonych wiat z ławami, gdzie zatrzymać się można na piknik. Często w obrębie takich miejsc utworzone są także ścieżki edukacyjne wiodące drewnianymi, dość wąskimi kładkami. Pokonać je można jednak tylko pieszo. Ruch rowerowy jest tu niestety zabroniony.

Przemierzając Park Narodowy Borów Tucholskich dotarliśmy także do okazałego pomnika przyrody - Dębu Bartuś. Jest to najbardziej znane i zarazem najstarsze drzewo pomnikowe parku - jego wiek szacuje się na około 600 lat. Bartuś ma wysokość 25 m i obwód 6,7 m. Wewnątrz pnia występuje obszerna dziupla. Imię drzewa z pewnością nawiązuje do najbardziej znanego polskiego dębu - Bartka z leśnictwa Bartków (gm. Zagnańsk, woj. świętokrzyskie). Ziemia Zaborska to obszar jeszcze nieznacznie przekształcony przez człowieka, wymarzony do uprawiania ekoturystyki. Dominują tu lasy, głównie bory sosnowe, tworzące parasol ochronny dla czystych jezior i licznych torfowisk, a także dając schronienie dla ich dzikich mieszkańców. Zaborski Park Krajobrazowy oraz Park Narodowy Borów Tucholskich, to wspaniałe rejony dla różnorodnej maści turystyki, o czym niejednokrotnie przekonaliśmy się przemierzając te tereny

Nawiguj

Czy warto spacerować? Spacerowanie przynosi wiele korzyści. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem. Dbanie o odpowiednią dawkę ruchu powinno być szczególnie istotne dla osób, które mają siedzący tryb pracy. Wprowadź codziennie spacery do swoich planów, a zobaczysz ich pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie.

Ile powinno się robić kroków dziennie?

WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to. Spacery to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.

