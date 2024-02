Trasy spacerowe do 35 km od Czarnych. Pomysły na wypoczynek na powietrzu w weekend 17 - 18 lutego

Trasy spacerowe z Czarnych

🌳 Trasa spacerowa: Wycieczka do Rezerwatu Uroczysko Jary

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 5,3 km

Przewyższenia: 233 m

Suma podejść: 336 m

Suma zejść: 105 m

A.rz57 poleca trasę spacerowiczom z Czarnych

Wycieczka do Rezerwatu Uroczysko Jary. Ruszamy ze Złotowa samochodem. Zostawiamy go przy leśniczówce Nowy Dwór. Początkowo drogą asfaltową idziemy w kierunku Górznej. Gdy znudził nam się asfalt weszliśmy w las. Do pierwszego jeziorka szliśmy po bezdrożu lasem. Piękne wrażenia i widoki. Teren dość pagórkowaty. Ponieważ woda była zamarznięta to całe jeziorko obeszliśmy dookoła po lodzie. Częściowo wo0kół brzegu biegnie droga leśna. Następnie skierowaliśmy się do następnego jeziora. Tu odpoczęliśmy na pomoście i ruszyliśmy w drogę powrotną. Początkowo przez las, aby dojść do jego skraju w dolince.. Tom dolinką, początkowo po uczęszczanej a następnie częściowo zarośniętej drodze dotarliśmy do samochodu. Widoki przepiękne. Zadowolą na pewno wszystkich: dzieci i dorosłych. Polecam na wiosenny spacer.

